Ünlü Şarkıcı Gülşen’in Babası Arslan Bayraktar Kimdir, Nereli? Arslan Bayraktar Neden Öldü?

Gülşen’in babası Arslan Bayraktar hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı Gülşen’in babası Arslan Bayraktar, Gaziantep’te geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Ordu’nun Altınordu ilçesi Karacaömer Mahallesi’nde yaşayan Bayraktar, torunlarını görmek için Gaziantep’te bulunuyordu. Ancak burada geçirdiği ani kalp krizi sonrası yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.,

Cenaze Ordu’da Defnedilecek

Arslan Bayraktar’ın cenazesi, 28 Ekim 2024 tarihinde memleketi Ordu’nun Yemişli Mahallesi’nde toprağa verilecek. Ailesi ve sevenleri, Ordu’da yapılacak cenaze töreniyle Bayraktar’a veda Edecek.

Gülşen Son Görevini Yapacak

Babasının vefat haberini alır almaz Gürcistan’ın Batum kentindeki konserini bırakarak Türkiye’ye dönen Gülşen, Ordu’ya giderek babasına karşı son görevini yerine getirecek. Yakın çevresi, sanatçıya bu zor günlerinde destek olmak amacıyla cenazeye katılacak.