Ercan Havalimanı Bayram Yoğunluğuna Hazır: 10 Gün Boyunca 1057 Uçuş!

Ramazan Bayramı, seyahat hareketliliğinin zirveye ulaştığı dönemlerden biri olarak dikkat çekiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bayram tatili 2 Nisan Salı günü sona erse de, Türkiye’de tatilin 9 gün olması nedeniyle Ercan Havalimanı’nda yoğunluk 6 Nisan’a kadar devam edecek. T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, bu süre zarfında toplam 1057 uçağa hizmet verileceğini belirtti.

Bayram Trafiğine Karşı Tüm Önlemler Alındı

Bayram dönemlerinde havalimanlarında artan yoğunluk, yolcular için bazen seyahat stresine neden olabilir. Ancak, Ercan Havalimanı yetkilileri bu durumu en aza indirmek için güreklı tüm önlemleri aldı. Havalimanında operasyon, güvenlik ve temizlik hizmetleri için ek personel görevlendirilerek yolcuların konforlu bir seyahat deneyimi yaşamaları hedefleniyor.

10 Günlük Planda Hangi Gün Kaç Uçuş Var?

Havalimanı yetkilileri, bayram haftasında günlük uçuş sayılarını da paylaştı. En yoğun gün Arife Günü olacak. İşte günlük planlanan uçuş sayıları:

28 Mart: 109 uçuş

29 Mart (Arife Günü): 116 uçuş

30 Mart: 105 uçuş

31 Mart: 102 uçuş

1 Nisan: 107 uçuş

2 Nisan: 103 uçuş

3 Nisan: 105 uçuş

4 Nisan: 98 uçuş

5 Nisan: 102 uçuş

6 Nisan: 110 uçuş

Koordineli Çalışma ile Sorunsuz Seyahat

Yoğunluk nedeniyle havalimanında herhangi bir aksaklık yaşanmaması için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Dairesi, Muhaceret, Gümrük ve İtfaiye Müdürlüğü ile koordineli çalışma yürütülüyor. Özellikle uçaklara yer hizmeti veren İstanbul Handling’in de yoğun bir programla çalışması bekleniyor.

Seyahat Edecek Yolcuların Dikkatine

Ercan Havalimanı’ndan seyahat edecek yolcular için bazı öneriler de paylaşıldı. Yoğunluktan etkilenmemek için yolcuların en az 2 saat önce havalimanında olmaları tavsiye ediliyor. Check-in ve güvenlik kontrollerinde gecikme yaşanmaması için online check-in kullanımı da öneriliyor.

Bayramda Hava Yolunu Kullanan Yolculara İyi Yolculukla

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, tüm yolcuların rahat ve güvenli bir bayram yolculuğu yapabilmesi için tüm ekibin özveriyle çalıştığını belirtti. Aynı zamanda, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutlayarak, herkesin sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesi temennisinde bulundu.

Bu bayramda Ercan Havalimanı’nda yoğunluk yaşanacak olsa da alınan önlemler sayesinde yolcuların seyahatleri sorunsuz geçmesi hedefleniyor. Bayram tatilinde seyahat planları yapanlar için erken rezervasyon ve zamanında havalimanında bulunma kritik öneriler arasında yer alıyor. Mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle!