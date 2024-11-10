Pazar, Kasım 10
Home>>Genel>>Kasım Ara Tatili Kaç Gün Sürecek? İşte MEB’in Duyurduğu Tatil Tarihleri
Genel

Kasım Ara Tatili Kaç Gün Sürecek? İşte MEB’in Duyurduğu Tatil Tarihleri

Kerim Güler
10 Kasım 20240

2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili, 8 Kasım Cuma günü derslerin sona ermesiyle başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, Kasım ara tatili 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak. Bu bir haftalık tatil, hafta sonlarıyla birleşince öğrenciler için toplam 9 gün tatil anlamına geliyor.

Ara Tatilin Tarihleri

Kasım ara tatilinin tüm tarihleri şu şekilde:

  • 9 Kasım Cumartesi
  • 10 Kasım Pazar
  • 11 Kasım Pazartesi
  • 12 Kasım Salı
  • 13 Kasım Çarşamba
  • 14 Kasım Perşembe
  • 15 Kasım Cuma
  • 16 Kasım Cumartesi
  • 17 Kasım Pazar

Okullar, 18 Kasım Pazartesi günü yeniden açılacak ve öğrenciler eğitimlerine kaldıkları yerden devam edecekler.

Diğer Tatil Tarihleri

  • Yarıyıl Tatili: 20 Ocak 2025 Pazartesi – 31 Ocak 2025 Cuma
  • İkinci Ara Tatil: 31 Mart 2025 Pazartesi – 4 Nisan 2025 Cuma
  • Yaz Tatili: 20 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak.

Bu tatil dönemleri öğrencilerin dinlenmesi ve eksik derslerini tamamlaması için fırsat sağlıyor.

Related Articles

oğlak burcu Genel

10 Kasım 2024 Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumları: Hedeflerinize Odaklanın

ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu Genel

9 Kasım ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu: Kırtasiye, Oyuncak, Ev Eşyaları…

İnternet Kablo Renkleri Nasıl Bağlanır Genel

İnternet Kablo Renkleri Nasıl Bağlanır?

Genel

Nevşin Mengü Kimdir? Hayatı ve Kariyeri

Türk Hava Yolları Genel

Türk Hava Yolları’ndan Cumhuriyet Bayramı’na Özel Kampanya: Uygun Fiyatlarla Uçma Fırsatı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir