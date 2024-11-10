Kasım Ara Tatili Kaç Gün Sürecek? İşte MEB’in Duyurduğu Tatil Tarihleri

2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili, 8 Kasım Cuma günü derslerin sona ermesiyle başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, Kasım ara tatili 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak. Bu bir haftalık tatil, hafta sonlarıyla birleşince öğrenciler için toplam 9 gün tatil anlamına geliyor.
Ara Tatilin Tarihleri
Kasım ara tatilinin tüm tarihleri şu şekilde:
- 9 Kasım Cumartesi
- 10 Kasım Pazar
- 11 Kasım Pazartesi
- 12 Kasım Salı
- 13 Kasım Çarşamba
- 14 Kasım Perşembe
- 15 Kasım Cuma
- 16 Kasım Cumartesi
- 17 Kasım Pazar
Okullar, 18 Kasım Pazartesi günü yeniden açılacak ve öğrenciler eğitimlerine kaldıkları yerden devam edecekler.
Diğer Tatil Tarihleri
- Yarıyıl Tatili: 20 Ocak 2025 Pazartesi – 31 Ocak 2025 Cuma
- İkinci Ara Tatil: 31 Mart 2025 Pazartesi – 4 Nisan 2025 Cuma
- Yaz Tatili: 20 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak.
Bu tatil dönemleri öğrencilerin dinlenmesi ve eksik derslerini tamamlaması için fırsat sağlıyor.