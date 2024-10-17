Bursa Yenişehir Havalimanı’ndan Antalya ve Çukurova Uçuşları Başlıyor

Bursa’nın turizm potansiyelini artıracak önemli bir gelişme yaşandı. Sunexpress Havayolları, Bursa Yenişehir Havalimanı‘ndan Antalya ve Çukurova’ya düzenlenecek iç hat uçuşlarını duyurdu. Bu önemli adım, Bursa’nın turizm ve lojistik kapasitesine katkı sağlayacak.

Sunexpress ile Yeni Destinasyonlar: Antalya ve Çukurova

Sunexpress Havayolları Türkiye Satış Müdürü Murat Hatipoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, 10 Kasım’dan itibaren Bursa’dan Antalya ve Çukurova’ya tarifeli uçuşların başlayacağı açıklandı.

Hatipoğlu, özellikle Antalya’nın büyük talep gördüğünü belirterek, bu destinasyonun plana dahil edilmesinde bu talebin etkili olduğunu söyledi. Çukurova Havalimanı’nın ise Gaziantep ile yapılan değerlendirme sonucunda seçildiği belirtildi.

Bursa’dan Yeni Bir Seyahat İmkanı: Konforlu ve Hızlı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bu yeni uçuşların Bursa adına önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

Antalya ve Çukurova gibi destinasyonlarla Bursa arasında kurulacak hava köprüsü, şehre konforlu ve hızlı bir seyahat imkanı sağlayacak. Ulaşımın hız kazandığı günümüzde, kara yoluyla 10 saat sürecek bir mesafeyi hava yoluyla 1 saatte aşmak mümkün olacak.

Bursa, Daha Ulaşılabilir Bir Şehir Olma Yolunda

Toplantıya katılan Yıldırım Belediye Başkanı ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Başkanı Oktay Yılmaz, bu yeni uçuşların Bursa’nın turizm potansiyelini artıracağını belirtti. Ayrıca, kentin ulusal ve uluslararası fuarlarda tanıtılmaya devam edeceğini, böylece daha ulaşılabilir bir şehir olma yolunda önemli adımlar atılacağını ifade etti.

Hedef: 15 Milyon Yolcu

Sunexpress Havayolları’nın Türkiye Satış Müdürü Murat Hatipoğlu, taşıdıkları yolcu sayısının yıl sonuna kadar 15 milyonu aşacağını öngördüklerini belirtti.

35 yıldır turizme ve Türkiye ekonomisine katkı sağladıklarını ifade eden Hatipoğlu, bu yeni uçuşların da Türkiye’nin turizm potansiyeline büyük katkılar sağlayacağını vurguladı.