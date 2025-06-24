Şikago – Paris arası uçuş planlayan yolcular için süre, fiyat ve havayolu tercihleri netleşti. Son güncellenen verilere göre hem en hızlı rotalar hem de en uygun bilet dönemleri belli oldu.

Bu hat üzerinde uçmayı planlayan yolcular için detaylı bilgiler açıklandı. Doğrudan uçuş süreleri, hangi ayların daha ekonomik olduğu ve hangi hava yolu şirketlerinin avantaj sağladığı netleştirildi. Seyahat planlaması yapanlar için rehber niteliğinde veriler derlendi.

Şikago – Paris Arası Kaç Saat Sürüyor?

Şikago’dan Paris’e direkt uçuş süresi ortalama 8 saat 10 dakika olarak hesaplandı. Farklı kaynaklarda bu süre 8 saat ile 8 saat 48 dakika arasında değişiyor. Yolcular, aktarmasız uçuşlarda bu sürede Paris’e ulaşabiliyor.

Aktarmalı uçuşlarda ise süre uçuş planına göre uzayabiliyor. Direkt uçuşlar özellikle zaman kazanmak isteyen yolcular için tercih sebebi.

En Uygun Fiyatlar Hangi Aylarda?

Yapılan analizlere göre Şikago – Paris arası en ucuz uçak biletleri Şubat ayında bulunabiliyor. Şubat ortalaması 563 dolar olarak açıklandı.

Bunun dışında Ekim ve Kasım ayları da uygun fiyatlı dönemler arasında. Ocak – Mart arası ise yine ucuz bilet arayanların değerlendirebileceği aylar arasında yer alıyor. Bu dönemler hem mevsim hem de talep açısından fiyatların düşmesini sağlıyor.

En Düşük Fiyatları Hangi Havayolları Sunuyor?

Air France

Son 72 saatte yapılan araştırmalarda en düşük fiyatlar Icelandair ve Iberia tarafından sunuldu. Icelandair, tek yön biletlerde 166 dolar gibi dikkat çekici bir fiyata ulaştı.

Air France ve United Airlines ise sıkça ekonomik bilet seçenekleriyle öne çıkıyor. Air Canada da özellikle aktarmalı seferlerde düşük maliyetli alternatifler sağlıyor.

En İyi Havayolu Hangisi?

Şikago – Paris hattında en iyi havayolu seçimi, uçuş beklentilerine göre değişiyor. Doğrudan uçuşlar için Air France, United Airlines ve American Airlines öne çıkıyor.

Şikago’dan Paris’e Gidecekler İçin Sürpriz Fiyatlar ve Yeni Uçuş Dönemleri

Zamanında kalkış ve iniş performansı açısından Air Canada, United ve Brussels Airlines güvenilir havayolları arasında yer alıyor. Hem konfor hem de dakiklik arayan yolcular için Air France ve United kombinasyonu öneriliyor.

Direkt Uçuşlar Hangi Tarihlerde?

Şikago’dan Paris’e direkt uçuşlar, yıl boyunca her gün yapılıyor. Air France, United Airlines ve American Airlines, haftanın her günü non-stop uçuş imkânı sunuyor.

Yolcular, seyahat tarihlerine göre her gün karşılıklı direkt sefer bulabiliyor. Bu özellik, zaman kaybı yaşamak istemeyenler için avantaj sağlıyor.

Hangi Havayolları Bu Hatta Uçuyor?

Doğrudan uçuş hizmeti veren havayolları arasında Air France, American Airlines, United Airlines ve Delta bulunuyor. Aktarmalı uçuşlarda ise Icelandair, Iberia, KLM, Lufthansa ve Air Canada gibi firmalar hizmet sunuyor.

Aktarmalı seçenekler daha uzun sürse de, düşük fiyat avantajları nedeniyle tercih edilebiliyor.

En Düşük Fiyatlı Uçuşlar Hangileri?

Güncel verilere göre en uygun fiyatlı bilet 166 dolar ile Icelandair tarafından sunuldu. Bu uçuş 22 Ekim tarihli ve 1 aktarmalı olarak planlandı.

American Airlines, Ocak 2026 için gidiş-dönüş 562 dolarlık teklif sunarken, Austrian Airlines ve Lufthansa ise Kasım ayında 432 – 458 dolar aralığında bilet fiyatları sağladı.

Uygun Fiyatlı Tarihler Nasıl Bulunur?

Uygun fiyatlı biletleri bulmak için yolculara birkaç öneri sunuluyor. Google Flights, Skyscanner ve Kayak gibi karşılaştırma siteleri üzerinden “tüm ay” görünümünde arama yapılabiliyor.

Bu sayede ay içerisindeki en ucuz günler kolayca tespit edilebiliyor. Ayrıca fiyat alarmı kurularak anlık düşüşlerden haberdar olunabilir. Hafta içi yapılan uçuşlar, özellikle salı ve çarşamba günleri, genellikle daha ucuz oluyor.

Uzmanlara göre uluslararası uçuşlar için bilet alımı en uygun şekilde 2 ila 8 ay öncesinden yapılmalı. Şikago – Paris hattı için en ucuz dönem biletleri ortalama 11 hafta öncesinde satışa sunuluyor.