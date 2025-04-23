İstanbul’daki Depremler Sonrası THY’den Ek Sefer Hamlesi

Türk Hava Yolları, İstanbul’da meydana gelen depremlerin ardından artan seyahat talebine yanıt olarak ek seferler düzenleyeceğini ve yurtiçi biletlerde tavan fiyat uygulamasına geçileceğini açıkladı.

THY’den Vatandaşlara “Geçmiş Olsun” Mesajı

İstanbul’da bugün hissedilen depremler, kent genelinde endişeye yol açarken, seyahat taleplerinde de ciddi bir artış yaşandı. Türk Hava Yolları (THY), yaşanan gelişmelerin ardından resmi bir açıklama yayımlayarak hem destek mesajı iletti hem de alınan yeni kararları duyurdu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “İstanbullu vatandaşlarımıza ve tüm Türkiye’ye geçmiş olsun” ifadelerini kullanarak, oluşan yoğunluk nedeniyle ihtiyaç duyulan noktalara ilave seferlerin düzenleneceğini bildirdi.

Yurtiçi Biletlerde Tavan Fiyat: 1750 TL

THY, yurtiçi uçuşlara yönelik bilet fiyatlarında da önemli bir düzenlemeye gitti. Açıklamada, yurtiçi uçuşlarda uygulanacak bilet tavan fiyatının 1750 TL olarak belirlendiği ve bu düzenlemenin kısa süre içinde sistemlere yansıtılacağı bilgisi verildi. Bu adımın, vatandaşların bilet temin sürecini kolaylaştırmayı hedeflediği vurgulandı.

Ek Seferler Hem Yurtiçinde Hem Yurtdışında

Türk Hava Yolları, İstanbul merkezli depremler sonrası yoğunlaşan talepleri karşılamak üzere hem yurtiçinde hem de yurtdışında belirli noktalara ek uçuşlar düzenlemeye hazırlanıyor. Hangi hatlarda sefer artışı olacağı ilerleyen saatlerde netleşecek. Ancak öncelikli olarak talebin en yoğun olduğu bölgelere yönlendirme yapılacağı belirtiliyor.

THY’den Hızlı ve Planlı Müdahale

Kriz anlarında hızlı aksiyon alma kabiliyetiyle bilinen Türk Hava Yolları, İstanbul’daki son depremler sonrası da yine planlı bir şekilde harekete geçerek, ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıkların önüne geçmeyi amaçlıyor. Ek seferlerin ve tavan fiyat uygulamasının, vatandaşların güvenli ve erişilebilir şekilde seyahat etmelerine katkı sağlaması hedefleniyor.