Frontier Airlines Atlanta ve Porto Riko’da Beş Yeni Uçuş Hattı Başlattı

Frontier Airlines, 2025 yılının Mayıs ayı sonlarında Atlanta ve San Juan merkezlerinden beş yeni uçuş rotasını hizmete alarak ağını genişletti. Ekonomik belirsizlikler nedeniyle kapasite kesintilerine gitmek zorunda kalan havayolu, bu yeni hamleyle birlikte yeniden büyüme sinyali verdi.

Atlanta’dan Üç Yeni Uçuş Hattı Devrede

Frontier Airlines, Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı’ndan (ATL) üç yeni rotayı hayata geçirdi. 22 Mayıs 2025 tarihinde başlatılan ilk uçuş hattı, Atlanta ile Oklahoma City Will Rogers World Havalimanı (OKC) arasında kuruldu. Haftada üç kez gerçekleştirilen seferlerde Airbus A321neo tipi uçaklar kullanılıyor.

Bir gün sonra, 23 Mayıs’ta Atlanta-Kansas City Uluslararası Havalimanı (MCI) hattı açıldı. Bu hatta hem Airbus A321 hem de A320 tipi uçaklarla haftada üç kez uçuş yapılacak. Frontier, bu iki hatta Delta Air Lines ve Southwest Airlines ile rekabet ediyor.

24 Mayıs’ta devreye alınan bir diğer önemli rota ise Atlanta ile Aruba’daki Queen Beatrix Uluslararası Havalimanı (AUA) arasında. Bu hattın haftada yalnızca bir kez gerçekleştirileceği, uçuşların Airbus A320-200 tipi dar gövdeli uçaklarla yapılacağı bildirildi. Delta Air Lines bu hatta da Frontier’e rakip konumda. Ayrıca Frontier, Atlanta çıkışlı seferlerini geçen yıla göre %40 oranında artırarak bölgedeki varlığını güçlendiriyor.

Puerto Rico Merkezli İki Yeni Sefer Başladı

Frontier Airlines, Puerto Rico’daki Luis Muñoz Marín Uluslararası Havalimanı’ndan (SJU) da iki yeni rotayı duyurdu. 22 Mayıs 2025’te başlatılan SJU – Washington Dulles Uluslararası Havalimanı (IAD) hattında Airbus A321neo tipi uçaklarla haftada üç uçuş yapılıyor. Bu hatta United Airlines da hizmet veriyor.

24 Mayıs 2025 tarihinde ise Aguadilla’daki Rafael Hernández Havalimanı (BQN) ile Miami Uluslararası Havalimanı (MIA) arasında yeni bir direkt uçuş başlatıldı. Airbus A320 tipi uçaklarla haftada bir gün yapılacak bu seferde Frontier Airlines şu anda tek operatör konumunda.

Ekonomik Belirsizlikler Ortasında Stratejik Büyüme

Yeni rotaların devreye alınması, Frontier Airlines’ın son dönemde karşılaştığı zorluklar arasında dikkat çekiyor. 2025’in ilk çeyreğinde 43 milyon dolar net zarar açıklayan şirket, bu düşüşün nedenlerini azalan seyahat talebi ve ekonomik belirsizlikler olarak gösterdi. Özellikle Trump yönetiminin son ticaret politikaları, sektör genelinde talebi olumsuz etkiledi.

Bu gelişmelerin ardından havayolu, düşük talep görülen Salı, Çarşamba ve Cumartesi günlerinde sefer azaltma yoluna gitti. Ayrıca Temmuz ve Ağustos 2025 döneminde Chicago Midway (MDW) – Las Vegas (LAS) ve Long Island MacArthur (ISP) – Palm Beach (PBI) hatları da iptal edildi.

Frontier Airlines, tamamı Airbus’tan oluşan genç filosuyla dikkat çekiyor. Halihazırda 164 uçağa sahip olan taşıyıcı, 155 adet A321neo ve 26 adet A320neo siparişiyle filosunu daha da genişletmeyi planlıyor.