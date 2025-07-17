Yurt dışına gitmek isteyenler dikkat! AJet’ten 9 euroya bilet fırsatı

AJet, yurt dışı tatil planı yapanlara büyük bir kampanya ile sürpriz yaptı. Türkiye’nin genç hava yolu şirketi AJet, sonbahardan ilkbahara kadar geçerli olacak yurt dışı uçuşlarında bilet fiyatlarını 9 euro/dolar + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sundu.

Kampanya, 17 Temmuz 2025 saat 10.00 itibarıyla başladı ve 19 Temmuz 2025 saat 23.59’a kadar devam edecek.

Kampanyaya dahil edilen biletler, 1 Eylül 2025 ile 29 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatler için geçerli olacak. Bu kapsamda toplamda 250 bin koltuk satışa sunuldu. Roma’dan Londra’ya, Paris’ten Stokholm’e kadar birçok popüler destinasyon bu fiyatlara dahil.

59 farklı yurt dışı noktası kapsama alındı

AJet’in kampanyası kapsamında 34 ülkede bulunan 59 dış hat uçuş noktası yer alıyor. Tatilini sonbahar ya da kış döneminde uygun fiyata planlamak isteyen yolcular, bu kampanya ile büyük bir fırsat yakalayabilecek. Şirketin açıklamasına göre; söz konusu biletler AJet.com, AJet mobil uygulaması, yetkili satış acenteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla satın alınabilecek.

Kampanya kapsamındaki biletler AJet’in “basic” kategorisindeki biletler olarak tanımlanıyor. Bu biletler, temel hizmetleri içermekle birlikte kullanıcıya uygun fiyat avantajı sunuyor. AJet ayrıca, koltuk seçimi yapmak isteyen yolcular için de önemli bir indirime gitti.

Koltuk seçiminde yüzde 50 indirim uygulanacak

Uygun fiyatlı biletlerin yanı sıra, koltuk seçimi yapan yolcular için de kampanya süresince yüzde 50 indirim uygulanacak. Bu indirim yalnızca AJet.com ve AJet Mobil uygulama üzerinden yapılan işlemler için geçerli olacak.

Kampanya döneminde bilet alımı sırasında koltuk seçen yolcular kadar, daha önce bilet alan ancak koltuk seçimini sonradan yapmak isteyen yolcular da bu indirimden yararlanabilecek.

AJet’in bu kampanyası, pandemi sonrası seyahat alışkanlıklarının yeniden şekillendiği bu dönemde ekonomik uçuş fırsatı arayan yolcular için dikkat çeken bir seçenek olarak öne çıkıyor. Özellikle Avrupa’da artan uçuş fiyatları karşısında uygun maliyetli alternatif arayanlar için bu kampanya cazip olabilir.

Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin biletlerini kısa sürede alması öneriliyor. Zira sınırlı sayıdaki koltuklar yoğun talep nedeniyle kısa sürede tükenebilir. AJet, bu kampanya ile hem genç yolcu kitlesini hedefliyor hem de uluslararası uçuşlardaki rekabetini artırmayı amaçlıyor.