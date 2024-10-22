Canan Dağdeviren Kimdir, Kaç Yaşında? Canan Dağdeviren’in Başarıları ve Çalışmaları Nelerdir?

Canan Dağdeviren, Türkiye’den çıkıp uluslararası arenada büyük başarılara imza atan bir bilim insanıdır. Kendisi Massachusetts Institute of Technology (MIT) Media Lab’de akademisyen, fizikçi ve malzeme bilimci olarak görev yapmaktadır. Bu makalede, Dağdeviren’in eğitim hayatı, kariyeri ve bilimsel çalışmaları hakkında detaylı bilgiler bulacaksınız.

Canan Dağdeviren’in Eğitimi ve Kariyer Başlangıcı

Canan Dağdeviren, 4 Mayıs 1985’te İstanbul’da doğmuştur. Eğitim hayatına Hacettepe Üniversitesi’nde Fizik Mühendisliği bölümünde başlamış, buradan 2007 yılında mezun olmuştur. Ardından Sabancı Üniversitesi’nde Malzeme Bilimi ve Mühendisliği üzerine yüksek lisans yaparak akademik kariyerine devam etmiştir.

2009 yılında Fulbright bursunu kazanarak University of Illinois at Urbana-Champaign’de doktora çalışmalarına başlamış ve 2014 yılında bu eğitimini tamamlamıştır.

Doktora çalışmaları sırasında giyilebilir elektronik cihazlar üzerinde yaptığı araştırmalarla sağlık teknolojilerine önemli katkılar sunmuştur.

Massachusetts Institute of Technology (MIT) Kariyeri

Canan Dağdeviren, günümüzde MIT Media Lab bünyesinde akademik çalışmalarını sürdürmekte olup, Conformable Decoders adını verdiği araştırma grubunu yönetmektedir. Ayrıca MIT’de LG Kariyer Geliştirme Profesörü unvanını taşımaktadır.

Araştırmalarında malzeme bilimi, mühendislik ve biyomedikal mühendislik alanlarında yenilikçi projeler yürütmektedir. Dağdeviren’in çalışmaları, insan organlarının hareketini elektrik enerjisine dönüştüren piezoelektrik malzemeler üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu cihazlar, teknolojinin yanı sıra tıbbi alanda da büyük öneme sahiptir.

Canan Dağdeviren’in Çalışmaları

Canan Dağdeviren, bilim dünyasına katkı sağlayan pek çok önemli proje geliştirmiştir. İşte bu çalışmalardan bazıları:

Pilsiz Giyilebilir Kalp Çipi : Kalp sağlığını izlemek için geliştirilmiş, enerji kaynağına ihtiyaç duymayan bir cihazdır.

: Kalp sağlığını izlemek için geliştirilmiş, enerji kaynağına ihtiyaç duymayan bir cihazdır. Cilt Kanseri Teşhis Cihazı : Erken teşhis amacıyla kullanılan, cilt kanserini tespit edebilen yenilikçi bir sistemdir.

: Erken teşhis amacıyla kullanılan, cilt kanserini tespit edebilen yenilikçi bir sistemdir. Mekanik Olarak Uyumlu Elektromekanik Sistemler: Algılama, enerji hasadı ve çalıştırma gibi birçok farklı uygulamada kullanılabilecek bu sistemler, sağlık teknolojilerinde çığır açmaktadır.

Kariyerinde Dönüm Noktası

Canan Dağdeviren’in bilim aşkı, babasının ona hediye ettiği Marie Curie kitabıyla başlamıştır. Kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri ise Erdal İnönü ile tanışması olmuştur. Bu buluşma, onun bilimsel kariyerine yön vermiştir.

Dağdeviren, yaptığı çalışmalarla Forbes’un “30 Under 30” Bilim Kategorisi’nde ve MIT Technology Review’un “35 Yaş Altı Yenilikçiler” listesinde yer almıştır.

Kadınların STEM Alanında Temsili

Canan Dağdeviren, sadece bilimsel çalışmalarıyla değil, aynı zamanda kadınların bilim ve teknoloji alanında daha fazla yer alması gerektiği mesajını da yaymaktadır. 2018 yılında Birleşmiş Milletler’de kadınların bilimdeki rolünü vurgulayan bir konuşma yapmıştır., Ayrıca, genç kadınları STEM (bilim, teknoloji, mühendislik, matematik) alanında kariyer yapmaya teşvik etmek için sosyal medya platformlarını etkin bir şekilde Kullanmaktadır.

Canan Dağdeviren’in eğitim hayatından profesyonel başarılarına kadar olan hikayesi, pek çok genç bilim insanına ilham kaynağı olmaktadır.

Yaptığı yenilikçi çalışmalarla, hem Türkiye’yi hem de Uluslararası bilim camiasını etkilemeye devam etmektedir.