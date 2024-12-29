Güney Kore Uçak Kazası Hangi Uçak? Boeing 737-800 tipi Jeju Air uçağı Özellikleri

Güney Kore’nin güneybatısında, Jeju Air’a ait bir yolcu uçağı iniş sırasında alev alarak korkunç bir kazaya yol açtı. Bu trajedide, 181 yolcudan en az 174ü hayatını kaybetti. Kazanın nedeni detaylı bir şekilde araştırılıyor.

Kazanın Detayları

Tayland’ın başkenti Bangkok’tan havalanan Jeju Air’a ait Boeing 737-800 modeli uçak, Güney Kore’deki Muan Havalimanı’na inişi sırasında pistten çıkıp havalimanı çitlerine çarptı ve ardından alev aldı. Uçakta toplam 175 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyordu. Güney Kore İtfaiye İdaresi’nin verdiği bilgilere göre, kazada 174 kişi hayatını kaybederken, hala aranan yolcuların olduğu bildirildi.

Kazayla birlikte havalimanında acil durum ilan edilmiş ve tüm uçuşlar durdurulmuştur. Yetkililer, kazanın muhtemel nedenlerini araştırıyor ve kuş çarpması sonucunda iniş takımı arızası yaşlanmış olabileceği ihtimalini güzden geçiriyor.

Boeing 737-800 Modelinin Özellikleri

Kazada yer alan uçak, Boeing’in dünya çapında yaygın olarak kullandığı 737-800 modeliydi. Bu model, şirketin Next-Generation ailesine ait olup, beş yıl önce ölümcül kazalarıyla gündeme gelen 737 Max’in öncüsü olarak bilinir. Cirium’un verilerine göre, dünya genelinde hizmet veren yaklaşık 28 bin yolcu uçağından %15’i, yani 4.400ü bu modele aittir.

Güney Kore’de Boeing 737-800 modelini kullanan beş havayolu bulunuyor: Jeju Air, T’way Air, Jin Air, Eastar Jet ve Korean Air. Bu uçak modeli Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika’da da oldukça popüler bir tercih olarak dikkat çeker.

Kazaya Karışan Uçağın Geçmişi

Flightradar24 verilerine göre, kazaya karışan uçak 15 yaşındayı ve Avrupa’da ilk olarak Ryanair tarafından kullanılmıştı. Uçak, 2017 yılında SMBC Aviation Capital tarafından Jeju Air’a kiralanmıştı. Uzmanlara göre, iyi bakılan bir yolcu uçağının hizmet süresi 20 ila 30 yıl arasında değişebiliyor.

Güney Kore’deki kaza, uçak bakımı ve yaşının kazalar üzerindeki etkilerini bir kez daha gündeme getirdi.

Boeing 737-800’ün Güvenlik Geçmişi

Güvenlik kaydı incelendiğinde, Boeing 737-800 modeli genellikle güvenli olarak tanınır. South Carolina Üniversitesi’nden Prof. Najmedin Meshkat, bu modelin çok iyi bir güvenlik geçmişine sahip olduğunu belirtiyor. Ancak, kazaların meydana gelişi, pilotaj hatalarından teknik sorunlara kadar birçok faktörün bir araya gelmesiyle açıklanabilir.

Boeing ve Jeju Air’ın Açıklamaları

Boeing, kazanın ardından Jeju Air ile iletişimde olduklarını ve gerekirse yardım etmeye hazır olduklarını ifade etti. Yetkililer ise soruşturmanın detaylı bir şekilde devam ettiğini ve kazanın nedeninin en kısa sürede belirlenmesi için çalıştıklarını bildirdi.

Havacılıkta Güvenlik Önlemleri Yeniden Gündemde

Bu trajik olay, havacılık endüstrisinin güvenlik önlemlerini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini bir kez daha gösteriyor. Boeing 737-800 gibi popüler modellerde bile, rutin bakım ve pilot eğitiminin ne kadar kritik olduğu bir kez daha anlaşıldı.