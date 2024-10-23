23 Ekim Canlı Altın Fiyatları: Gram, Çeyrek, Tam, Cumhuriyet… Çeyrek altın bugün Ne Kadar?

Altın piyasasını yakından takip edenler için 23 Ekim 2024 Çarşamba günü altın fiyatlarındaki son gelişmeler büyük önem taşıyor.
Son dönemde hızlı bir yükseliş ivmesi yakalayan altın, tarihi zirvelerini zorlamaya devam ediyor. Peki, gram altın ve diğer altın türlerinin güncel fiyatları ne durumda? İşte detaylar…
Gram Altın ve Diğer Altın Çeşitleri Bugün Ne Kadar?
Altın fiyatları, yatırımcıların dikkatle izlediği bir konu olmaya devam ediyor. 23 Ekim 2024 tarihinde gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altının fiyatları şu şekilde güncellendi:
Gram Altın Fiyatları
- Alış: 3.029 TL
- Satış: 3.029 TL
Çeyrek Altın Fiyatları
- Alış: 5.110 TL
- Satış: 5.163 TL
Yarım Altın ve Tam Altın Fiyatları
Yarım altın ve tam altın, uzun vadeli yatırım düşünenlerin tercih ettiği seçenekler arasında yer alıyor. İşte güncel fiyatlar:
Yarım Altın Fiyatları
- Alış: 10.192 TL
- Satış: 10.305 TL
Cumhuriyet ve Ziynet Altın Fiyatları
Cumhuriyet altını, prestijli bir yatırım aracı olarak kabul edilirken, ziynet altın da yatırımcıların ilgisini çekiyor.
- Cumhuriyet Altın Alış: 20.742 TL
- Cumhuriyet Altın Satış: 21.055 TL
- Ziynet Altın Alış: 20.017 TL
- Ziynet Altın Satış: 20.409 TL
Ata Altın Fiyatları
Ata altın, güvenli liman olarak bilinen ve yatırımcıların sıkça tercih ettiği bir diğer altın türüdür. İşte bugünkü fiyatları:
- Alış: 20.642 TL
- Satış: 21.160 TL
Ons Altın Fiyatları
Uluslararası piyasalar açısından önemli bir gösterge olan ons altın fiyatları da yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor:
- Alış: 2.750 TL
- Satış: 2.750 TL
Altın piyasası ile ilgili bu güncel veriler, yatırım kararlarını şekillendirmek isteyenler için kritik bilgiler sunuyor.