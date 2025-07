Ethiopian Airlines’tan Yolculara Ücretsiz 7.000 Yayınlık Dijital Kütüphane

Ethiopian Airlines, yolcularının uçuş deneyimini geliştirmek amacıyla PressReader ile iş birliği yaptı. Bu ortaklık sayesinde yolcular, uçuş öncesi, uçuş sırasında ve sonrasında 120’den fazla ülkeden 7.000’den fazla gazete ve dergiye ücretsiz erişim sağlayacak.

PressReader ile Uçuşta Dijital Okuma Deneyimi

Yolcular, Addis Ababa’daki Ethiopian Airlines bekleme salonlarında ve uçuşlarda, kişisel cihazlarından PressReader kataloğundaki yayınları okuyabilecek. PressReader, The Economist, The New York Times (uluslararası baskı) ve Forbes África Lusófona gibi dünya çapında saygın yayınları içeren geniş bir içerik havuzuna sahip.

Ortaklık kapsamında, kısa süre içinde bu dijital içeriklerin Ethiopian Airlines mobil uygulamasına da entegre edilmesi planlanıyor. Yolcular, uçuştan 24 saat önce ve uçuş sonrası 24 saate kadar içeriğe ulaşabilecek. Bu uygulama, yolculara kesintisiz ve esnek bir okuma deneyimi sunmayı hedefliyor.

Havayolu Sektöründe Dijital Yayınlarda Yeni Adım

Ethiopian Airlines Grup Uçak İçi Hizmetler Direktörü Gibrab Tilahun, “Yolcularımızın beklentilerine uygun olarak uçak içi eğlence seçeneklerimizi sürekli genişletiyoruz. PressReader ortaklığı ile yolcularımıza uçuş öncesinden sonrasına kadar kaliteli yayınlara erişim sağlama imkanı sunuyoruz” dedi.

PressReader, Singapur Havayolları, Katar Havayolları ve Türk Hava Yolları gibi önde gelen havayolları ile halihazırda iş birliği içinde bulunuyor. Şirketin Seyahat ve Eğlence Kıdemli Direktörü Hugo Merino Montero, “Ethiopian Airlines ile Afrika havacılık pazarında varlığımızı güçlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

9-11 Eylül 2025 tarihleri arasında Kaliforniya, Long Beach’te düzenlenecek FTE Global etkinliğinde, Ethiopian Airlines’ın dijital dönüşüm ve küresel büyüme stratejileri detaylı olarak paylaşılacak.

Ethiopian Airlines yolcuları artık dünyanın saygın gazete ve dergilerine ücretsiz ve kolayca ulaşarak, uçuş sırasında ve sonrasında güncel haberlere ve derinlemesine analizlere erişebilecek.