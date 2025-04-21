United Airlines’ten, Bangkok ve Ho Chi Minh City’ye Günlük Uçuşlar

Amerika Birleşik Devletleri Ulaştırma Bakanlığı (DOT), United Airlines’ın Hong Kong aktarmalı olarak Bangkok (Tayland) ve Ho Chi Minh City (Vietnam) şehirlerine gerçekleştireceği beşinci özgürlük uçuşlarına onay verdi. Bu karar, Chicago merkezli havayolunu her iki Güneydoğu Asya destinasyonuna günlük hizmet sunan ilk ve tek ABD havayolu konumuna taşıyacak.

Beşinci özgürlük hakları, bir havayolunun iki yabancı ülke arasında, uçuşun başladığı ya da sona erdiği nokta kendi ülkesi olmak kaydıyla, yolcu ve kargo taşımasına imkân tanıyor. United Airlines da bu hakkı kullanarak Los Angeles (LAX) ve San Francisco (SFO) çıkışlı uçuşlarını Hong Kong (HKG) aktarmasıyla sürdürecek.

Yeni Uçuşlar 26 Ekim 2025’te Başlıyor

United Airlines, 26 Ekim 2025 itibarıyla Bangkok Suvarnabhumi Uluslararası Havalimanı (BKK) ve Ho Chi Minh City Tan Son Nhat Uluslararası Havalimanı’na (SGN) günlük uçuşlar başlatacak. Bu yeni bağlantılar, özellikle Güneydoğu Asya’ya artan yolcu talebini karşılamayı ve Kuzey Amerika’dan gelen yolcular için daha rahat aktarma imkânı sunmayı hedefliyor.

Uçuşlarda Boeing 787-9 Dreamliner Kullanılacak

United Airlines, Bangkok ve Ho Chi Minh City seferlerinde filosunda bulunan 43 adet Boeing 787-9 Dreamliner modelini kullanacak. Bu uçaklar dört kabin sınıfına sahip: business class’ta 48, premium economy’de 21, economy plus’ta 39 ve economy class’ta 149 koltuk olmak üzere toplamda 257 yolcu kapasitesi sunuyor. Dreamliner filosunun ortalama yaşı ise 6,7.

Asya-Pasifik Operasyonları Genişliyor

United Airlines, yalnızca Güneydoğu Asya’da değil, aynı zamanda Asya-Pasifik genelinde rotalarını genişletiyor. Havayolu, 2 Nisan 2025’te San Francisco (SFO) – Adelaide (ADL) arasında direkt uçuş başlatacağını duyurdu.

11 Aralık 2025’te üç gün haftalık olarak başlayacak olan bu mevsimsel seferler de Boeing 787-9 ile gerçekleştirilecek. United, böylece ABD ile dört büyük Avustralya şehri arasında kesintisiz hizmet sunan tek ABD’li taşıyıcı konumuna gelmiş olacak.

Filipinler Uçuşlarına Yeni Seçenek

United Airlines ayrıca Filipinler’e olan talebi karşılamak amacıyla 25 Ekim 2025’te San Francisco – Manila hattında ikinci bir sefer daha başlatacak. Bu yeni uçuş, gündüz ve akşam sefer seçenekleriyle yolculara daha fazla esneklik sağlayacak.

Bu hatta kullanılacak Boeing 777-300ER uçaklar, business class’ta 60, premium economy’de 24, economy plus’ta 62 ve economy class’ta 204 olmak üzere toplam 350 koltuk kapasiteli. Havayolunun bu modelde toplam 22 uçağı bulunuyor ve ortalama yaşları 7,4.

United Airlines’tan Yolculara Daha Fazla Bağlantı İmkânı

United Airlines Küresel Ağ Planlama ve İttifaklar Kıdemli Başkan Yardımcısı Patrick Quayle, şirketin uluslararası bağlantı ağını büyütme stratejisini destekleyen bu adımların, yolculara daha fazla seçenek ve erişim sunduğunu belirtti. Quayle, “İnsanların dünyayı keşfetme biçimlerini yeniden tanımlıyoruz” diyerek yeni rotaların önemine dikkat çekti.