Dev havayolunda 3 saatlik şok! Uçuşlar bir bir iptal edildi

Amerika merkezli Alaska Havayolları, 20 Temmuz Pazar gecesi yaşadığı sistem arızası nedeniyle tüm uçuşlarını durdurdu. Kritik veri merkezi ekipmanlarında yaşanan donanımsal arıza, şirketin operasyonel sistemlerini devre dışı bıraktı. Tüm uçuşlar geçici olarak yere indirildi.

Üç Saatlik Kriz Havacılığı Felç Etti

Pazar akşamı saat 20.00 sularında başlayan arıza, Alaska Airlines ve iştiraki Horizon Air’in operasyonlarını etkiledi. Şirket, tüm sistemlerini güvenlik gerekçesiyle durdurarak Federal Havacılık İdaresi’nden (FAA) sistem çapında bir ground stop yani uçuş durdurma talebinde bulundu. Bu karar sonrası, onlarca uçak havalanamadı, terminaldeki yolcular ise saatlerce beklemek zorunda kaldı.

Ground stop kararı yaklaşık üç saat sonra, gece 23.00 itibarıyla kaldırıldı. Uçuşlar yeniden başlasa da, sistemlerin yeniden ayağa kaldırılması ve ekiplerin konumlandırılması süreci zaman aldı. Şirket yetkilileri, yaşanan donanım arızasının bir siber saldırı ile ilgisinin olmadığını açıkladı. Açıklamada, “Uçuş güvenliği hiçbir zaman tehlikeye girmedi.

Arıza, çoklu yedekleme sistemine sahip üçüncü taraf bir donanım bileşenindeki beklenmedik bozulmadan kaynaklandı” denildi.

Yüzlerce Uçuş Gecikti, Yolcular Uçaklarda Bekledi

Krizin ertesi günü olan 21 Temmuz Pazartesi sabahı itibarıyla, etkiler halen sürüyordu. Flightaware verilerine göre Alaska Airlines’a ait 83 uçuş iptal edilirken, 170’in üzerinde uçuş gecikmeli olarak gerçekleşti. 20 Temmuz’da ise 300’den fazla uçuş gecikmiş, 68 uçuş ise iptal edilmişti.

En büyük yoğunluk Seattle-Tacoma Uluslararası Havalimanı’nda yaşandı. Saat 22.00 itibarıyla havalimanındaki toplam gecikmeli uçuşların neredeyse yarısı Alaska Airlines’a aitti. Anchorage, San Francisco, Portland, San Diego ve Los Angeles havalimanlarında da benzer yoğunluklar kaydedildi.

Denver Uluslararası Havalimanı’nda ise bazı yolcuların, uçakta yaklaşık iki saat bekletildikten sonra tekrar terminale alınmak zorunda kaldığı bildirildi. Yolcular, iletişim eksikliği ve belirsizlikten dolayı sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirdi.

Siber Saldırı Değil Ama Sektör Endişeli

Alaska Airlines, yaşanan olayın siber saldırı olmadığını vurgulasa da, son dönemde havacılık sektörüne yönelik artan siber tehditler endişe yaratıyor. Geçtiğimiz ay Hawaiian Airlines, bazı sistemlerinin hacker grubu “Scattered Spider” tarafından ihlal edildiğini duyurmuştu. Aynı dönemde Kanada merkezli WestJet de benzer bir siber saldırıya maruz kalmıştı.

2024 sonunda ise Japonya’nın bayrak taşıyıcı firması Japan Airlines, yılbaşı yoğunluğu sırasında siber saldırı nedeniyle bilet satışlarını askıya almak zorunda kalmıştı. Uzmanlar, sektördeki dijital bağımlılığın bu tarz kesintilerle daha fazla önlem gerektirdiğini belirtiyor.

Alaska Havayolları, 1932 yılında kurulan ve Seattle merkezli olarak faaliyet gösteren köklü bir havayolu şirketi. oneWorld ittifakı üyesi olan şirket, ABD içinde ve dışında geniş bir uçuş ağına sahip. Şirket, yaşanan bu tür teknik kesintilerin tekrarını önlemek için altyapı iyileştirme çalışmalarına hız verdiğini duyurdu.