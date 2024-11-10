Kasım Ara Tatili Kaç Gün Sürecek? İşte MEB’in Duyurduğu Tatil Tarihleri

2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili, 8 Kasım Cuma günü derslerin sona ermesiyle başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, Kasım ara tatili 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak. Bu bir haftalık tatil, hafta sonlarıyla birleşince öğrenciler için toplam 9 gün tatil anlamına geliyor.

Ara Tatilin Tarihleri

Kasım ara tatilinin tüm tarihleri şu şekilde:

9 Kasım Cumartesi

10 Kasım Pazar

11 Kasım Pazartesi

12 Kasım Salı

13 Kasım Çarşamba

14 Kasım Perşembe

15 Kasım Cuma

16 Kasım Cumartesi

17 Kasım Pazar

Okullar, 18 Kasım Pazartesi günü yeniden açılacak ve öğrenciler eğitimlerine kaldıkları yerden devam edecekler.

Diğer Tatil Tarihleri

Yarıyıl Tatili: 20 Ocak 2025 Pazartesi – 31 Ocak 2025 Cuma

20 Ocak 2025 Pazartesi – 31 Ocak 2025 Cuma İkinci Ara Tatil: 31 Mart 2025 Pazartesi – 4 Nisan 2025 Cuma

31 Mart 2025 Pazartesi – 4 Nisan 2025 Cuma Yaz Tatili: 20 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak.

Bu tatil dönemleri öğrencilerin dinlenmesi ve eksik derslerini tamamlaması için fırsat sağlıyor.