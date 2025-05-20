Piper PA-32 Model Uçak Teksas’ta Acil İniş Yaptı: Yaralanan Olmadı

Teksas Kamu Güvenliği Departmanı (DPS) tarafından yapılan açıklamaya göre, Piper PA-32 tipi sabit kanatlı uçak, saat 15.00 sularında Heritage Parkway üzerinde güvenli bir şekilde iniş yaptı. İniş noktası, Heritage Ridge Road yakınlarında bulunuyor. Yetkililer, uçağın kazasız bir şekilde yere indiğini ve olay sırasında hiçbir yaralanmanın meydana gelmediğini bildirdi.

Uçuş kısa sürdü: McGregor Havalimanı’ndan kalktı, 26 dakika sonra indi

Uçuş takibi sağlayan FlightAware.com verilerine göre, uçak McGregor Executive Havalimanı’ndan saat 14.00 civarında havalandı. Sadece 26 dakika havada kalan uçak, daha sonra teknik bir sorun nedeniyle zorunlu iniş yapmak zorunda kaldı. Acil iniş sonrası yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı, ancak yetkililer müdahalede bulunarak yolun tekrar ulaşıma açılmasını sağladı.

FAA olaya el koydu: Soruşturma başlatıldı

Olayın ardından Federal Havacılık İdaresi (FAA) bilgilendirildi. FAA yetkilileri, yaşanan acil inişi detaylı şekilde inceleyecek. Soruşturma kapsamında uçağın teknik durumu, pilotun iletişim kayıtları ve uçuş verileri değerlendirilecek.

Acil iniş haberleri dikkat çekiyor: Küçük uçak kazaları endişe yaratıyor

Son yıllarda küçük uçaklarla ilgili yaşanan teknik arızalar ve acil iniş vakaları, havacılık güvenliği konusunda dikkatleri üzerine çekiyor. Piper PA-32 gibi genel havacılıkta sık kullanılan modellerin durumu, FAA tarafından sürekli olarak denetleniyor.