Dispeçer Nedir, Nasıl Olunur? Dispeçer Ne Kadar Maaş Alır?

Dispeçer, uçuşların güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli uçuş planlamalarını yapan kişidir. Aynı zamanda uçuş harekât uzmanı olarak da adlandırılan bu meslek, havacılık sektöründe önemli bir role sahiptir.

Dispeçerin Görevleri ve Sorumlulukları Nelerdir?

Dispeçer, uçuşların sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmesi için gerekli tüm planlamaları yapmakla yükümlüdür. Ayrıca uçuş boyunca uçuşu takip eder ve çeşitli görevler üstlenir. İşte dispeçerin başlıca görev ve sorumlulukları:

Uçuş harekâtını planlar,

Uçuşun akışını takip eder ve gerekli kontrolleri yapar,

Sorumlu pilotun talebi doğrultusunda ya da gerekli durumlarda uçuş ekibini bilgilendirir,

Acil durum bilgilerini ilgili birimlere iletir,

Uçuş için gerekli yakıt ikmalini gerçekleştirir,

Uçak temizliği kontrollerini yapar,

Bagaj ve kargo yüklemesi işlemlerini takip eder,

Hava aracı teknisyenlerinin ve kabin ekibinin uçuşa hazır olup olmadığını kontrol eder,

Uçakta herhangi bir olumsuz durum söz konusu olduğunda pilotun talimatıyla gerekli birimlere bildirimi yapar.

Dispeçer Olmak İçin Gerekli Eğitimler Nelerdir?

Dispeçer olabilmek için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarından eğitim almak gerekir.

Bu eğitimler, lisans ya da ön lisans mezunlarının katılımına açıktır. Teorik ve uygulamalı eğitimlerin ardından ÖSYM tarafından yapılan İngilizce sınavından en az 50 puan almak gereklidir.

Dispeçerin Çalışma Alanları

Dispeçerler genellikle havacılık sektöründe görev alır. Uzun uçuşların güvenliğini sağlamak ve yolcuların güvenli bir şekilde varış noktalarına ulaşmalarını temin etmek dispeçerin temel sorumlulukları arasında yer alır. Ayrıca lojistik sektöründe de benzer görevler üstlenebilirler. Dispeçerler, anlık sorunları hızlıca çözerek hem kurum imajını güçlendirir hem de operasyonel süreçleri yönetir.

Dispeçerin Çalışma Koşulları

Dispeçerin çalışma koşulları görev aldığı kurumun yapısına göre değişiklik gösterir. Havacılık sektöründe görev alan dispeçerler, uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla sürekli olarak uçuşları kontrol eder ve koordine eder.

Lojistik sektöründe ise taşıma işlemlerinin planlandığı şekilde ilerlemesini sağlarlar. Dispeçerin çalışma saatleri genellikle uzun ve yoğun olabilir, zira hatasız çalışma büyük bir önem taşır.

Dispeçer Alımı Nasıl Yapılır?

Dispeçer alımı genellikle havacılık ve lojistik sektöründe yoğunlaşır. Havacılık sektöründe görev almak isteyen adaylar, havacılıkla ilgili diploma ve sertifikalara sahip olmalıdır. Lojistik sektöründe ise sektörü iyi tanıyan ve kriz yönetimi konusunda yetenekli olan dispeçerler tercih edilir.

Dispeçer Sertifikası Nasıl Alınır?

Dispeçer olarak görev alabilmek için sertifika sahibi olmak gereklidir. Eğitim kurumları tarafından sunulan kursları başarıyla tamamlayan adaylar, teorik ve uygulamalı sınavlarda başarı sağladıkları takdirde dispeçer sertifikasına hak kazanırlar. Bu sertifika, iş başvurularında önemli bir belge olarak kabul edilir.

Dispeçerlerin Çalışma Saatleri Nasıldır?

Dispeçerlerin çalışma saatleri görev aldıkları sektöre ve kuruma bağlı olarak değişiklik gösterir. Havacılık sektöründe çalışan dispeçerler, genellikle günün her saatinde çalışabilecek şekilde vardiyalı sistemde görev yaparlar. Lojistik sektöründe ise dispeçerler, taşıma işlemlerinin sorunsuz ilerlemesini sağlamak amacıyla fazla mesai yapabilir.

Dispeçer Olmak İçin Hangi Bölüm Okunmalı?

Dispeçer olmayı hedefleyen adayların havacılık yönetimi ya da işletme gibi bölümlerden mezun olmaları tercih edilir.

Havacılık sektöründe istihdam edilen dispeçerler, yönetim becerileri ve sektörel bilgileriyle ön plana çıkar. Lojistik sektöründe ise yönetim alanında uzmanlaşmış kişilere ihtiyaç duyulur.

Dispeçer Mesleğinin Özellikleri

Dispeçerler, uçuşların güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla çeşitli planlama ve kontrol görevlerini üstlenir. Hem yazılı hem de sözlü iletişim becerileri yüksek olan bu kişiler, aynı zamanda takım çalışmasına yatkın olmalıdır.

Uçuş bilgilerini doğru bir şekilde yorumlama ve zaman yönetimi becerileri de dispeçerin başarılı bir kariyere sahip olmasını sağlar.

Dispeçer Ne Kadar Maaş Alır?

2024 yılında dispeçer pozisyonunda çalışanların ortalama aylık maaşı 35.500 TL olarak belirlenmiş durumda.

Dispeçer Olmak İçin Tavsiyeler

Dispeçer olmak isteyen adaylar, havacılık yönetimi veya işletme gibi bölümlerden mezun olabilirler. Ayrıca dispeçer olarak görev almak isteyenlerin MC Office ve havacılık sektöründe kullanılan yazılımlara hakim olmaları avantaj sağlar.