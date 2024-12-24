Londra’dan Mısır’a Giden Uçakta Acil İniş!

Uçak, Akdeniz üzerinde seyrederken yolculardan biri ve üç uçuş mürettebatı baş dönmesi şikayetiyle rahatsızlandığını bildirdi. Ayrıca ciltlerinde rahatsızlık hisseden bu kişilerin durumu, uçak ekibini harekete geçirdi. Bu sebeple uçak, Venedik’teki Marco Polo Havalimanı’na yönlendirildi.

Marco Polo Havalimanı’nda Acil Müdahale

Uçağın inişiyle birlikte sağlık ekipleri ve itfaiye hazır bulundu. Sağlık görevlileri, rahatsızlık hisseden dört kişiye piste iner inmez müdahale etti. İtfaiye ise güvenlik gerekçesiyle uçağın çevresinde önlem aldı. Ancak dikkat çekici bir detay, yaşanan belirtilerin daha sonra tamamen ortadan kalkmış olmasıydı.

Tedavi Reddedildi

İtalyan ANSA ajansının raporlarına göre, rahatsızlanan dört İngiliz vatandaşı, hastanede tedavi görmeyi reddetti. Yaşanan sağlık sorununun nedeni ise hala bilinmiyor.

Olay, uçak yolculuklarında beklenmedik durumların ne kadar kritik olabileceğini bir kez daha gösterdi.