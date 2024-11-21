A101 22 Kasım 2024 Perşembe Aktüel Ürünler Kataloğu: Bu Haftanın Kaçırılmayacak Fırsatları

A101’in 22 Kasım 2024 Perşembe günü için hazırladığı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Elektronikten temizlik ürünlerine, mutfak gereçlerinden atıştırmalıklara kadar her kategoride dikkat çeken indirimler sizi bekliyor. Uygun fiyatlı alışverişin vazgeçilmez adresi olan A101, bu hafta da alışveriş severleri memnun edecek. İşte detaylar!

Elektronik Ürünlerde Büyük Fırsatlar

Teknoloji tutkunları için A101 rafları bu hafta dolup taşıyor. Büyük ekran televizyonlardan akıllı telefonlara, elektrikli araçlardan günlük kullanıma uygun cihazlara kadar birçok ürünü indirimli fiyatlarla alabilirsiniz.

Toshiba 58 İnç 4K UHD Smart TV: 17.999 TL

17.999 TL Toshiba 43 İnç FHD Android TV: 8.999 TL

8.999 TL Reeder S23 Pro Max 6/128 GB: 4.299 TL

4.299 TL Elektrikli Moped: 27.990 TL

27.990 TL Üç Tekerlekli Elektrikli Moped: 42.990 TL

Erken saatlerde mağazaya giderek bu ürünleri kaçırmamanız önerilir.

Mutfakta İşlerinizi Kolaylaştıran Ürünler

A101, mutfak gereçlerinde de büyük avantajlar sunuyor. İşte haftanın öne çıkan mutfak ürünleri:

Kiwi Halı Yıkama Makinesi: 4.999 TL

4.999 TL Multi Blender Seti: 1.999 TL

1.999 TL Ankastre Set: 9.999 TL

9.999 TL Emaye Sosluk Tava: 159 TL

159 TL Manuel Doğrayıcı: 129 TL

Bu ürünler, hem işlerinizi kolaylaştıracak hem de bütçenize dost bir alışveriş deneyimi yaşatacak.

Gıda ve Temizlik Ürünlerinde Dikkat Çeken İndirimler

Günlük ihtiyaçlarınızı karşılamak için gıda ve temizlik kategorisindeki indirimler oldukça cazip!

Sirkeli Yüzey Temizleyici 750 ml: 25 TL

25 TL 5 Litre Çamaşır Yumuşatıcı: 129 TL

129 TL Antep Fıstığı 250 g: 129 TL

129 TL Çekirdek Kahve: 249 TL

249 TL Tahin 290 g: 49 TL

49 TL Dubai Çikolatası: 49 TL-99 TL

Bu ürünler, kaliteyi uygun fiyatla sunarken mutfağınıza renk katacak.

Tekstil ve Dekorasyon Ürünleri

Ev dekorasyonunuzu yenilemek ya da şık bir tekstil ürünü almak istiyorsanız bu fırsatları kaçırmayın:

Çift Kişilik Baza ve Başlık Seti: 7.990 TL

7.990 TL Kadın Pijama Takımı: 349 TL

349 TL Kuru Çiçek Buketi: 49 TL

49 TL Yapay Lale Buketi: 159 TL

Bu ürünlerle hem evinize hem de gardırobunuza yeni bir soluk getirebilirsiniz.

Tatlı Severler İçin Atıştırmalık Fırsatları

Atıştırmalıklar ve tatlılar da bu hafta A101’in indirimli ürünleri arasında. İşte birkaç öneri:

Çikolatalı Gofret 7’li Paket: 50 TL

50 TL Dankek Çikolatalı Rulo Pasta: 40 TL

40 TL Fındıklı Bar: 5 TL

5 TL Yulaflı Kremalı Bisküvi: 40 TL

40 TL Dubai Kreması: 199 TL

Tatlı bir kaçamak yapmak isteyenler için harika seçenekler!

Alışverişi Kaçırmamak İçin İpuçları

Mağaza Açılış Saatine Dikkat Edin: Ürünlerin tükenme riski nedeniyle erken gitmek önemlidir.

Ürünlerin tükenme riski nedeniyle erken gitmek önemlidir. Online Satış Avantajını Kullanın: A101’in online mağazası, alışverişinizi kolaylaştırabilir.

Bu hafta da bütçe dostu fırsatlarla dolu olan A101 aktüel kataloğunu kaçırmamak için harekete geçin!