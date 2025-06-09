Silver Airways İflas Sürecinde Alıcı Bulamadı

Silver Airways, iflas sürecinde açık artırmaya çıkarıldı ancak hiçbir alıcı çıkmadı. Şirketin yoğun pazarlama çabalarına ve onlarca potansiyel yatırımcıyla yapılan görüşmelere rağmen satış gerçekleşmedi.

5.7 milyon dolarlık teklif değerlendirilecek

Aralık 2024’te ABD Florida Güney Bölgesi İflas Mahkemesi’ne başvurarak 11. Bölüm kapsamında iflas koruması isteyen Silver Airways, borçlarını yapılandırarak faaliyetlerine devam etmeyi amaçladı. Şirketin borcunun 100 milyon ile 500 milyon dolar arasında olduğu belirtildi.

Mahkeme, geçtiğimiz hafta şirketin açık artırma yoluyla satışını onayladı. Ancak sadece Argentum adlı yatırım şirketi, 5.7 milyon dolarlık bir “stalking horse” teklifi sundu. Bu teklifin 5.5 milyon dolarlık kısmı, Wexford Capital bağlı kuruluşundan sağlanan krediye dayanıyor.

Mahkeme şimdi bu teklifin kabul edilip edilmeyeceğini değerlendirecek.

Faaliyetler sürüyor, ancak filo küçüldü

Silver Airways, iflas süreci boyunca faaliyetlerini sürdürdü. Ancak şirket son aylarda filosunu yarı yarıya küçülttü. Memorial Day tatilinde yaşanan mekanik arıza sonrası Florida ile Karayipler arasındaki bazı uçuşların aksaması, şirkete 1 milyon dolarlık ek borç yükü getirdi.

Nisan 2025’te iflas sürecini yöneten bağımsız yetkili, şirketin tasfiye edilmesi gerektiğini önerdi. Mahkemeye sunulan raporda, Silver Airways’in mevcut mali yapısıyla toparlanmasının zor olduğu belirtildi.

Tasfiye önerisi ve 7. Bölüm gündemde

Yetkili, şirket yönetiminin sunduğu gelir projeksiyonlarını da gerçekçi bulmadı. Bu nedenle, mevcut 11. Bölüm sürecinin sona erdirilmesi veya iflasın 7. Bölüm’e çevrilmesi talep edildi. 7. Bölüm iflası, doğrudan tasfiye anlamına geliyor ve şirketin varlıklarının satılmasıyla sonuçlanıyor.

Tüm bu gelişmeler, Silver Airways’in mali sıkıntılarla dolu sürecinde kritik bir aşamaya geldiğini gösteriyor.

Silver Airways hakkında

2011 yılında kurulan Silver Airways, Florida’nın Hollywood kentinde faaliyet gösteriyor. Bölgesel uçuşlar gerçekleştiren şirket, Florida, Bahamalar ve Karayipler arasında bağlantılar sunuyor.

Uçuş yapılan başlıca noktalar arasında Fort Lauderdale, Key West, Tampa, Tallahassee, Pensacola, Freeport, Bimini, Great Exuma, Marsh Harbour, North Eleuthera, San Juan, St. Marteen, St. Kitts, St. Thomas, St. Croix ve Tortola yer alıyor.