New York uçuşları felç oldu! 7800’den fazla sefer etkilendi

ABD’nin doğu kıyısı son günlerde şiddetli hava koşulları nedeniyle adeta havacılık krizine sahne oluyor. Özellikle New York ve çevresindeki havaalanlarında yaşanan fırtına ve sağanaklar, binlerce yolcunun planlarını altüst etti.

15 Temmuz Pazartesi günü yaşanan hava olayları, John F. Kennedy (JFK), LaGuardia (LGA) ve Newark Liberty (EWR) başta olmak üzere birçok büyük havalimanında gecikme ve iptallere yol açtı.

Amerikan Federal Havacılık İdaresi (FAA), olumsuz hava koşulları nedeniyle aralarında Florida’dan kuzeye kadar uzanan bölgelerdeki birçok havalimanında geçici “ground stop” uygulamaları başlattı. Bu uygulamalar, uçuşların durdurulmasına ya da ciddi şekilde yavaşlatılmasına neden oldu.

LaGuardia’da her 3 uçuştan 1’i iptal edildi

Hava trafiğindeki büyük çöküşün merkezinde yine New York vardı. LaGuardia Havalimanı’nda günlük uçuşların üçte biri iptal edildi. JFK ve Newark’ta da tablo farklı değildi. 14 Temmuz’da ülke genelinde 7.800’den fazla uçuş rötar yaparken, 1.500’e yakın sefer tamamen iptal edildi. Bu iptallerin yaklaşık yüzde 20’si sadece New York bölgesinden kaynaklandı.

Ertesi gün de sorunlar devam etti. 16 Temmuz itibarıyla Newark’ta 112, LaGuardia’da 47 ve JFK’de 38 uçuş iptal edildi. Washington Reagan Ulusal Havalimanı’nda 56, Philadelphia Uluslararası Havalimanı’nda ise 34 sefer yapılamadı.

Terminalde saatlerce bekleyen yolcular, iptaller sonrası yeni uçuşlara yönlendirilmekte zorluk yaşarken, havayolları müşterilerine seyahat uyarıları yayınladı ve değişiklik için esneklik sağladı.

United en çok etkilenen hava yolu oldu

Hava koşullarından en çok etkilenen hava yolu şirketi ise United Airlines oldu. Pazartesi günü 243 uçuşunu iptal eden şirket, 1.200’den fazla uçuşta da gecikme yaşadı. Salı günü itibarıyla 123 iptal ve 325 gecikme ile listenin başında yer aldı.

Özellikle Newark çıkışlı uçuşlar olumsuz etkilendi. Nashville ve Orlando gibi hatlarda çok sayıda iptal yaşanırken, United yolculara 12-18 Temmuz tarihleri arasında, aynı kabin sınıfında ve aynı şehirler arasında olmak kaydıyla ücretsiz rezervasyon değişikliği hakkı tanıdı.

Bölgesel taşıyıcı Republic Airways de 390 uçuş iptali ve 268 gecikmeyle ciddi etkilenenler arasında yer aldı. Salı günü ise 121 iptal ve 144 gecikme daha yaşandı. American Airlines da 86 iptal ve 500’ü aşkın gecikme ile operasyonel olarak zorlandı.

ABD’nin doğu kıyısındaki bu hava krizi, yalnızca yolcuları değil, havalimanı ekiplerini ve lojistik süreçleri de büyük baskı altına aldı. Meteoroloji uzmanları, önümüzdeki günlerde hava şartlarının biraz iyileşeceğini ancak yaz boyunca benzer dalgalanmaların yaşanabileceğini öngörüyor.