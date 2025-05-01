Vietnam Airlines’tan Boeing 787 ile Yeni Mumbai Seferi

Vietnam Airlines, Hindistan ile Vietnam arasındaki hava bağlantısını güçlendirmek amacıyla Mumbai-Hanoi rotasında Boeing 787 Dreamliner ve Airbus A350 uçaklarını devreye aldı. Bu adım, havayolunun bölgedeki stratejik büyüme planlarının bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Mumbai-Hanoi Uçuşlarında Yeni Dönem Başladı

Vietnam Havayolları, Hindistan pazarındaki varlığını güçlendirmek amacıyla Mumbai-Hanoi hattında geniş gövdeli uçaklarla hizmet vermeye başladı. 15 Nisan 2025 itibarıyla başlatılan bu yeni dönem, Boeing 787 Dreamliner ve Airbus A350 gibi son teknolojiye sahip uçakların rotaya eklenmesiyle resmiyet kazandı. Havayolu, bu güzergâhta artık haftada dört sefer gerçekleştirecek.

Törensel İlk Uçuş Mumbai’den Kalktı

Yeni uçaklarla gerçekleştirilen ilk uçuş, Mumbai’deki Chhatrapati Shivaji Maharaj Uluslararası Havalimanı’ndan (CSMIA) kalktı. Uçuş öncesinde düzenlenen törene Vietnam Havayolları temsilcileri, Aeroprime Group’un Hindistan’daki Genel Satış Temsilcileri ve havalimanı yetkilileri katıldı. Pasta kesme seremonisiyle kutlanan bu önemli gelişme, Vietnam Airlines’ın Hindistan’daki operasyonlarını daha da büyütme hedefini ortaya koydu.

Yolculara Üst Düzey Seyahat Deneyimi

Yeni hizmet kapsamında kullanılan Boeing 787 Dreamliner ve Airbus A350 uçakları, yolculara daha konforlu ve lüks bir uçuş deneyimi sunuyor. Business class yolcuları tam yatak konfigürasyonundaki koltuklarda dinlenme imkânı bulurken, tüm yolcular gelişmiş uçak içi eğlence sisteminden faydalanabiliyor. Ayrıca, farklı damak zevklerine hitap eden yemek seçenekleriyle uçuş deneyimi daha da kişiselleştiriliyor.

Vietnam Havayolları Hindistan Uçuşlarını Genişletiyor

Vietnam Airlines şu anda Hindistan’dan Delhi ve Mumbai üzerinden Hanoi ve Ho Chi Minh City’ye toplam 14 haftalık uçuş düzenliyor. 2025 yılı içerisinde Bengaluru ve Haydarabad şehirlerinden direkt uçuşların başlatılması planlanıyor. Bu adım, havayolunun Hindistan’daki erişimini artırarak Güney Hindistan’dan Vietnam’a daha hızlı ve doğrudan bağlantılar kurulmasını sağlayacak.

Turizm ve Ticaret İçin Yeni Fırsatlar

Yenilenen uçuş ağı, Hindistan ile Vietnam arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor. Artan yolcu kapasitesi sayesinde Güneydoğu Asya’ya seyahat eden Hintli turistlerin Vietnam’ın doğal ve kültürel zenginliklerine erişimi kolaylaşacak. Öte yandan, bu gelişme iş dünyası için de yeni fırsatlar anlamına geliyor. Artan hava bağlantıları, ticaret hacminin büyümesine katkı sağlayacak.

Vietnam Airlines’tan Uzun Vadeli Yatırım Hamlesi

Havayolu, filosunu modernleştirme ve hizmet kalitesini artırma yönündeki yatırımlarıyla bölgesel rekabette öne çıkmayı hedefliyor. Boeing 787 ve Airbus A350 gibi ileri teknoloji uçakların kullanılması, Vietnam Havayolları’nın uzun mesafeli uçuşlarda sunduğu kaliteyi yukarı taşıyor. Havayolu, yolcu beklentilerine cevap verecek şekilde operasyonlarını güncellemeye devam ediyor.