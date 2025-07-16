Havada tehlike dakikaları! Kaçırılan uçak Vancouver Havalimanı’nı karıştırdı

Kanada’nın en yoğun havalimanlarından biri olan Vancouver Uluslararası Havalimanı, 16 Temmuz’da sıra dışı bir güvenlik olayıyla karşı karşıya kaldı. Victoria Uluslararası Havalimanı’ndan izinsiz havalanan bir Cessna 172 tipi eğitim uçağı, Vancouver hava sahasına izinsiz giriş yaptı. Olay, havalimanında tüm uçuş trafiğinin durmasına ve bazı inişlerin iptal edilmesine neden oldu.

Kule kayıtlarına yansıyan anlarda, hava trafik kontrolörlerinin diğer pilotlara “yaklaşmakta olan bir kaçırılmış uçak” konusunda uyarı yaptığı duyuldu. Olay sırasında pistte inişe hazırlanan bazı ticari uçaklar yönlendirildi, bir WestJet Airlines Boeing 737 tipi uçağın ise inişi son anda iptal ettirildi.

Pistte kriz, kulede alarm

Vancouver semalarında birkaç dakika boyunca daireler çizen küçük uçağın manevraları dikkat çekiciydi. Görgü tanıkları, uçağın alçak irtifada ani manevralar yaptığını ve iniş izni almadan havalimanına doğru yöneldiğini bildirdi. O anlara tanıklık eden Paul Heeney, “Oldukça ani ve sert dönüşler yapıyordu. Başta teknik arıza sandım” şeklinde konuştu.

Uçağın kaçırıldığının anlaşılmasıyla birlikte hava trafik kontrolörleri acil durum protokolünü devreye aldı. Havalimanındaki tüm inişler geçici olarak durduruldu ve bölgedeki dokuz uçak farklı havalimanlarına yönlendirildi. Vancouver Havalimanı’ndan yapılan açıklamada, hava sahasındaki güvenlik gerekçesiyle yaklaşık 39 dakika boyunca uçak kabul edilmediği belirtildi.

Kaçırılan uçak yere indi, şüpheli gözaltında

Cessna 172 tipi uçağın havalimanına iniş yapmasının ardından apron alanı anında güvenlik güçleri tarafından çevrelendi. Uçakta tek başına bulunan şüpheli, herhangi bir direniş göstermeden gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan kişi hakkında adli işlemler başlatıldı. Kanada polisi ve havaalanı yetkilileri, olayın nedenine ve şüphelinin motivasyonuna dair henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Olayın ardından herhangi bir yaralanma ya da maddi zarar bildirilmezken, uçuş programında yaşanan aksamalar nedeniyle çok sayıda yolcu mağdur oldu. Uzmanlar, bu tür vakaların özellikle uçuş güvenliği açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurgularken, Kanada’daki havaalanlarında güvenlik prosedürlerinin gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Kanada Sivil Havacılık Kurumu’nun ve emniyet birimlerinin kapsamlı bir soruşturma başlattığı bildirildi. Olay, küçük uçakların erişilebilirliği ve eğitim uçaklarının güvenliği konusunu bir kez daha gündeme taşıdı.