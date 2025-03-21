SOM-J Seyir Füzesi Özellikleri: Hedefi Tam 12’den Vurdu!

Türk savunma sanayiinin önemli projelerinden biri olan SOM-J Seyir Füzesi, TÜBİTAK-SAGE ve Roketsan İş birliğiyle geliştirildi ve son gerçekleştirilen atış testinde büyük bir başarıya imza attı. Uzun süre sessiz kalan füzeye eklenen yeni kabiliyetler sayesinde, deniz platformlarını hedef alma yeteneği kazandırıldı.

F-16’dan Atılan SOM-J, Deniz Platformunu Tam Ortadan Vurdu

Atış testi senaryosu, Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı 401. Test Filo Komutanlığı’na ait bir F-16 Fighting Falcon uçağından SOM-J füzesinin ateşlenmesiyle gerçekleştirildi. Harp başlıksız olarak gerçekleştirilen testte, SOM-J belirlenen hedefi tam isabetle vurdu. Türk F-16 pilotunun test esnasında “Splash merkez oldu merkez” ifadelerini kullanması, başarının en net göstergesi oldu.

Yeni Nesil Savaş Uçaklarına Uyumlu Bir Seyir Füzesi

Gelişen askeri havacılıkta, hem insanlı hem de insansız hava platformları giderek daha fazla iç silah istasyonu kullanıyor. Geleneksel olarak harici silah istasyonlarında taşınan füzeler, uçakların radar kesit alanını büyük ölçüde artırıyor ve tespit edilmelerini kolaylaştırıyor. SOM-J ise, bu yeni nesil ihtiyaçlara yanıt verecek şekilde tasarlandı ve iç silah istasyonlarına tam uyumlu hale getirildi.

Türk savunma sanayiinin önde gelen projeleri olan KAAN, KIZILELMA ve ANKA-3 gibi hava platformları için de benzer mühimmat geliştiriliyor. Daha önce ASELSAN TOLUN’un, TUSAŞ ANKA-3’ten başarılı bir şekilde atışı gerçekleştirilmişti. SOM-J’nin de yakın gelecekte bu yetenekle entegre edilmesi planlanıyor.

SOM-J Seyir Füzesi’nin Teknik Özellikleri

SOM-J, hem kara hem de su üstü hedefleri vurma yeteneğine sahip olmasıyla öne çıkıyor. İşte SOM-J’nin dikkat çeken özellikleri:

Kara ve su üstü hedeflerine karşı etkinlik : Yüksek hassasiyetle hedeflerini vurabilir.

: Yüksek hassasiyetle hedeflerini vurabilir. Veri bağıyla kontrol : Atış sonrasında yeniden hedefleme, güncelleme, iptal ve yayın susturma gibi özelliklere sahiptir.

: Atış sonrasında yeniden hedefleme, güncelleme, iptal ve yayın susturma gibi özelliklere sahiptir. Yeni nesil iç silah istasyonu uyumu : Radar kesit alanını düşürerek tespit edilme olasılığını azaltır.

: Radar kesit alanını düşürerek tespit edilme olasılığını azaltır. Kızılötesi Görüntüleyici Arayıcı Başlık : Hedefin doğru tespit edilmesini sağlar.

: Hedefin doğru tespit edilmesini sağlar. Düşük radar görünürlüğü : Görünmezlik kabiliyeti sayesinde düşman radarlarına yakalanma olasılığı azalır.

: Görünmezlik kabiliyeti sayesinde düşman radarlarına yakalanma olasılığı azalır. Su üstü hedeflere özel harp başlığı: Deniz hedeflerine karşı özelleştirilmiş yüksek etkili harp başlığıyla donatılmıştır.

Türk Savunma Sanayii ve SOM-J’nin Geleceği

Türk savunma sanayii, yerli ve milli çözümlerle büyük adımlar atmaya devam ediyor. SOM-J’nin başarılı test atışı, gelecekte hem TSK’nın hem de dost ve müttefik ülkelerin envanterine girmesi için önemli bir referans niteliğinde.

Bu başarı, sadece Türkiye’nin savunma sanayiindeki yeteneklerini değil, aynı zamanda uluslararası alanda rekabet edebilirliğini de gösteriyor. Yeni nesil hava platformlarına entegre edilerek operasyonel kabiliyetleri daha da artacak olan SOM-J, gelecekte daha çok adından söz ettirecek gibi görünüyor.