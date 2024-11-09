Rachel Araz Kimdir? Kaç Yaşında ve Ne İş Yapıyor?

Rachel Araz, sosyal medya dünyasında öne çıkan isimlerden biri olarak geniş bir takipçi kitlesine hitap etmektedir. 1988 doğumlu olan Rachel Araz, kariyerini sosyal medya danışmanlığı ve içerik üretimi üzerine kurmuştur. İşte hayatı, eğitimi, kariyeri ve özel yaşamına dair detaylar.

Rachel Araz Kaç Yaşında ve Nerede Doğdu?

Rachel Araz, 24 Mart 1988 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. 2024 yılı itibarıyla 36 yaşında olan Araz, çocukluk ve gençlik yıllarını İstanbul’da geçirmiştir. Eğitimini ise hem yerel hem de uluslararası standartlara sahip okullarda tamamlamıştır.

Eğitim Hayatı

Rachel Araz, İstanbul’daki köklü eğitim kurumlarından biri olan Notre Dame de Sion Fransız Lisesi’nde lise eğitimini almıştır. Üniversite eğitimine ise Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Bölümünde devam etmiştir. Bu eğitim süreci, onun kariyer yolculuğunda sağlam adımlar atmasına zemin hazırlamıştır.

Kariyerine Nasıl Başladı?

Rachel Araz, iş hayatına özel bir firmanın Kurumsal İletişim ve Pazarlama departmanında başlamıştır. Burada birçok ünlü markanın Türkiye’de temsil edilmesi sürecinde yer almış ve pazarlama alanında kendini geliştirmiştir. Kariyerinde edindiği bu tecrübe, ona sosyal medya danışmanlığı ve içerik üreticiliği alanında önemli fırsatlar yaratmıştır.

Rachel Araz Ne İş Yapıyor?

Rachel Araz, günümüzde sosyal medya danışmanlığı ve içerik editörlüğü yapmaktadır. Özellikle Instagram ve YouTube platformlarında geniş bir takipçi kitlesi bulunan Araz, ünlü markalarla işbirliği yaparak aktif bir sosyal medya kariyeri yürütmektedir. Bu işbirlikleri sayesinde, takipçilerine güncel moda, yaşam tarzı ve güzellik önerileri sunmaktadır.

Özel Hayatı: Eşi ve Çocukları

Rachel Araz, 2016 yılında iş insanı Sami Kiresepi ile dünya evine girmiştir. Bu evlilikten üç çocukları dünyaya gelmiştir. 2018 yılında ilk çocukları Galia’yı, 2020’de oğulları Lionel’i, 2024 yılında ise kızları Isabella’yı kucaklarına almışlardır. Aile yaşamını sosyal medya üzerinden zaman zaman takipçileri ile paylaşarak geniş bir hayran kitlesiyle duygusal bağ kurmaktadır.

Sosyal Medyada Etkisi ve İşbirlikleri

Sosyal medya platformlarında geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Rachel Araz, ünlü markalarla işbirliği yaparak sosyal medya içerikleri oluşturmaktadır. Bu sayede hem kendisine hem de çalıştığı markalara geniş bir görünürlük sağlamaktadır.