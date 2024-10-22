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TRT TABİİ
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TRT TABİİ Şampiyonlar Ligi Maçları Canlı İzle: TRT Tabii Spor nasıl izlenir? Tabii Spor Ücretli mi, Üyelik Oluşturulur? 

Kerim Güler
22 Ekim 20240

TRT Tabii platformu, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarını yakından takip etmek isteyenler için önemli bir yayın kaynağı haline geldi.

TRT Tabii: Futbolseverlerin Gözdesi

TRT Tabii, 7 Mayıs 2024 tarihinde Türkiye’de hizmete giren dijital bir platformdur. Bu platform sayesinde futbolseverler, UEFA maçlarını canlı bir şekilde takip edebilmekteler.

Ücretsiz Hizmet, Gelecekte Ücretli Olabilir

Platform, şu an için ücretsiz olarak kullanılabilmektedir. Ancak ilerleyen dönemlerde uluslararası pazarlara açılması ve belirli bir ücretlendirme politikasının benimsenmesi planlanmaktadır.

TRT Tabii’ye Nasıl Üye Olunur?

TRT Tabii’yi kullanmak isteyenler, platformun internet sitesine girerek basit bir üyelik işlemi gerçekleştirebilirler. Sadece e-posta adresi ile üyelik oluşturulabilen platform, kullanıcılarına kolaylık sağlamaktadır.

TRT ve UEFA İş Birliği

TRT, 2024-2025 sezonu itibarıyla UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nin resmi yayıncısı olmuştur. Bu anlaşma çerçevesinde maçlar, TRT 1, TRT Spor ve Tabii platformu aracılığıyla canlı olarak yayınlanmaktadır.

Şampiyonlar Ligi 3. Hafta Programı

Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasında heyecan dorukta! Bu haftanın maç programı şu şekildedir:

  • 19.45 – Milan (İtalya) vs. Club Brugge (Belçika)
  • 19.45 – Monaco (Fransa) vs. Kızılyıldız (Sırbistan)
  • 22.00 – Paris Saint-Germain (Fransa) vs. PSV (Hollanda)
  • 22.00 – Juventus (İtalya) vs. Stuttgart (Almanya)

TRT Tabii’yi Televizyonda İzlemek

TRT Tabii’yi televizyonda izlemek isteyenler için uydu ayarlarını doğru bir şekilde yapmaları önemlidir. Uydu sistemine bağlı olarak frekans ayarlarını kontrol ederek, TRT’nin yayınlarını kesintisiz bir şekilde izleyebilirsiniz.

TRT Tabii, futbolseverlere ücretsiz canlı maç deneyimi sunarken, ilerleyen dönemlerde ücretli hizmet modeline geçip geçmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

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