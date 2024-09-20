THY pilot eğitimine kimler başvurabilir?

Türk Hava Yolları (THY), pilot eğitimine başvuruda bulunabilmek için belirli kriterler belirlemiştir. Bu kriterler, adayların niteliklerini ve sektöre uygunluklarını değerlendirmek amacıyla oluşturulmuştur.

Başvuru Kriterleri

Lisans Mezunu Olma

Adayların, her bölümden lisans mezunu olması beklenmektedir. Ancak, havacılık ile ilgili bölümlerden mezun olanlar, başvuru sürecinde öncelikli olarak değerlendirilir.

Yaş Sınırı

THY, pilot alımında belirli bir yaş aralığına sahip adayları tercih edebilir. Bu yaş aralığı, alım ilanlarında açıkça belirtilmektedir.

Sağlık Durumu

Pilotluk, fiziksel sağlık gerektiren bir meslek olduğundan, adayların THY tarafından belirlenen sağlık testlerinden başarıyla geçmesi önemlidir. Sağlık durumu, pilotluk için temel bir kriterdir.

İngilizce Bilgisi

Havacılık sektöründe İngilizce bilgisi zorunlu bir gerekliliktir. Bu nedenle, iyi derecede İngilizce bilen adaylar başvuru sürecinde avantaj elde eder.

Askerlik Durumu

Erkek adaylar için askerlik durumu da önemli bir kriterdir. Genellikle, askerliğini tamamlamış veya tecilli olan adaylar tercih edilmektedir.

Uçuş Eğitimi

Daha önce uçuş eğitimi almış olan adaylar, öncelikli olarak değerlendirilebilir. Bununla birlikte, THY’nin sunduğu eğitimler sayesinde tecrübesiz adaylar da pilot olma şansına sahiptir.

Başvuru Süreci

THY pilot alım süreci genel olarak şu aşamalardan oluşmaktadır:

1. Başvuru

Adaylar, THY’nin kariyer web sitesi veya ilgili platformlar aracılığıyla başvuruda bulunurlar.

2. Eleme Sınavları

Başvurular arasında belirlenen adaylar, genel yetenek testleri ve İngilizce seviye tespit sınavlarına tabi tutulur. Bu aşamada mülakatlar da gerçekleştirilir.

3. Sağlık Kontrolü

Başarılı olan adaylar, havacılık sağlık raporu almak üzere sağlık kuruluşlarına yönlendirilir.

4. Psikoteknik Testler

Adaylar, psikolojik uygunluk testlerinden geçerler. Bu testler, adayların psikolojik durumlarını değerlendirmek için önemlidir.

5. Eğitim

Son aşamada, başarılı olan adaylar THY’nin uçuş eğitim merkezinde hem teorik hem de pratik eğitim süreçlerine katılırlar.

THY pilot alımıyla ilgili daha detaylı bilgi almak için THY’nin kariyer web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Pilot olmak, oldukça rekabetçi bir süreçtir. Adayların, kendilerini sürekli geliştirmeleri ve belirlenen tüm kriterleri yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu nedenle, süreç boyunca dikkatli ve özenli bir yaklaşım sergilemek önem taşımaktadır.

Thy eğitimde maaş veriyor mu?

Başarılı adaylar, istihdam süreçlerinin ardından 2 yıl boyunca eğitim alacaklardır. Bu eğitim süresince, adaylar aylık 2 brüt asgari ücret maaşı (yaklaşık 40 bin TL) alacak.

Ayrıca, konaklama desteği, kira yardımı, yemek kartı, sigorta gibi avantajlardan yararlanabilecekleri gibi, indirimli bilet haklarına da sahip olacaklardır.

Thy pilotluk eğitimi kaç ay?

Türk Hava Yolları’nın (THY) pilot eğitim süresi, teorik ve pratik eğitimlerin toplamda genellikle 18 ila 24 ay arasında sürmektedir. Ancak, bu süre eğitimin yoğunluğuna, öğrencinin öğrenme hızına ve diğer değişkenlere bağlı olarak kısalabilir veya uzayabilir.

THY’nin pilot eğitimi, havacılık alanındaki en kapsamlı ve zorlu programlardan biridir. Bu süreçte adaylar şunları gerçekleştirir:

Teorik Eğitim: Havacılık meteorolojisi, uçuş mekaniği, uçak sistemleri ve hava trafiği kontrolü gibi çeşitli konularda derinlemesine bilgi edinirler.

Havacılık meteorolojisi, uçuş mekaniği, uçak sistemleri ve hava trafiği kontrolü gibi çeşitli konularda derinlemesine bilgi edinirler. Simülatör Eğitimi: Uçuş simülatörlerinde gerçek uçuş koşullarını deneyimleyerek pratik becerilerini geliştirirler.

Uçuş simülatörlerinde gerçek uçuş koşullarını deneyimleyerek pratik becerilerini geliştirirler. Uçuş Eğitimi: Eğitim uçaklarıyla gerçek uçuşlar yaparak teorik bilgilerini uygulamalı olarak pekiştirirler.

Eğitimi başarıyla tamamlayan pilot adayları, uluslararası geçerliliğe sahip SGHM Havayolu Nakliye Pilotu Lisansı (ATPL) elde ederler. Bu lisans sayesinde, dünya genelindeki birçok havayolda çalışma fırsatına sahip olurlar.





