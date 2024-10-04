2024 THY personel alımı başvurusu ne zaman? THY personel alımı başvurusu nasıl, nereden yapılır?

Türk Hava Yolları (THY), dispeçer lisansına sahip tecrübeli ve tecrübesiz adaylar için iş imkanı sunacağını duyurdu. THY tarafından yapılan açıklamada, kariyerine havacılık sektöründe devam etmek isteyen adaylar için detaylar paylaşıldı. Peki, THY personel alımı ne zaman yapılacak? Başvuru şartları neler ve dispeçer başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar…

THY Personel Alımı Ne Zaman?

Türk Hava Yolları, dispeçer alımı başvurularının son tarihini 14 Ekim 2024 olarak belirledi. Tecrübeli veya tecrübesiz dispeçer lisansına sahip adaylar, bu tarihe kadar başvurularını gerçekleştirebilecekler.

THY Personel Alımı Başvuru Şartları

Türk Hava Yolları’nın personel alımı için belirlediği şartlar şu şekilde sıralanmıştır:

T.C. vatandaşı veya mavi kart sahibi olmak.

veya olmak. 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak.

ve sonrası doğumlu olmak. En az 4 yıllık üniversite mezunu olmak.

mezunu olmak. YÖK Denklik Belgesi (Yurt dışı mezunları için) bulundurmak.

(Yurt dışı mezunları için) bulundurmak. Geçerli SHY-UHU Dispeçer Lisansı ’na sahip olmak.

’na sahip olmak. İyi derecede İngilizce bilmek (THY, İngilizce sınavları gerçekleştirecektir).

bilmek (THY, İngilizce sınavları gerçekleştirecektir). Vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlayabilecek durumda olmak.

düzenine uyum sağlayabilecek durumda olmak. Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak.

ve bulunmamak. THY A.O. veya iştirak şirketlerinde aktif olarak çalışmamak .

. Disiplinsizlik sebebiyle herhangi bir görevden ayrılmamış olmak.

sebebiyle herhangi bir görevden ayrılmamış olmak. THY A.O. veya iştirak şirketlerinden daha önce fesih yoluyla ayrılmamış olmak.

THY İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Türk Hava Yolları (THY), hem deneyimli hem de deneyimsiz adaylar için geniş iş fırsatları sunarak personel alımı yapmaktadır.

Başvurular tamamen online olarak ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Bu rehberde, THY iş başvurusu sürecini adım adım anlatacağız.

1. THY Kariyer Sitesini Ziyaret Edin

Başvuru işlemlerine başlamak için ilk adım, Türk Hava Yolları’nın resmi kariyer sitesine gitmektir: careers.turkishairlines.com. Bu site, tüm açık pozisyonlar ve başvuru koşullarına dair güncel bilgileri içerir.

2. Uygun Pozisyonu Seçin

İlgili pozisyonlar arasında kabin ekibi, kokpit ekibi, idari kadrolar veya teknik birimler gibi çeşitli seçenekler bulunmaktadır. Başvurmak istediğiniz pozisyonu dikkatlice inceleyin ve başvuru şartlarına uygun olup olmadığınızı kontrol edin. Gerekli olan deneyim, eğitim ve becerilere dikkat edin.

3. Hesap Oluşturun veya Giriş Yapın

Sistemde daha önce kaydınız yoksa yeni bir hesap açmanız gerekir. Kişisel bilgileriniz, iletişim detaylarınız ve özgeçmişinizle ilgili alanları eksiksiz doldurmalısınız. Daha önce kayıt olduysanız, mevcut kullanıcı bilgilerinizle giriş yapabilirsiniz.

4. Özgeçmişinizi Yükleyin

Başvuru sürecinde istenen formatta bir özgeçmiş yüklemeniz gerekir. Özgeçmişinizde, başvurmak istediğiniz pozisyonla ilgili deneyim ve becerilerinizi öne çıkarın.

5. Başvuru Formunu Doldurun

Başvuru formunda yer alan tüm bilgileri dikkatlice girin. Her soruya açık ve net cevaplar vermek önemlidir. Ayrıca, neden Türk Hava Yolları’nda çalışmak istediğinizi belirten kısa bir açıklama yazmak başvurunuzun değerlendirilmesinde faydalı olabilir.

6. Başvurunuzu Gönderin

Formu tamamlayıp gerekli tüm bilgileri doğruladıktan sonra başvurunuzu gönderin. Başvurunuz, THY İnsan Kaynakları birimi tarafından incelenecek ve değerlendirme sürecine alınacaktır.

Ekstra İpuçları

Düzenli Olarak Takip Edin : Kariyer sitesini düzenli aralıklarla kontrol ederek yeni ilanları kaçırmadığınızdan emin olun.

: Kariyer sitesini düzenli aralıklarla kontrol ederek yeni ilanları kaçırmadığınızdan emin olun. Sosyal Medya Takibi : Türk Hava Yolları’nın sosyal medya hesaplarını takip ederek işe alım süreçleriyle ilgili güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

: Türk Hava Yolları’nın sosyal medya hesaplarını takip ederek işe alım süreçleriyle ilgili güncel bilgilere ulaşabilirsiniz. Referanslar : Başvuru sırasında kullanabileceğiniz referanslar için hazırda iletişim bilgileri bulundurun.

: Başvuru sırasında kullanabileceğiniz referanslar için hazırda iletişim bilgileri bulundurun. Özgeçmişinizin Önemi : Başvurunuzda dikkat çekici bir özgeçmiş hazırlamak ilk izleniminiz açısından kritik öneme sahiptir. Bilgilerinizi özet, net ve etkileyici bir şekilde sunmaya özen gösterin.

: Başvurunuzda dikkat çekici bir özgeçmiş hazırlamak ilk izleniminiz açısından kritik öneme sahiptir. Bilgilerinizi özet, net ve etkileyici bir şekilde sunmaya özen gösterin. Pozisyona Özel Hazırlık : Başvurduğunuz pozisyon hakkında bilgi sahibi olun ve ilgili alanlarda nasıl bir katkı sağlayabileceğinizi düşünerek başvurunuzu şekillendirin.

: Başvurduğunuz pozisyon hakkında bilgi sahibi olun ve ilgili alanlarda nasıl bir katkı sağlayabileceğinizi düşünerek başvurunuzu şekillendirin. Mülakatlara Hazırlıklı Olun: Mülakat daveti aldığınızda, sıkça sorulan sorulara hazırlıklı olun ve kendinizi net bir şekilde ifade edebileceğinizden emin olun.

Türk Hava Yolları’nda kariyer fırsatları yakalamak için bu adımları takip ederek başvurunuzu tamamlayabilir ve değerlendirme sürecine katılabilirsiniz.