Belize’de Uçak Kaçırma Girişimi: 1 Ölü, 3 Yaralı

Karayipler bölgesindeki Belize’de iç hatlar seferi yapan bir yolcu uçağı, uçuş esnasında kaçırılmak istendi. Tropic Air’e ait Cessna 208 Grand Caravan tipi uçak, Corozal’dan San Pedro’ya seyir halindeyken ABD vatandaşı Akinyela Sawa Taylor, bıçakla pilotu tehdit ederek uçağın ülke dışına yönlendirilmesini talep etti.

Üç yolcu bıçakla yaralandı

Kaçırma girişimi sırasında Taylor’ın yanında taşıdığı bıçakla üç yolcuyu yaraladığı bildirildi. Yaralı yolcuların hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

Olay anında uçakta bulunan ve silah taşıma ruhsatı bulunan bir yolcu, saldırgana müdahale etti.

Silahlı yolcu saldırganı vurdu

Yolcunun silahını kullanarak Taylor’ı göğsünden vurarak etkisiz hale getirdiği belirtildi. Uçağın yakıt seviyesinin kritik düzeye inmesi üzerine pilot, acil iniş kararı aldı. Kaçırma girişimine sahne olan uçak, Belize City’deki Philip Goldson Uluslararası Havalimanı’na acil iniş gerçekleştirdi.

Saldırgan hayatını kaybetti

Acil inişin ardından sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Akinyela Sawa Taylor, hastaneye kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Taylor’ın ülkeye girişi daha önce reddedilmişti

Yetkililer, Taylor’ın daha önce Belize’ye girişinin reddedildiğini ve bu olaydan önce nasıl yeniden ülkeye giriş yaptığına dair kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını bildirdi.

İç hatlarda güvenlik tedbirleri gözden geçirilecek

Olay sonrası Belize sivil havacılık yetkilileri, iç hat seferlerindeki güvenlik protokollerinin yeniden gözden geçirileceğini açıkladı. Tropic Air, yolcuların güvenliğini sağlamak adına denetimlerin sıklaştırılacağını duyurdu.

Orta Amerika’nın Mücevheri Belize Nerede?

Belize, Orta Amerika’nın kuzeydoğusunda, Karayip Denizi kıyısında konumlanmış küçük ama dikkat çeken bir ülkedir. Kuzeyde Meksika, batı ve güneyde ise Guatemala ile sınır komşusudur.

Tropikal iklimi, doğal güzellikleri ve çok kültürlü yapısıyla öne çıkan ülke, yıl boyunca sıcak ve nemli bir havaya sahiptir.

Temel Bilgiler: Belize Hakkında Kısa Notlar

Başkent : Belmopan

: Belmopan En büyük şehir : Belize City

: Belize City Yüzölçümü : 22.970 km²

: 22.970 km² Nüfus : Yaklaşık 439.730 (2025 tahmini)

: Yaklaşık 439.730 (2025 tahmini) Resmi Dil : İngilizce

: İngilizce Para Birimi : Belize Doları (BZD)

: Belize Doları (BZD) Yönetim Şekli : Anayasal monarşi ve parlamenter demokrasi

: Anayasal monarşi ve parlamenter demokrasi Bağımsızlık: 21 Eylül 1981 (İngiltere’den ayrıldı)

Coğrafi Konum ve İklim Özellikleri

Doğusunda Karayip Denizi’ne kıyısı bulunan Belize, tropikal iklimin etkisi altındadır. Yıl boyunca sıcak hava hâkimdir. Yağış sezonu genellikle haziran ile kasım ayları arasında yaşanır. Bu dönem, ziyaretçilerin seyahat planlarını yaparken göz önünde bulundurması gereken önemli bir detaydır.

Kültürel Yapı: Çok Sesli ve Renkli

Belize, etnik çeşitliliğiyle ön plana çıkar. Maya, Kreyol, Garifuna ve Mestizo gibi farklı topluluklar ülke nüfusunun büyük bölümünü oluşturur. Bu kültürel zenginlik, hem sosyal yaşama hem de geleneksel festivallere yansımaktadır.

Ekonomik Görünüm: Turizm Önemli Bir Kalem

Belize ekonomisi büyük ölçüde tarım, hizmetler ve özellikle turizm sektörüne dayalıdır. Doğal güzellikleri, deniz yaşamı ve antik Maya kalıntılarıyla ülke, dünya genelinden turistlerin ilgisini çeker. Turizm aynı zamanda ülkenin döviz girdisinin de önemli bir bölümünü oluşturur.

Belize’nin Önemli Şehirleri

Belmopan : 1970 yılında başkent olarak ilan edilmiştir. Siyasi yönetimin merkezi konumundadır.

: 1970 yılında başkent olarak ilan edilmiştir. Siyasi yönetimin merkezi konumundadır. Belize City : Ülkenin en büyük şehri ve eski başkentidir. Aynı zamanda ülkenin ekonomik merkezi olarak öne çıkar.

: Ülkenin en büyük şehri ve eski başkentidir. Aynı zamanda ülkenin ekonomik merkezi olarak öne çıkar. San Ignacio: Kültürel yapısı ve doğa turizmi açısından öne çıkan bir diğer önemli şehir olarak bilinir.

Ulaşım ve Vize Bilgileri

Belize’ye Türkiye’den doğrudan uçuş bulunmamaktadır, ancak aktarmalı uçuşlarla ülkeye ulaşmak mümkündür. Başkent Belmopan’a en yakın ve en işlek havaalanı Belize City’deki Philip S. W. Goldson Uluslararası Havalimanıdır. Türk vatandaşlarının Belize’ye seyahat etmeden önce vize almaları gerekmektedir.

Belize Neden Ziyaret Edilmeli?

Doğal güzellikleri, berrak sahilleri, tarihî Maya kalıntıları ve misafirperver halkıyla Belize, hem doğaseverler hem de kültürel deneyim arayanlar için eşsiz bir destinasyon sunar. Ziyaretçilerine farklı kültürleri tanıma, tropikal iklimin tadını çıkarma ve Karayiplerin el değmemiş doğasında keşif yapma imkânı tanır.