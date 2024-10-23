23 Ekim Canlı Altın Fiyatları: Gram, Çeyrek, Tam, Cumhuriyet… Çeyrek altın bugün Ne Kadar?

Altın piyasasını yakından takip edenler için 23 Ekim 2024 Çarşamba günü altın fiyatlarındaki son gelişmeler büyük önem taşıyor.

Son dönemde hızlı bir yükseliş ivmesi yakalayan altın, tarihi zirvelerini zorlamaya devam ediyor. Peki, gram altın ve diğer altın türlerinin güncel fiyatları ne durumda? İşte detaylar…

Gram Altın ve Diğer Altın Çeşitleri Bugün Ne Kadar?

Altın fiyatları, yatırımcıların dikkatle izlediği bir konu olmaya devam ediyor. 23 Ekim 2024 tarihinde gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altının fiyatları şu şekilde güncellendi:

Alış: 3.029 TL

3.029 TL Satış: 3.029 TL

Alış: 5.110 TL

5.110 TL Satış: 5.163 TL

Yarım Altın ve Tam Altın Fiyatları

Yarım altın ve tam altın, uzun vadeli yatırım düşünenlerin tercih ettiği seçenekler arasında yer alıyor. İşte güncel fiyatlar:

Yarım Altın Fiyatları

Alış: 10.192 TL

10.192 TL Satış: 10.305 TL

Cumhuriyet ve Ziynet Altın Fiyatları

Cumhuriyet altını, prestijli bir yatırım aracı olarak kabul edilirken, ziynet altın da yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Cumhuriyet Altın Alış: 20.742 TL

20.742 TL Cumhuriyet Altın Satış: 21.055 TL

21.055 TL Ziynet Altın Alış: 20.017 TL

20.017 TL Ziynet Altın Satış: 20.409 TL

Ata Altın Fiyatları

Ata altın, güvenli liman olarak bilinen ve yatırımcıların sıkça tercih ettiği bir diğer altın türüdür. İşte bugünkü fiyatları:

Alış: 20.642 TL

20.642 TL Satış: 21.160 TL

Ons Altın Fiyatları

Uluslararası piyasalar açısından önemli bir gösterge olan ons altın fiyatları da yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor:

Alış: 2.750 TL

2.750 TL Satış: 2.750 TL

Altın piyasası ile ilgili bu güncel veriler, yatırım kararlarını şekillendirmek isteyenler için kritik bilgiler sunuyor.