Yenilenen A380’lerle Premium Ekonomi Konforu Avrupa’ya Taşınıyor

Emirates Havayolu, Manchester ve Milano gibi önemli Avrupa şehirlerine yaptığı uçuşlarda, yeniden donatılan Airbus A380 uçaklarını kullanacağını açıkladı. Dubai merkezli havayolu, bu hamleyle hem müşteri deneyimini iyileştirmeyi hem de geniş gövdeli uçak ağını daha da büyütmeyi hedefliyor.

Manchester ve Milano Uçuşları Haziran ve Temmuz’da Başlıyor

Yapılan açıklamaya göre, Emirates’in premium ekonomi sınıfı ile donatılmış A380 uçakları, 6 Haziran’dan itibaren Dubai-Manchester hattında; 1 Temmuz’dan itibaren ise Dubai-Milano rotasında uçmaya başlayacak. Şu anda bu iki hatta da günlük A380 uçuşları EK17/EK18 (Manchester) ve EK91/EK92 (Milano) kodlarıyla devam ediyor.

Yenilenen A380’lerin İtalya hattında daha erken devreye girmesi de ihtimal dahilinde. Havayolu, kabin yenileme sürecinin planlanandan önce tamamlanması durumunda Milano uçuşlarını daha erken bir tarihte başlatabileceğini bildirdi.

Emirates’in Premium Ekonomi Hizmeti Genişliyor

Emirates, Manchester hattına yeniden donatılmış A380 uçaklarını ekleyerek, Birleşik Krallık pazarında sunduğu premium ekonomi koltuk kapasitesini haftalık yaklaşık 5.000 koltuğa çıkarmış olacak. Bu artış; Londra Heathrow (LHR) hattında sunulan dört günlük A380 uçuşları, Edinburgh Havalimanı’na (EDI) yapılan A350-900 hizmetleri ve yakın zamanda başlaması planlanan Londra Stansted (STN) hattındaki yenilenmiş Boeing 777 uçuşlarıyla destekleniyor.

Ağ Genişliyor: A380’lerle 19 Havalimanına Ulaşım

Emirates’in yenilenmiş A380 uçaklarıyla hizmet verdiği destinasyon sayısı, Manchester ve Milano’nun da eklenmesiyle birlikte 19’a yükseldi. Temmuz ayı itibarıyla bu iki Avrupa noktasından seyahat eden yolcular; Sidney (SYD), Singapur Changi (SIN) gibi Avustralasya ve Asya’daki önemli merkezlere Dubai aktarmalı olarak dört sınıflı A380 uçaklarıyla ulaşabilecek.

Yenilenen Kabinler ve Artan Kapasite

Emirates, premium ekonomi sınıfı dahil olmak üzere yenilenen A380 filosunda farklı kabin konfigürasyonları sunuyor. Bu uçaklar; 14 birinci sınıf, 76 business class, 56 premium ekonomi ve 322 ila 341 arasında değişen ekonomi sınıfı koltuk kapasitesine sahip. Emirates’in A380’leri; ABD’de Houston (IAH), New York JFK, Los Angeles (LAX) ve San Francisco (SFO) gibi destinasyonlara da haftalık 157 uçuş gerçekleştirecek şekilde planlanmış durumda.

Öte yandan, havayolu daha önce yaptığı açıklamada, yenileme sürecinin hızlanması durumunda 1 Şubat’tan itibaren Avustralya’daki Brisbane Havalimanı’na (BNE) de premium ekonomi kabinli A380 uçaklarının konuşlandırılacağını duyurmuştu.

Emirates’ten Yolcu Konforuna Yatırım Mesajı

Yapılan resmi açıklamalarda Emirates, yenilenen Airbus A380 filosunu daha fazla rotaya taşıyarak müşteri memnuniyetine yatırım yapma kararlılığını yineledi. Havayolu, dört farklı kabin sınıfı ile konforlu ve kaliteli seyahat deneyimi sunma hedefine odaklanmayı sürdürüyor.