Gazeteci İlkay Buharalı Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında?

Araştırmacı gazeteci İlkay Buharalı, uzun yıllardır televizyon ekranlarında izleyicilere haber ve araştırma içerikli programlar sunarak tanınmaktadır.

11 Kasım 2024 itibarıyla TV8 ekranlarında “İlkay Buharalı ile Gerçekler” adlı programıyla seyirciyle buluşmaya hazırlanan Buharalı, bu programda kayıplar, cinayetler ve gündemden düşmeyen olayları derinlemesine inceleyecek. İşte İlkay Buharalı’nın kariyeri ve özel yaşamına dair detaylar…

İlkay Buharalı’nın Hayatı ve Kariyeri

1981 yılında Bursa’da doğan İlkay Buharalı, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra 2004 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-TV ve Sinema Bölümü’nden mezun olmuştur. Gazetecilik kariyerine 2000 yılında adım atan Buharalı, “Deşifre” adlı haber programında asistanlık, muhabirlik ve editörlük yaparak dikkat çekmiştir.

Türkiye’nin farklı bölgelerinde birçok özel dosya haberi hazırlayan Buharalı, 2006 yılında Abdi İpekçi Yılın Gazetecilik Ödülü başta olmak üzere çeşitli ödüllere layık görülmüştür.

2010 yılında “İz Peşinde” adlı programın genel yönetmeni olarak televizyon kariyerinde önemli bir adım atan Buharalı, daha sonra Fox TV, Kanal 7, TRT Avaz ve TRT Haber gibi kanallarda birçok program hazırlamış ve sunmuştur.

Ayrıca Beyaz TV’de yayınlanan “Söylemezsem Olmaz” adlı magazin programının moderatörlüğünü üstlenmiştir.

Sosyal Medya ve Dijital İçerikler

Pandemi döneminde Instagram üzerinden canlı yayınlar yaparak dijital medyada da kendine yer bulan İlkay Buharalı, aynı zamanda 500 bin takipçiye sahip YouTube kanalında başarılı içerikler üretmeye devam etmektedir.

İlkay Buharalı’nın Özel Hayatı

43 yaşındaki gazeteci, 2008 yılında BHR Medya yöneticisi Bülent Ali Buharalı ile evlenmiş ve çiftin iki çocuğu olmuştur. Ancak, çiftin boşanıp boşanmadıkları konusunda resmi bir bilgi bulunmamaktadır.

İlkay Buharalı, şimdi yeni programıyla ekranlara dönerek izleyicilere ilgi çekici dosya haberleri ve araştırmalar sunmayı sürdürecek.