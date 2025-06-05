Air Arabia Abu Dhabi, Almatı Uçuşlarına Başladı

Air Arabia Abu Dhabi, 3 Haziran 2025 itibarıyla Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi ile Kazakistan’ın önemli şehirlerinden Almatı arasında direkt uçuşlar başlattı. Uygun fiyatlı seyahat imkânı sunan bu yeni hat, havayolunun küresel ağını genişletme stratejisinin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Yeni seferlerle birlikte hem turistik hem de iş seyahati yapan yolcular için alternatifler artarken, Air Arabia Abu Dhabi de bölgesel ve uluslararası bağlantı gücünü pekiştiriyor. Uçuşlar, haftada üç gün Airbus A320 tipi modern uçaklarla gerçekleştirilecek.

Yeni Uçuş Programı ve Sefer Detayları

Yeni hat kapsamında uçuşlar salı, cuma ve pazar günleri karşılıklı olarak yapılacak. Airbus A320 tipi uçaklarla gerçekleştirilecek seferlerin saatleri şu şekilde:

Uçuş Kodu: 3L 781

Kalkış: Abu Dabi – 09:20

Varış: Almatı – 14:35

Kalkış: Abu Dabi – 09:20 Varış: Almatı – 14:35 Uçuş Kodu: 3L 782

Kalkış: Almatı – 15:35

Varış: Abu Dabi – 19:20

Yeni direkt seferler sayesinde Orta Asya ile Körfez bölgesi arasındaki yolculuklar daha erişilebilir hâle gelirken, özellikle Kazakistan ile BAE arasındaki kültürel ve ekonomik ilişkilerin de güçlenmesi bekleniyor.

Almatı Hattı ile Küresel Ağa Güçlü Bir Ekleme

Air Arabia Abu Dhabi, uygun fiyatlı seyahat çözümleriyle öne çıkan bir havayolu olarak, yeni rotalarla birlikte uluslararası ağını genişletmeye devam ediyor. Şirketin modern Airbus A320 uçaklarıyla sunulan bu yeni hizmet, yolculara konforlu ve güvenilir bir seyahat deneyimi sunmayı hedefliyor.

Air Arabia Group CEO’su Adel Al Ali, yeni hatla ilgili olarak, “Abu Dabi ile Almatı arasında başlattığımız direkt uçuşlar, uygun maliyetli seyahat seçeneklerini artırma hedefimizi yansıtıyor. Bu yeni rota, Kazakistan’ın kültürel zenginliğini keşfetmek isteyen yolculara büyük bir fırsat sunarken, Kazakistan’dan gelenler için de Abu Dabi’ye sorunsuz bir bağlantı sağlıyor,” açıklamasında bulundu.

Abu Dabi Havalimanları CEO’su Elena Sorlini ise, “Air Arabia Abu Dhabi’nin Almatı’ya başlattığı seferler, Zayed Uluslararası Havalimanı ağımıza değerli bir katkı sağlıyor. Bu bağlantı sayesinde hem turizm hem de ekonomik iş birliği açısından olumlu etkiler bekliyoruz,” ifadelerini kullandı.

Yolcu Deneyiminde Uygun Fiyat, Yüksek Kalite

Air Arabia Abu Dhabi, sunduğu hizmetlerle düşük maliyetli seyahatin ötesinde bir yolcu deneyimi vaat ediyor. Airbus A320 tipi uçaklarda yolcular, havayolunun sunduğu ‘SkyTime’ hizmetiyle çeşitli dijital içeriklere ücretsiz olarak ulaşabiliyor. Ayrıca uygun fiyatlı ikram menüsü ‘SkyCafe’ ile seyahat esnasında yiyecek ve içecek seçenekleri sunuluyor.

Sadakat programı ‘Air Rewards’ ile yolcular uçuşlarından puan kazanabiliyor, bu puanları transfer edebiliyor veya bir sonraki rezervasyonlarında kullanabiliyor. Bu program, sık uçan yolcular için ekstra avantajlar sunuyor.

Yeni Almatı hattı için biletler Air Arabia’nın resmi web sitesi, çağrı merkezi ya da yetkili seyahat acenteleri aracılığıyla kolaylıkla rezerve edilebiliyor.

Air Arabia Abu Dhabi, yeni Almatı hattıyla birlikte hem Orta Asya hem de Orta Doğu arasında ulaşımı kolaylaştırıyor. Bu gelişmeyle birlikte havayolu şirketi, uygun fiyatlı ve kaliteli seyahatin simgesi olmaya devam ederken, BAE’nin havacılık sektöründeki büyüme vizyonuna da katkı sağlıyor.