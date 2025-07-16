Miami’de tarihi bina VIP yolculara özel havalimanı oluyor!

Lüks seyahat deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak olan yeni özel terminal PS MIA için ilk kazma vuruldu. Miami Uluslararası Havalimanı’nda inşa edilecek bu terminal, Florida’da ilk olma özelliği taşıyor.

Efsane Pan Am Binası Lüks Terminale Dönüşüyor

Miami International Airport’ta başlatılan PS MIA projesi, tarihi Pan American Airways (Pan Am) binasını yeniden hayata kazandırıyor.

2014’te Miami-Dade County tarafından “Tarihi Mekân” ilan edilen bu yapı, 2026 baharında lüks bir özel terminal olarak kapılarını açacak. Yolcular, sıradan bir havaalanı deneyimi yerine beş özel süit, gurme salonlar, açık avlu ve spa hizmetleriyle karşılanacak.

Projede orijinal mimariye sadık kalınarak, Pan Am logosu, altın kaplama detaylar ve yansıtmalı havuzlar restore edilecek. Tasarımda Miami’nin renkli kültürü ve ikonik stilinden ilham alındı. Terrazzo zeminler, mermer detaylar ve Lilly Pulitzer ile Marimekko desenlerinden esinlenen dokular mekana modern bir şıklık katacak.

Tasarım sürecinde tarihi restorasyon uzmanı RJ Heisenbottle Architects görev alırken, iç mekân konsepti PS LAX terminalini de tasarlayan ünlü tasarımcı Cliff Fong tarafından hazırlandı. Proje, geçmişin zarafetini günümüz konforuyla buluşturmayı hedefliyor.

Florida’da Bir İlk: Ticarî Uçuşa Özel Özel Terminal

PS MIA, sadece özel jet yolcuları için değil, ticarî havayolu yolcularına da özel hizmet sunacak. Bu da onu ABD genelinde benzerlerinden ayıran en büyük özelliği haline getiriyor. Ticarî uçakla seyahat edecek yolcular, geleneksel havalimanı kalabalığından uzak, konforlu bir terminal deneyimi yaşayabilecek.

Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, projenin hem bölgeye ekonomik katkı sağlayacağını hem de havacılık tarihine saygı duruşu niteliği taşıdığını belirtti. “Miami-Dade’in kalbinde yepyeni bir lüks yolculuk dönemi başlıyor. Tarihi bir sembol modern ihtiyaçlara cevap verecek şekilde yeniden hayat buluyor,” ifadelerini kullandı.

Yeni terminal, yolculara seyahat öncesi dinlenme ve bakım imkânı sunacak. Güzellik ve masaj uygulamalarının yer alacağı bir spa alanı ile birlikte yolcular, stresli uçuş öncesi vakitlerini huzur içinde geçirebilecek.

Miami Uluslararası Havalimanı’nın bu adımı, sadece mimari ve tarih açısından değil, aynı zamanda havalimanı hizmetlerinde lüks standartların yükseleceğinin de habercisi. PS MIA’nın hizmete girmesiyle, VIP yolculuk anlayışı Miami’de tamamen değişecek.