Hostes Maaşları 2024: THY, Pegasus, Emirates Kabin Memuru Ne Kadar Maaş Alıyor?

Hosteslik, birçok çocuğun küçüklük hayallerini süsleyen ve hem erkek hem de kadınlar için uygun bir meslek olarak kabul edilen popüler bir kariyer yoludur. Hem yolcuların güvenliği ve konforu için çalışmak hem de dünyanın farklı noktalarını gezme fırsatı sunması nedeniyle, kabin memurluğu oldukça ilgi görmektedir.

Bu mesleği tercih etmek isteyenlerin aklındaki en önemli sorulardan biri ise hostes maaşlarıdır. 2024 yılı itibariyle Pegasus, SunExpress, Emirates, Qatar Airways ve Türk Hava Yolları gibi önde gelen havayolu şirketlerinde hostes maaşları ne kadar?

Hostes Maaşları Ne Kadar?

Hosteslik, havayolu şirketlerinde çalışan ve uçuş sırasında yolcuların güvenliğinden ve konforundan sorumlu olan profesyonellerin yaptığı bir meslektir. Bu görevi üstlenen kabin memurları, aynı zamanda farklı kültürleri tanıma ve dünyayı gezme fırsatına da sahiptir. Bu özellikler, hostes maaşlarını merak konusu haline getiriyor.

Hostes maaşları, çalışılan havayolu şirketi ve ülkeye göre değişiklik göstermektedir. 2024 yılı itibariyle hostes maaşları şu şekilde sıralanabilir:

En Düşük Hostes Maaşları: 40.500 TL

40.500 TL Ortalama Hostes Maaşları: 80.500 TL

80.500 TL En Yüksek Hostes Maaşları: 137.500 TL

Not: Yukarıdaki maaşlar ortalama değerlerdir. Havayolu şirketi, kıdem ve tecrübeye bağlı olarak maaşlar artabilir. Ayrıca bazı havayolu şirketleri, maaşları döviz kuru üzerinden ödeme yapmayı tercih edebilir.

Pegasus Hostes Maaşları 2024

1990 yılında kurulan Pegasus Havayolları, Türkiye’nin önde gelen düşük maliyetli havayolu şirketlerinden biridir. Pegasus’ta hostes maaşları şu şekilde belirlenmiştir:

En Düşük Pegasus Hostes Maaşları: 40.000 TL

40.000 TL Ortalama Pegasus Hostes Maaşları: 60.000 TL

60.000 TL En Yüksek Pegasus Hostes Maaşları: 95.000 TL

Emirates Hostes Maaşları 2024

1985 yılında kurulan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin ulusal havayolu şirketi olan Emirates’te hostes maaşları oldukça ilgi çekicidir. 2024 yılı Temmuz ayı itibariyle Emirates hostes maaşı ortalama 88.000 TL olarak belirlenmiştir.

Qatar Airways Hostes Maaşları 2024

1993 yılında kurulan ve Katar’ın ulusal havayolu şirketi olan Qatar Airways’te hostes maaşları ise Katar Riyali üzerinden ödenmektedir:

En Düşük Qatar Airways Hostes Maaşları: 8.000 – 10.000 Katar Riyali

8.000 – 10.000 Katar Riyali Ortalama Qatar Airways Hostes Maaşları: 13.000 Katar Riyali

13.000 Katar Riyali En Yüksek Qatar Airways Hostes Maaşları: 16.000 Katar Riyali

Not: Güncel kurda 1 Katar Riyali, 9 Türk Lirasına eşittir.

SunExpress Hostes Maaşları 2024

1989 yılında Lufthansa ve Türk Hava Yolları ortak girişimiyle kurulan SunExpress, Avrupa ile Türkiye arasında uçuşlar düzenleyen bir havayolu şirketidir. 2024 yılı itibariyle SunExpress hostes maaşları şu şekildedir:

En Düşük SunExpress Hostes Maaşları: 40.000 TL – 50.000 TL

40.000 TL – 50.000 TL Ortalama SunExpress Hostes Maaşları: 70.000 TL

70.000 TL En Yüksek SunExpress Hostes Maaşları: 80.000 TL – 100.000 TL

Türk Hava Yolları Hostes Maaşları 2024

1933 yılında kurulan Türk Hava Yolları, dünyanın en çok ülkeye uçan havayolu şirketidir. 2024 yılı itibariyle THY hostes maaşları şu şekildedir:

En Düşük THY Hostes Maaşı: 50.000 TL

50.000 TL Ortalama THY Hostes Maaşı: 80.000 TL

80.000 TL En Yüksek THY Hostes Maaşı: 110.000 TL

Hostes Olmak İçin Gerekli Şartlar

Hostes olmayı hayal eden bir kişi, belirli kriterleri karşılamak zorundadır. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve en az 18 yaşında olmak gerekir.

