Türkiye’de Yollardaki Togg Sayısı 2 Bini Geride Bıraktı! Bakan Kacır’dan Üretim Hızının Artacağı Sinyali

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, üretimde yaşanan hızlanmanın geleceğe dair umut verici işaretlerini duyurdu. Kacır, son günlerde yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile birlikte Türkiye’nin otomotiv sektöründeki önemli adımı olan Togg üretim ve teknoloji kampüsünü ziyaret ettiklerini belirtti. Bu ziyaret kapsamında yapılan incelemeler, sektörün geleceğine dair değerli bilgiler sunmuş olabilir.

2023 yılının sonuna doğru, Türkiye’nin yerli otomobili Togg’un üretiminde önemli bir artış hedefleniyor. Bakan Kacır, bu hedefi 28 bin Togg T10X modeli olarak belirterek, yerli otomobilin ulusal ve uluslararası pazarlarda güçlü bir konuma sahip olmayı amaçladığını vurguladı. Ağustos ayının ilk yarısında gerçekleştirilen teslimatlar, temmuz ayının toplam teslimat sayısını geçerek, bu ivmenin ne denli güçlü olduğunu gösterdi.

Togg’un yollardaki varlığı da dikkat çekici bir şekilde artıyor. Şu an itibarıyla 2 bin adetten fazla Togg T10X modeli trafiğe çıkmış durumda. Bu da üretimin hız kesmeden devam ettiğini ve daha fazla sayıda Togg’un yollarda olacağını gösteriyor. Bakan Kacır, üretim hızının artacağını ve yıl sonuna kadar toplamda 28 bin Togg T10X modelinin üretileceğini açıkladı.

Togg’un etkileyici teslimat performansı da dikkat çekiyor. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamalara göre, 16 günlük bir süre zarfında tam 909 adet T10X Togg’un teslim edildiği bildirildi. Temmuz ayında 627 adetlik teslimatın ardından, ağustos ayının ilk yarısında gerçekleşen bu teslimatlar, Togg’un müşterilere olan taahhüdünü ne denli ciddi bir şekilde yerine getirdiğini gösteriyor.

Toplamda 2 bin 344 adet Togg T10X modelinin teslim edilmiş olması da, yerli otomobilin talep gördüğünü ve kullanıcılar tarafından ilgiyle karşılandığını yansıtıyor. Özellikle İstanbul’da teslimat için bekleyen Togg’lar, şehir sokaklarında yerini alacak ve Türkiye’nin yerli otomobil hamlesini simgeleyecek.

Sonuç olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın açıklamaları, yerli otomobil Togg’un üretimindeki hızlı artışı ve teslimat performansını yansıtıyor. Türkiye’nin otomotiv sektöründeki bu iddialı adımı, ulusal ekonomiye ve teknolojiye katkı sağlamakla birlikte, Türk insanının da yerli ürünlere olan güvenini pekiştiriyor. Gelecekte, Togg’un yerli ve uluslararası pazardaki konumu ve başarısı büyük bir merakla bekleniyor.