South African Airways Filosunu Yeniliyor

South African Airways geniş gövdeli uçak filosunu yıllar içinde büyük ölçüde değiştirdi. Boeing 747 ile başlayan uzun mesafeli yolculuk serüveni, bugün Airbus A330 ve A340 modelleriyle sürdürülüyor. Havayolu, filodaki dönüşüm sürecini operasyonel verimlilik ve küresel krizlerin etkisiyle şekillendirdi.

Boeing 747 ile başlayan geniş gövdeli uçak dönemi

South African Airways, 1971 yılında filosuna kattığı ilk Boeing 747 ile geniş gövdeli jet hizmetine başladı. Bu dönüm noktası, havayolunun uluslararası alandaki büyümesinin temelini oluşturdu. 1990’lara kadar filosunu yaklaşık 20 adet 747 modeliyle genişleten şirket, 747SP, 747-300 ve 747-400 gibi farklı varyantları uzun yıllar boyunca aktif olarak kullandı. İlk 747 Ekim 1971’de hizmete girerken, bu serinin sonuncusu 2010 sonunda emekliye ayrıldı.

Airbus A340 serisi ile filoda yeni bir dönem

Boeing 747’lerin kullanım dışı kalmasının ardından South African Airways, filosunu Airbus A340 serisiyle yenilemeye başladı. 2002 sonunda ilk iki A340-600 uçağını teslim alan şirket, ilerleyen yıllarda A340-200 ve A340-300 modellerini de filosuna kattı. A340-200’ler 2011’e kadar, A340-300 modellerinin çoğu ise 2018’e kadar emekli edildi. A340-600’ler ise 2020-2021 yılları arasında küresel salgının etkisiyle hizmetten çekildi.

Airbus A350-900 ile filo modernizasyonu

2019 sonunda filoya katılan Airbus A350-900, havayolunun en yeni geniş gövdeli uçak modeli oldu. Bu model, A330 ve A340 serisinin yerini almak üzere tercih edildi.

Ancak COVID-19 salgını nedeniyle sadece üç adet A350-900 operasyonel kaldı ve 2020’nin başlarında emekliye ayrıldı. Bu uçaklar daha sonra Avrupa ve Afrika’daki diğer havayollarına devredildi.

Günümüzdeki aktif geniş gövdeli filo

South African Airways şu anda iki Airbus A340-300 ve iki Airbus A330-300 ile operasyonlarını sürdürüyor. A340-300’ler 2011’den beri hizmet verirken, A330-300’ler daha yakın tarihte filoya katıldı. 2016’da tanıtılan A330-300 uçaklarından biri, pandemi sürecinde geçici olarak filodan çekildi, ardından başka bir operatörde görev yaptıktan sonra 2024 başında yeniden South African Airways’e katıldı. Diğer A330-300 ise 2017’den bu yana hizmette bulunuyor.

Güncel rota ağı ve operasyonlar

South African Airways’in geniş gövdeli uçakları, Johannesburg merkezli olarak Afrika, Güney Amerika ve Avustralya’ya seferler düzenliyor. A330-300 modeli ayrıca Cape Town çıkışlı transatlantik uçuşlarda da kullanılıyor. Aktif varış noktaları arasında Abidjan, Accra, Lagos, Perth, Port Louis ve Sao Paulo yer alıyor. Johannesburg-Cape Town-Sao Paulo hattı, bu uçaklar için en yoğun uzun mesafe rotası olmayı sürdürüyor.

Günlük veya haftalık olarak planlanan uçuşlar arasında Johannesburg’dan Accra’ya, oradan Abidjan’a ve Johannesburg’dan Lagos’a seferler dikkat çekiyor. Johannesburg-Perth rotası ise 2023 sonundan bu yana artan rekabetin yaşandığı bir hat haline geldi.

Salgın öncesi dönemde geniş operasyon ağı

Pandemi öncesinde South African Airways, A330-200, A330-300, A340-300, A340-600 ve A350-900 dahil olmak üzere 20’den fazla geniş gövdeli uçakla operasyonlarını yürütüyordu. Bu dönemde Johannesburg merkezli uçuşlarla Kuzey Amerika, Avrupa, Güney Amerika, Afrika ve Asya’daki pek çok noktaya hizmet veriliyordu.

2019’un sonuna kadar havayolu; Washington DC, Frankfurt, Londra, Münih, New York ve Hong Kong gibi şehirlere uzun mesafeli uçuşlar gerçekleştirdi. Ancak Hong Kong hattı aynı yılın sonlarında durduruldu ve sonrasında tekrar başlatılmadı.

2020 öncesinde Airbus A330-300 ve A330-200 modelleri en çok kullanılan uçaklar olurken, onları A340-600, A340-300 ve A350-900 takip etti. Özellikle A350-900, pandeminin başlarında yoğun şekilde kullanıldı.

Değişen koşullara göre şekillenen bir filo

South African Airways’in geniş gövdeli uçak filosu, teknolojik gelişmeler, küresel sağlık krizi ve operasyonel ihtiyaçlara göre yıllar içinde önemli bir dönüşüm geçirdi. Günümüzde daha küçük ama stratejik bir filo yapısıyla faaliyet gösteren havayolu, kapasiteyi ve destinasyonları dikkatli şekilde dengeleyerek uluslararası uçuş ağına odaklanmayı sürdürüyor.