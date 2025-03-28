THY’den Ohrid’e Direkt Uçuş! UNESCO Mirası Şehre Yeni Bağlantı

Türk Hava Yolları (THY), uçuş ağını genişleterek Avrupa’nın en eski yerleşim yerlerinden biri olan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan Ohrid’e İstanbul’dan direkt uçuşlarını başlattı. Yeni hattın açılışı, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen özel bir törenle duyuruldu.

Ohrid: Balkanların İncisi

Kuzey Makedonya’nın güneybatısında, Arnavutluk sınırına yakın bir konumda bulunan Ohrid, tarihî ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken önemli bir turistik destinasyon. Şehir, adını aldığı Ohrid Gölü ile ünlüdür ve bölgenin kültürel ve ekonomik yapısında önemli bir yer tutmaktadır. Tarihi manastırları, taş sokakları, turkuaz renkli gölü ve eşsiz kültürel mirasıyla her yıl binlerce turisti kendine çekmektedir.

Ohrid’in Öne Çıkan Özellikleri

Ohri Gölü : UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan bu göl, sadece kendine özgü 200’den fazla endemik balık türüyle dikkat çeker. Yaz aylarında göl turizmi ve balıkçılık, şehir ekonomisinin önemli bir parçasıdır.

: UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan bu göl, sadece kendine özgü 200’den fazla endemik balık türüyle dikkat çeker. Yaz aylarında göl turizmi ve balıkçılık, şehir ekonomisinin önemli bir parçasıdır. Tarihi Yapılar : Sveti Naum Manastırı, Samoil Kalesi ve Aziz Yuhanna Kilisesi, Ohrid’de mutlaka görülmesi gereken yerler arasındadır.

: Sveti Naum Manastırı, Samoil Kalesi ve Aziz Yuhanna Kilisesi, Ohrid’de mutlaka görülmesi gereken yerler arasındadır. Zengin Kültürel Miras: Ohrid, Orta Çağ’dan kalma yapıları ve Makedon kültürüne özgü mimarisiyle tarihi dokusunu koruyan nadir şehirlerden biridir.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi’den Açıklama

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Türk Hava Yolları olarak dünyanın dört bir yanına kesintisiz ulaşım sağlamaya devam ediyoruz. Tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Ohrid’i uçuş ağımıza eklemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Yolcularımıza konforlu ve güvenli bir seyahat deneyimi sunarak, bu eşsiz destinasyonu keşfetmelerine olanak sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ohrid’e Seyahat: Bilmeniz Gerekenler

Ohrid Hangi Ülkede?

Ohrid, Kuzey Makedonya’nın güneybatısında yer alır ve Arnavutluk sınırına oldukça yakındır.

Ohrid’de Hangi Dil Konuşuluyor?

Bölgede ağırlıklı olarak Makedonca konuşulmaktadır. Ohrid’in yerel lehçesi, Makedoncanın batı lehçelerinin bir parçasıdır.

Türkiye’den Ohrid’e Gitmek İçin Vize Gerekli mi?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Kuzey Makedonya’ya vizesiz seyahat edebilir. 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizeden muafiyet söz konusudur.

Ohrid, Yeni Uçuşlarla Daha Ulaşılabilir

Türk Hava Yolları’nın yeni direkt uçuş hattı, Ohrid’e ulaşımı daha kolay hale getiriyor. Tarihi ve doğal güzellikleriyle büyüleyici bir deneyim sunan bu şehir, artık İstanbullular için daha erişilebilir. Eğer siz de Balkanların incisini keşfetmek istiyorsanız, Ohrid uçuşlarını şimdiden planlamaya başlayabilirsiniz!

Ohrid: Balkanların Saklı Cenneti

Ohrid, sadece ulaşımıyla değil, sunduğu doğal ve tarihi güzelliklerle de ön plana çıkmaktadır. Şehir, dünyanın en eski ve en derin göllerinden biri olan Ohrid Gölü ile ünlüdür. UNESCO tarafından koruma altına alınan bu bölge, doğa tutkunları ve tarih meraklıları için eşsiz bir destinasyondur.

Ohrid’de Gezilecek Yerler

Ohrid Gölü : Bölgenin en büyük ekonomik kaynağı olan gölde yüzme, tekne turları ve su sporları yapılabilir.