Eğitim açısından en az lise mezunu olmak, ancak tercihen Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü’nden mezun olmak tercih edilir. Sağlık muayenesinden geçmek, uçuşa engel teşkil eden herhangi bir hastalığa sahip olmamak da şartlar arasındadır.

Fiziksel kriterler ise cinsiyete göre değişiklik gösterir. Kadın hostes adayları için boy aralığı 160-180 cm, erkek adaylar için ise 170-190 cm arasında olmalıdır. Ayrıca, üniforma giyildiğinde vücutta görünür bir dövme, piercing, yara veya yanık izi bulunmamalıdır. Erkekler için ise askerlik görevini tamamlamış olmak bir diğer önemli şarttır.

Hangi Bölüm Okunmalı?

Hostes olmak isteyenler için en uygun eğitim, üniversitelerde sunulan Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü’dür. Bu iki yıllık ön lisans programı, hostes adaylarına mesleki beceriler kazandırır. Ancak bu bölümü okumayan kişiler de en az lise mezunu olup, iyi derecede yabancı dil bilgisine sahip olarak hostes olabilirler.

Başvuru Süreci

Hostes olmak isteyenlerin, ilgili hava yolu şirketlerinin resmi internet siteleri üzerinden yayımlanan iş ilanlarına başvurmaları gerekir. Bu ilanlar genellikle yılda en az bir kez açılır ve işe alım süreci bu ilanlar üzerinden yürütülür.

Başvurular, genellikle sözlü ve yazılı mülakatları içerir; bu aşamaları başarıyla tamamlayan adaylar, hosteslik eğitimine katılma hakkı kazanır.

Kadın Hostes Olmak

Kadın hostes olma süreci, belirli fiziki kriterlere dayanır. 160-180 cm boy aralığında ve 45-67 kg arasında olmak, vücudun görünür yerlerinde iz veya dövme bulunmaması gereklidir. Ayrıca, en az 18 yaşında olmak ve iyi derecede İngilizce bilmek de bu süreçte aranan diğer şartlardır.

Erkek Hostes Olmak

Erkek hostesler içinse 170-190 cm boy aralığı ve askerlik görevini tamamlamış olma zorunluluğu bulunur. Ayrıca, vücudun görünen yerlerinde iz, dövme ya da piercing gibi unsurlar bulunmamalıdır. İngilizce bilgisi ve mülakatlardan başarıyla geçmek, erkek hostes adayları için de geçerlidir.

Kimler Hostes Olamaz?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan, 18 yaşını doldurmamış, gerekli boy ve kilo şartlarını karşılamayan kişiler hostes olamazlar. Ayrıca, vücudunun görünen yerlerinde yara, dövme, piercing gibi izler bulunan ve uçuşu engelleyen sağlık sorunlarına sahip olan kişiler de bu mesleği yapamazlar.

Hostes olmak, belirli kriterlerin karşılanmasını gerektiren zorlu ama bir o kadar da tatmin edici bir meslektir. Bu mesleğe adım atmak isteyenlerin, başvuru sürecini dikkatle takip etmeleri ve gerekli şartları sağladıklarından emin olmaları gerekir.

Eğer hostes olmayı düşünüyorsanız, bu rehberle yola çıkabilir ve hayalinizdeki mesleğe adım atabilirsiniz. Fikirlerinizi ve sorularınızı paylaşmayı unutmayın, bu konudaki düşüncelerinizi merakla bekliyoruz!

Hostes olma şartları arasında T.C. vatandaşı olmak, en az 18 yaşında olmak, lise veya dengi okul mezunu olmak gibi kriterler yer alır. Ayrıca, havayolu şirketlerinin belirlediği boy ve kilo standartlarını karşılamak ve sağlık kontrollerinden geçmek gerekmektedir. Hosteslik eğitimi ise yaklaşık 2 ay sürer ve bu süreçte çeşitli konular üzerinde eğitim verilir.

Hosteslik, hem maddi getiri hem de dünyayı gezme fırsatı sunan prestijli bir meslek olarak dikkat çekiyor. 2024 yılında Pegasus, SunExpress, Emirates, Qatar Airways ve Türk Hava Yolları gibi önde gelen havayolu şirketlerinde hostes maaşları, bu mesleği tercih edenler için önemli bir etken olmaya devam ediyor.

Hostes maaşları, çalışılan şirket, kıdem ve tecrübeye göre farklılık gösterebilir. Kabin memuru olmayı düşünenler için ise bu mesleğe adım atmak, belirli şartları ve eğitimleri gerektiren bir süreçtir.