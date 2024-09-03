Ercan Havalimanı Lefkoşa arası kaç km? Girne’ye Nasıl Gidilir?

Ercan Havalimanı’ndan Girne’ye gitmek mi istiyorsunuz? Bu yazımızda, size en hızlı ve uygun ulaşım seçeneklerini sunuyoruz. İster konforlu bir taksi yolculuğu, ister uygun fiyatlı otobüs seferleri, tercihinizi yapın ve Girne’nin güzelliklerine adım atın!

Ercan Havalimanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne seyahat edenler için en popüler başlangıç noktalarından biri. Girne ise, adanın turistik cazibe merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Peki, bu iki nokta arasındaki mesafe nedir ve nasıl ulaşım sağlanır?

Girne, Ercan Havalimanı’na yaklaşık 42 kilometre uzaklıkta yer alıyor ve bu mesafe, arabayla ortalama 31 dakikada kat edilebiliyor. Yolculuğunuzun nasıl geçeceğini belirlemek için birkaç seçenek mevcut, gelin bunlara yakından bakalım.

Taksi: Hızlı ve Rahat

Eğer rahatınıza düşkünseniz ve hızlı bir şekilde Girne’ye ulaşmak istiyorsanız, taksi en ideal seçeneklerden biri. Havalimanında her zaman hazır bekleyen taksiler bulunur ve yaklaşık 45 dakika içinde Girne’ye ulaşabilirsiniz. Taksi, bavullarınızla uğraşmadan, konforlu bir yolculuk yapmanızı sağlar.

KIBHAS Otobüsleri: Uygun Fiyatlı ve Kolay Ulaşım

Daha ekonomik bir seçenek arıyorsanız, KIBHAS otobüsleri sizin için biçilmiş kaftan. Ercan Havalimanı’ndan Girne’ye düzenli olarak otobüs seferleri düzenleniyor. Uçak iniş saatlerine göre ayarlanan bu otobüsler, hem uygun fiyatlı hem de pratik bir ulaşım imkanı sunuyor. Üstelik, otobüs yolculuğu sırasında adanın doğal güzelliklerinin tadını çıkarabilirsiniz.

Özel Transfer veya Araç Kiralama: Kendi Rotanızı Çizin

Kendi rotanızı çizmek istiyorsanız, özel transfer hizmetlerinden faydalanabilir ya da araç kiralayabilirsiniz. Havalimanında çeşitli transfer hizmetleri mevcut ve bu hizmetler, daha esnek ve kişiselleştirilmiş bir yolculuk sunar.

Araç kiralama seçeneği ise, adayı keşfetmek isteyenler için ideal. Kendi aracınızla seyahat etmek, Girne’ye giderken yol üzerinde keşfedeceğiniz yeni yerler ve güzellikler için de fırsat yaratır.

Ercan Havalimanı’ndan Girne’ye ulaşmanın birkaç yolu var ve her biri farklı ihtiyaçlara hitap ediyor. İster hızlı bir taksi, ister ekonomik bir otobüs, isterseniz de kendi aracınızla yolculuk yapmayı tercih edin, Girne’ye vardığınızda bu güzel şehri keşfetmenin heyecanını yaşayacaksınız.

Ercan Havalimanı Girne taksi kaç TL?

Kıbrıs’ın tatil cenneti olarak bilinen yerlerine ulaşmanın en rahat yollarından biri Ercan Havalimanı’ndan yapacağınız transferlerle mümkün. Tatilinize başlarken konforunuzu ve bütçenizi ön planda tutmak istiyorsanız, çeşitli noktalara olan transfer ücretlerini gözden geçirmeniz iyi bir fikir olabilir. İster şehir merkezine isterse de lüks bir otele gitmeyi planlıyor olun, bu rehber size tüm detayları sunuyor.

Lefkoşa: Kıbrıs’ın Kalbine Ulaşım

Kıbrıs’ın başkenti Lefkoşa, hem tarihi dokusu hem de modern yüzüyle ilgi çekiyor. Ercan Havalimanı’ndan Lefkoşa şehir merkezine ulaşmak isteyen 1-6 kişilik bir grup için tek yön ücret 1100 TL. Eğer yedi kişiyseniz bu ücret 1400 TL’ye, 8-16 kişilik daha büyük gruplar için ise 2100 TL’ye çıkıyor.

Lefkoşa’ya giderken özellikle Concorde Tower veya Grand Pasha Lefkoşa gibi otellerde konaklamayı planlıyorsanız, aynı ücretler geçerli olacaktır.

Gazimağusa: Tarihin İçinde Bir Tatil

Tarihi Salamis Harabeleri ve Doğu Akdeniz Üniversitesi ile ünlü Gazimağusa, ziyaretçilerini adeta zamanda bir yolculuğa çıkarıyor. Buraya ulaşım için Ercan Havalimanı’ndan 1-6 kişilik bir grup 1800 TL öderken, 7 kişilik gruplar için ücret 2100 TL. Daha büyük gruplar için ise fiyat 3500 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Girne: Kıbrıs’ın İncisi

Girne, Kıbrıs’ın en popüler tatil merkezlerinden biri. Liman kenti olarak da bilinen Girne’ye transfer ücretleri, 1-6 kişilik bir grup için 1600 TL’den başlıyor.

7 kişi için ücret 1800 TL’ye, 8-16 kişilik daha büyük gruplar için ise 3000 TL’ye yükseliyor. Eğer Girne’deki Arkın Colony Hotel gibi lüks bir otelde kalmayı planlıyorsanız, bu fiyatların geçerli olduğunu unutmayın.

Güzelyurt: Doğa ile İç İçe Bir Kaçamak

Ercan Havalimanı’ndan Güzelyurt’a gitmek isteyenler için 1-6 kişilik bir grup 2200 TL ödüyor. 7 kişilik gruplar için bu ücret 2700 TL’ye, daha büyük gruplar için ise 4500 TL’ye kadar çıkabiliyor. Güzelyurt’un doğal güzellikleri ve sakinliği, bu ücreti fazlasıyla hak ediyor.

Bafra Oteller Bölgesi: Lüks ve Konforun Adresi

Bafra’da konaklamayı tercih edenler için Ercan Havalimanı’ndan ulaşım 1-6 kişilik bir grup için 2200 TL. Eğer 7 kişiyseniz 2500 TL ödemeniz gerekiyor, daha büyük gruplar için ise ücret 4200 TL’ye kadar çıkabiliyor. Bafra, özellikle Concorde Luxury Resort Hotel gibi lüks otelleriyle biliniyor.

Çatalköy ve Alsancak: Alternatif Tatil Noktaları

Girne’nin hemen yanında yer alan Çatalköy ve Alsancak, daha sessiz ve huzurlu bir tatil arayanlar için ideal. Çatalköy’e ulaşım 1-6 kişilik bir grup için 1500 TL, Alsancak’a ise 1800 TL. Daha büyük gruplar için ise fiyatlar sırasıyla 2800 TL ve 3500 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Lapta: Doğal Güzelliklerin Tadını Çıkarın

Ercan Havalimanı’ndan Lapta’ya gitmek isteyenler için 1-6 kişilik bir grup 2000 TL ödüyor. 7 kişilik gruplar için bu ücret 2200 TL’ye, 8-16 kişilik daha büyük gruplar için ise 3800 TL’ye kadar çıkabiliyor. Lapta, doğal güzellikleriyle ünlü ve özellikle doğa severler için ideal bir destinasyon.

Kişisel İpuçları ve Öneriler

Yolculuğunuz sırasında Kıbrıs’ın doğal ve tarihi güzelliklerinden en iyi şekilde faydalanmak istiyorsanız, transfer ücretlerini dikkate alarak plan yapmanız faydalı olacaktır. Ayrıca, daha büyük gruplar için sunulan indirimli fiyatlar, tatilinizi daha ekonomik hale getirebilir. Transfer süresince yerel rehberlerden de faydalanarak Kıbrıs’ın zengin kültürünü ve tarihini daha yakından tanıyabilirsiniz.

Sonuç olarak, Ercan Havalimanı’ndan Kıbrıs’ın çeşitli bölgelerine olan transferler, tatilinizi konforlu ve stressiz bir şekilde başlatmanın harika bir yoludur. İster tarihi bir şehirde, ister lüks bir otelde konaklayın, bu ücretler seyahatinizi planlamadan önce bilmeniz gereken en önemli detaylardan biri. Siz de tatil planlarınızı yaparken bu bilgileri dikkate alın ve unutulmaz bir tatilin keyfini çıkarın!

Unutmayın, yolculuk bazen varış kadar keyifli olabilir!