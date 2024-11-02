Bournemouth Manchester City Özet: City’nin Bu Sezon İlk Yenilgisi

İngiltere Premier Lig’in 10. haftasında beklenmedik bir sonuç yaşandı. Manchester City, deplasmanda Bournemouth ile karşılaştı ve maçı 2-1 kaybetti. Vitality Stadı’nda oynanan bu mücadele, City’nin sezon boyunca gördüğü ilk mağlubiyet oldu.

Maçın Detayları ⚽

Ev sahibi Bournemouth, maça hızlı bir başlangıç yaparak 9. dakikada Semenyo’nun attığı golle öne geçti. City, maçın ilerleyen dakikalarında toparlanmaya çalışsa da, Bournemouth’un 64. dakikada Evanilson ile bulduğu golle farkı 2’ye çıkarması işleri zorlaştırdı.

Manchester City, 82. dakikada Josko Gvardiol’un golüyle durumu 2-1’e getirdi. Ancak başka gol olmayınca, Bournemouth bu kritik maçı kazanan taraf oldu.

Gvardiol’un golü, İlkay Gündoğan’ın asistiyla geldi.

Liverpool Zirvede!

Bu sonuç, Manchester City’nin liderlik yarışındaki durumunu etkiledi. Guardiola’nın ekibi, Liverpool’un kazandığı haftada zirveyi rakibine bırakmak zorunda kaldı. Şu an itibarıyla City, 10 maçta topladığı 23 puanla 2. sırada yer alırken, Bournemouth 15 puana ulaştı ve önemli bir galibiyet alarak ligdeki yerini sağlamlaştırdı.

Gelecek Maçlar 📅

Manchester City’nin bir sonraki karşılaşması Brighton ile olacakken, Bournemouth ise Brentford deplasmanına gidecek. Her iki takım için de bu karşılaşmalar, ligdeki hedefleri açısından kritik önem taşıyor.