İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Tüm Zamanların Rekoru Kırıldı!

Ramazan Bayramı ve ara tatil dönemi, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda büyük bir hareketliliğe sahne oldu. 29 Mart 2025 tarihinde, havalimanı tarihinde bir ilk yaşanarak günlük 141 bin 160 yolcu ile tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı. Aynı zamanda, 777 uçuş ile uçuş sayısında da rekor kırıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Tarihi Yoğunluk

Türkiye’nin ikinci, Avrupa’nın onuncu en yoğun havalimanı olan Sabiha Gökçen, 2024 yılını 41,5 milyon yolcu ile kapatarak zaten önemli bir başarıya imza atmıştı. Ancak, 2025 yılına girildiğinde büyük bir artış bekleniyordu ve bu tahminler gerçek oldu.

29 Mart’ta iç hatlarda 65 bin 864, dış hatlarda ise 75 bin 296 yolcu ile toplamda 141 bin 160 yolcuya ulaşılarak, bir önceki rekor olan 10 Ağustos 2024’teki 134 bin 289 yolcu sayısı aşıldı.

Uçuş Rekorları da Alt Üst Edildi

Havalimanı sadece yolcu sayısında değil, uçuş hareketliliğinde de büyük bir rekor kırdı. 29 Mart 2025’te iç hatlarda 344, dış hatlarda 433 olmak üzere toplam 777 uçuş gerçekleştirildi. Bu rakam, daha önce 24 Kasım 2024’teki 740 uçuş rekorunu geride bıraktı.

Yoğunluk Neden Kaynaklandı?

Ramazan Bayramı ve okulların ara tatili, havalimanlarında yoğunluk oluşturan en önemli etkenlerden biri. Bununla birlikte, 30 Mart’ta yaz sezonu tarifesinin başlayacak olması da bu yoğunluğu artırdı. 28 Mart – 6 Nisan tarihleri arasında, tahmini olarak 3 bin 200 iç hat ve 4 bin 200 dış hat uçuşu planlanmış, toplamda 1,24 milyon yolcu beklenmişti.

Bu tahminler doğrultusunda, sadece 29 Mart’ta yaşanan bu büyük hareketlilik, yolcu trafiğinde beklenen yüzde 8’lik artışın gerçekleştiğini gösterdi.

Avrupa’da Zirveye Oynuyor

Sabiha Gökçen Havalimanı, yolcu sayısı artışında sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da dikkat çeken bir konumda. Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI EUROPE) tarafından yayınlanan Ocak 2025 Hava Trafik Raporu’na göre,

Sabiha Gökçen %16,2 yolcu artışı ile Avrupa’daki MAJOR havalimanları (yıllık 40 milyondan fazla yolcu kapasitesine sahip havalimanları) arasında en hızlı büyüyen havalimanı oldu .

ile Avrupa’daki . Londra Gatwick, Roma Fiumicino, Madrid ve Paris-Charles de Gaulle havalimanlarını geride bırakarak Avrupa’da 8. sıraya yükseldi .

. 2024 yılı performansı baz alındığında ise Avrupa’nın 1 numaralı büyüyen havalimanı olarak kayıtlara geçti.

“Şehrin Havalimanı” Kimliği ile İstanbul’un Merkezi

Sabiha Gökçen Havalimanı, İstanbul’un Anadolu Yakası’nda konumlanması ve çevredeki sanayi, ticaret ve yerleşim merkezlerine yakın olması nedeniyle şehrin en yoğun kullanılan havalimanlarından biri olarak biliniyor.

Havalimanı, 38 iç hat ve 104 dış hat uçuşu ile toplamda 142 destinasyona ulaşım sağlıyor. Özellikle son yıllarda artan uluslararası destinasyonlar, havalimanının global çapta da önemli bir başlangıç noktalarından biri olmasını sağladı.

2025 Yılı Daha Büyük Rekorlara Gebe!

Sabiha Gökçen Havalimanı, 2025 yılının daha ilk aylarında tarihi rekorlar kırarak büyük bir başarı elde etti. Ramazan Bayramı ve yaz sezonu başlangıcının etkisiyle, yıl sonuna kadar yolcu ve uçuş sayılarında daha da artış görülmesi bekleniyor.

Peki, Sabiha Gökçen gelecekte yeni terminal veya pist yatırımları ile bu artışı destekleyecek mi? Havacılık sektöründe rekabetin giderek arttığı bu dönemde, Sabiha Gökçen Havalimanı’nın 2025 ve sonrasındaki stratejileri merakla bekleniyor. ✈️