Anadolu Efes Paris Basket Maçı Ne Zaman? Hangi Kanalda? Maç Canlı Şifresiz mi?

Anadolu Efes ile Paris Basketball arasındaki karşılaşma, 21 Kasım 2024 Perşembe günü gerçekleşecek. Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak mücadele, saat 20:30’da başlayacak. Lacivert-beyazlı ekip, bu zorlu maçta taraftar desteğini de arkasına alarak galibiyet hedefliyor.

Yayın Bilgileri: Maç Canlı Yayında!

Basketbolseverler bu önemli maçı S Sport ekranlarından canlı olarak takip edebilirler. THY EuroLeague heyecanını evlerinize taşıyan bu yayın, karşılaşmayı şifresiz izleme fırsatı sunuyor. Anadolu Efes, Avrupa arenasındaki etkileyici serüvenine bir galibiyet daha eklemek istiyor.

Takımların Son Durumu ve Hedefleri

Anadolu Efes, ligde şimdiye kadar oynadığı 10 maçta 6 galibiyet elde ederek 8. sırada yer alıyor. Konuk ekip Paris Basketball ise 7 galibiyetle 4. sırada bulunuyor. Her iki takım da bu mücadelede galibiyet arayarak, üst sıralarda yer bulmayı hedefliyor.

Tomislav Mijatović’in yönettiği Anadolu Efes, taraftar desteğiyle sahadan zaferle ayrılmayı planlıyor. Öte yandan Paris ekibi de bu kritik mücadelede sıralamadaki yerini korumak için elinden geleni yapacak.

Anadolu Efes’in Avrupa Performansı

Bu maç, Anadolu Efes’in Avrupa kupalarındaki tam 847. mücadelesi olacak. Lacivert-beyazlılar, bugüne kadar çıktıkları 846 Avrupa maçından 478 galibiyetle ayrıldı. Ayrıca, THY EuroLeague’de oynayacakları toplam maç sayısı bu akşam 599’a ulaşacak. Bu istatistikler, Anadolu Efes’in Avrupa’daki güçlü konumunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Basketbolseverlerin heyecanla beklediği bu mücadeleyi kaçırmamak için şimdiden yerinizi alın! Hem Anadolu Efes’in performansını izlemek hem de sıralama mücadelesinin nabzını tutmak için 21 Kasım akşamını ajandanıza not edin.