: Bölgenin en büyük ekonomik kaynağı olan gölde yüzme, tekne turları ve su sporları yapılabilir. St. Jovan Kaneo Kilisesi : Muhteşem göl manzarasına sahip olan bu tarihi kilise, Ohrid’in en çok ziyaret edilen noktalarından biridir.

: Muhteşem göl manzarasına sahip olan bu tarihi kilise, Ohrid’in en çok ziyaret edilen noktalarından biridir. Samuel Kalesi : Ohrid’in panoramik manzarasını görmek isteyenler için ideal bir noktadır.

: Ohrid’in panoramik manzarasını görmek isteyenler için ideal bir noktadır. Antik Tiyatro: Roma döneminden kalma bu tiyatro, şehrin tarihî dokusunu hissetmek isteyenler için mükemmel bir duraktır.

Ohrid’e Ne Zaman Gitmeli?

Ohrid’e yapacağınız seyahat için en ideal dönem Mayıs ile Eylül ayları arasındadır. Bu aylarda hava sıcaklıkları uygun olduğu için gölde yüzebilir, açık hava etkinliklerine katılabilir ve doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Temmuz ve Ağustos aylarında düzenlenen Ohrid Yaz Festivali, bölgenin kültürel zenginliklerini keşfetmek için harika bir fırsattır.

Ohrid Seyahati Ne Kadar Bütçe Gerektirir?

Kuzey Makedonya, Avrupa’daki birçok ülkeye kıyasla oldukça uygun fiyatlı bir destinasyondur. Konaklama, yeme-içme ve ulaşım gibi temel harcamalar ekonomik seviyededir. Bu durum, bütçe dostu bir tatil planı yapmak isteyen gezginler için büyük bir avantaj sunmaktadır.

Ohrid’de Kaç Gün Kalmalı?

Ohrid’i keşfetmek için 2-3 gün yeterli bir süredir. Bu zaman zarfında şehrin tarihi ve kültürel mekanlarını gezebilir, gölde yüzebilir ve yerel lezzetleri deneyimleyebilirsiniz. Ohrid’in meşhur göl balıklarını tatmadan dönmeyin!

Üsküp’ten Ohrid’e Nasıl Gidilir? En Pratik Ulaşım Rehberi

Ohrid, Kuzey Makedonya’nın en gözde turistik destinasyonlarından biri. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Ohrid Gölü’nün kıyısında konumlanan bu şehir, tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle her yıl binlerce turisti kendine çekiyor. Peki, Üsküp’ten Ohrid’e nasıl gidilir? İşte en pratik ulaşım seçenekleri ve detayları!

1. Otobüs ile Üsküp’ten Ohrid’e Gitmek

Üsküp ile Ohrid arasındaki en yaygın ve ekonomik ulaşım yöntemi otobüs yolculuğudur. Kamil Koç gibi büyük otobüs firmaları, bu rota üzerinde günlük seferler düzenlemektedir. Yaklaşık 174 km mesafede bulunan Ohrid’e otobüs yolculuğu 3 saat 20 dakika sürmektedir. Bilet fiyatları ortalama 519 TL civarındadır.

2. Özel Transfer ve Taksi Seçenekleri

Daha konforlu bir seyahat tercih edenler için özel transfer hizmetleri de mevcuttur. Bu hizmetler, otelden veya havaalanından doğrudan Ohrid’e gitmek isteyen yolcular için büyük kolaylık sağlamaktadır. 7/24 hizmet veren özel transferler, özellikle grup halinde seyahat edenler veya hızlı ulaşımı tercih edenler için idealdir.

Ohrid’e Yolculuk Unutulmaz Bir Deneyim!

Üsküp’ten Ohrid’e ulaşım oldukça kolay ve konforludur. İster otobüsle ekonomik bir yolculuk yapın, ister özel transferle rahat bir ulaşım sağlayın, Ohrid’in büyüleyici atmosferine adım attığınızda bu yolculuğa değdiğini hissedeceksiniz. Tarihi, doğası ve gölüyle Balkanlar’ın saklı cenneti olan Ohrid, kesinlikle keşfetmeye değer bir destinasyon!

Şimdi Ohrid’e gitmek için plan yapmaya ne dersiniz? 😊