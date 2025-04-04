Kopenhag Havalimanı’nda Yolcu Sayısı Rekor Seviyeye Ulaştı

Kopenhag Havalimanı, Mart 2025’te 2,2 milyon yolcuya hizmet vererek geçen yılın yolcu rakamlarını korumayı başardı. Paskalya tatili yaklaşırken, havayolu şirketleri yaz tarifelerini devreye soktu ve Danimarka’nın en büyük havalimanında rekor sayıda 315 direkt rota sunulmaya başlandı.

Seyahat Talebinde Büyük Artış

Yılın ilk çeyreğinde Kopenhag Havalimanı’ndan geçen yolcu sayısı 6,16 milyona ulaştı. Bu rakam, 2024’ün aynı dönemine göre %6’lık bir artış anlamına geliyor. Yolcuların %35’ini Danimarkalılar oluştururken, kalan büyük çoğunluk İsveç, ABD, İngiltere ve Norveç’ten gelen ziyaretçilerden oluşuyor.

Copenhagen Airports A/S’nin Baş Ticari Sorumlusu Peter Krogsgaard, “Hem Danimarkalı tatilciler hem de Kopenhag’a gelen uluslararası ziyaretçiler seyahat etmeye büyük ilgi gösteriyor. Artan yolcu trafiği, havalimanının uluslararası bir merkez olarak önemini bir kez daha ortaya koyuyor.” dedi.

Yaz Tarifesiyle Birlikte Yeni Rotalar

30 Mart itibarıyla yaz saati uygulamasına geçilmesiyle havayolları, 31 yeni rotayı hizmete sundu. Bu rotalardan 21’i SAS tarafından işletilirken, toplamda 171 destinasyona ulaşan 315 güzergâh yolcuların hizmetine sunuldu.

Yeni eklenen rotalar, İskandinavya, Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya’daki destinasyonlara doğrudan uçuş imkânı sağlıyor. Krogsgaard, “Bu gelişme, sadece Danimarkalı ve İsveçli yolculara daha fazla seyahat seçeneği sunmakla kalmıyor, aynı zamanda uluslararası turistler ve iş seyahatinde olanlar için Kopenhag’a erişimi de kolaylaştırıyor.” şeklinde konuştu.

Avrupa ve Uzun Mesafe Uçuşlarında Büyüme

Kopenhag’dan kalkan uçuşların %85’i Avrupa destinasyonlarına yönelirken, uzun mesafeli uçuşlarda da dikkat çekici bir artış yaşandı. Yeni eklenen dört büyük uzun mesafe rotası şu şekilde:

Delta Havayolları: Minneapolis (ABD)

Minneapolis (ABD) SAS: Seattle (ABD), Nuuk (Grönland) ve Seul (Güney Kore)

Bu yeni destinasyonlar, hem iş seyahatleri hem de turistik amaçlı seyahat eden yolcular için büyük bir fırsat sunuyor. Havayolu şirketlerinin artan kapasitesi, Kopenhag Havalimanı’nın bölgedeki merkezi rolünü güçlendiriyor.

Kopenhag Havalimanı Büyümeye Devam Ediyor

Kopenhag Havalimanı, güçlü yolcu trafiğiyle Avrupa’nın en önemli hava ulaşım merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor. Özellikle yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte, havayollarının sunduğu yeni destinasyonlar ve artırılmış kapasite, havalimanının daha fazla yolcuya hizmet vermesini sağlayacak.

Kopenhag Havalimanı: İskandinavya’nın En Yoğun Ulaşım Merkezi

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’a hizmet veren Kopenhag Havalimanı (IATA: CPH, ICAO: EKCH), Avrupa’nın en önemli havalimanlarından biridir. Şehir merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta, Amager Adası’nda konumlanan havalimanı, İskandinavya’nın en büyük hava ulaşım noktalarından biri olarak öne çıkıyor. 2017 yılında 29,2 milyon yolcuya ev sahipliği yapan Kopenhag Havalimanı, modern altyapısı ve geniş hizmet yelpazesi ile yolcularına konforlu bir seyahat deneyimi sunuyor.

Terminaller ve Sunulan Hizmetler

Kopenhag Havalimanı, üç ana terminalden oluşuyor:

Terminal 1: İç hat uçuşları için kullanılan terminaldir.

İç hat uçuşları için kullanılan terminaldir. Terminal 2 ve Terminal 3: Uluslararası uçuşlara ev sahipliği yapar ve tüm uluslararası varışlar Terminal 3’te gerçekleşir.

Terminaller arasında geçiş oldukça kolay olup, yolcular için geniş bir hizmet yelpazesi sunulmaktadır. Havalimanında 50’den fazla yemek mekanı ve 75 mağaza bulunurken, ayrıca şu hizmetler de yolcuların konforunu artırıyor:

Ücretsiz Wi-Fi erişimi

Şarj istasyonları

Sessiz alanlar

Oyun alanları

Bebek bakım odaları

Dinlenme salonları

Bekleme süresini en iyi şekilde değerlendirmek isteyen yolcular için, belirli bir ücret karşılığında VIP dinlenme salonları da mevcuttur. Bu alanlarda yiyecek-içecek servisi, TV, rahat oturma alanları ve özel hizmetler sunulmaktadır.

Şehir Merkezine Ulaşım Seçenekleri

Kopenhag Havalimanı’ndan şehir merkezine ulaşım oldukça kolaydır. Yolcular için çeşitli ulaşım seçenekleri mevcuttur:

Metro: Terminal 3’ten kalkan metro ile şehir merkezine yaklaşık 15 dakikada ulaşabilirsiniz.

Terminal 3’ten kalkan metro ile şehir merkezine yaklaşık ulaşabilirsiniz. Tren: Havalimanından hareket eden trenlerle Kopenhag Merkez İstasyonu’na ve diğer bölgelere rahatça ulaşılabilir.

Havalimanından hareket eden trenlerle Kopenhag Merkez İstasyonu’na ve diğer bölgelere rahatça ulaşılabilir. Otobüs: Şehir merkezine ve diğer bölgelere düzenli otobüs seferleri bulunmaktadır. Ayrıca, Danimarka ve İsveç’in farklı bölgelerine hizmet veren otobüs firmaları da mevcuttur.

Şehir merkezine ve diğer bölgelere düzenli otobüs seferleri bulunmaktadır. Ayrıca, Danimarka ve İsveç’in farklı bölgelerine hizmet veren otobüs firmaları da mevcuttur. Taksi: Terminal 1 ve Terminal 3’ün hemen dışında bulunan taksi duraklarından şehir merkezine 20-30 dakikada ulaşabilirsiniz. Ücretler genellikle 250-350 DKK arasında değişmektedir.

Kopenhag Havalimanı’nın Avantajları

Kopenhag Havalimanı, sadece Danimarka’nın değil, tüm İskandinav bölgesinin en yoğun havalimanlarından biri olma özelliğini taşıyor. 315 direkt rota sunan havalimanı, dünya çapında 171 destinasyona uçuş imkânı sağlıyor. Özellikle son yıllarda Kuzey Amerika ve Asya’ya yapılan uçuşlarda artış gözlemlenmiştir. Öne çıkan yeni uzun mesafe rotaları şunlardır:

Delta Havayolları: Minneapolis (ABD)

Minneapolis (ABD) SAS: Seattle (ABD), Nuuk (Grönland) ve Seul (Güney Kore)

Bu çeşitlilik, havalimanını hem iş hem de turistik seyahatler için cazip hale getiriyor.

Kopenhag Havalimanı Neden Tercih Edilmeli? Kopenhag Havalimanı, modern altyapısı, geniş hizmet ağı ve güçlü ulaşım seçenekleri ile yolculara kusursuz bir seyahat deneyimi sunuyor. Avrupa’nın en verimli havalimanlarından biri olan CPH, hem Danimarkalı yolcular hem de uluslararası gezginler için mükemmel bir başlangıç noktasıdır. Siz de Kopenhag’dan yapacağınız uçuşlar için bu havalimanını tercih ederek konforlu bir yolculuğun tadını çıkarabilirsiniz!

Peki, siz bu yıl tatil planlarınızı yaparken Kopenhag üzerinden bir uçuş gerçekleştirmeyi düşünüyor musunuz? Yeni açılan rotalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın!