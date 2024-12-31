Türkiye’den vizesiz gidilen ülkeler listesi 2025 yılı için yenilendi diyebiliriz. Yeni yerler keşfetmek, yeni kültürler tanımak ve farklı deneyimler yaşamak herkesin hayali. Fakat seyahate çıkmadan önce vizesiz gidilebilen ülkeleri araştırdınız mı?
T.C. pasaportuna sahip kişiler için dünya genelinde birçok vizesiz destinasyon mevcut. Balkanlar’dan Asya’ya, Afrika’dan Avrupa’ya kadar pek çok ülke, Türk pasaportuyla seyahat edenlere kolaylık sağlıyor. Şimdi, 2025 yılı itibariyle vizesiz gidilebilecek ülkeler ve seyahat öncesi dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar üzerinde duralım.
2025 Yılı İçin Vizesiz Gidilebilecek Ülkeler
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için 2025 yılında vizesiz seyahat edilebilecek toplamda 97 ülke bulunuyor. Bu ülkeler arasında doğal güzellikleriyle ünlü Balkanlar, tarihi yapılarıyla dikkat çeken Avrupa ülkeleri ve uzak Asya şehirleri öne çıkıyor. Ancak unutmayın, bu liste sadece bordo pasaport sahipleri içindir. Diğer pasaport türlerine sahip olanlar, gidecekleri ülkenin konsolosluklarından detaylı bilgi almalıdır.
Vizesiz Seyahat Nedir?
Vizesiz seyahat, pasaportunuzla herhangi bir ek belgeye gerek duymadan belirli bir ülkeye giriş yapmanıza imkan tanır. Bu seyahat türü, konsolosluk işlemleri veya vize başvuru süreçleriyle uğraşmadan, sadece pasaportunuz ve gerekli seyahat belgelerinizle gitmenizi sağlar. Ancak, pasaport geçerliliğinizin en az 6 ay olması gerektiğini unutmamalısınız.
Vizesiz Seyahat İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler
Vizesiz seyahat ederken bazı hususlara dikkat etmeniz önemlidir. Seyahatiniz öncesinde şu adımları takip etmeniz gerekecektir:
- Sınır Çıkış Formu: Yurt dışına çıkış formunu doldurup imzalamanız ve bu formu seyahatiniz boyunca yanınızda bulundurmanız gerekir.
- Yurt Dışı Çıkış Harcı: Güncel olarak yurt dışı çıkış harcı 750 TL’dir. Bu ücreti ödemeniz gerektiğini unutmayın.
- Pasaport Geçerliliği: Pasaportunuzun ülkeye giriş yaptığınız günden itibaren en az 6 ay geçerli olması gerekir.
- Gümrük Kontrolleri: Seyahatinizle ilgili belgeleri (otel rezervasyonu, gidiş-dönüş biletleri ve seyahat sağlık sigortası) yanınızda bulundurmanız tavsiye edilir.
Vizesiz Seyahat Edilebilecek Balkan Ülkeleri
Balkanlar, kültürel zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle Türk vatandaşları tarafından sıklıkla tercih edilen bir bölgedir. İşte vizesiz gidilebilen popüler Balkan ülkeleri:
Bosna-Hersek
Osmanlı İmparatorluğu’ndan izler taşıyan Bosna-Hersek, Mostar Köprüsü ve Saraybosna’nın tarihi sokaklarıyla büyüleyici bir destinasyon. Tarih ve doğa severler için ideal bir seçimdir.
Arnavutluk
Deniz tatili yapmak isteyenler için son yıllarda popülerleşen Arnavutluk, Ksamil ve Tiran gibi gözde lokasyonlarla ziyaretçilerine keyifli bir tatil sunuyor.
Karadağ
Karadağ, doğal güzelliklerinin yanı sıra, temiz plajları ve lezzetli yemekleriyle tatilcilerin gözdesi. Budva’nın ara sokaklarında dolaşarak, Sveti Stefan Adası’nın muhteşem manzarasını izleyebilirsiniz.
Sırbistan
Belgrad ve Niş gibi şehirleriyle ünlü olan Sırbistan, tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Belgrad Kalesi ve Nikola Tesla Müzesi, mutlaka görülmesi gereken yerlerden.
Kuzey Makedonya
Üsküp ve Ohri, Kuzey Makedonya’nın en bilinen şehirleridir. Bu ülkede, tarihi ve doğal güzelliklerin bir arada bulunduğu pek çok cazibe merkezi bulunuyor.
Vizesiz Gidilebilecek Asya ve Avrupa Ülkeleri
Türkiye Cumhuriyeti pasaportuyla vizesiz seyahat edilebilen Asya ve Avrupa ülkelerinden bazıları şunlardır:
- Azerbaycan
- Arnavutluk
- Kosova
- Sırbistan
- Karadağ
- Gürcistan
- Moldova
- Belarus
Asya’dan ise Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Güney Kore gibi ülkeler vizesiz giriş imkanı sunuyor.
Pasaportsuz Seyahat Edilebilen Ülkeler
Bazı ülkeler, pasaport yerine sadece kimlik kartı ile seyahat imkanı tanıyor. Bu seçenek, Türk vatandaşları için şu ülkelerde geçerlidir:
- Gürcistan
- Moldova
- KKTC
- Ukrayna
- Azerbaycan (sadece Türkiye üzerinden direkt uçuşlarda geçerli)
Ancak unutmayın, kimlik kartınızın çipli ve geçerli olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Eski ve hasarlı kimlikler geçerli değildir.
Seyahat Etmeden Önce Aşı Zorunluluklarını Kontrol Edin
Bazı Afrika ve Güney Amerika ülkeleri, seyahatten önce aşı olmanızı zorunlu kılmaktadır. Özellikle Sarı Humma aşısı, bu tür ülkelerde gerekli olabiliyor. Aşılarınızın geçerlilik sürelerini kontrol ederek, gerekli önlemleri almayı unutmayın.
Vizesiz Seyahat İçin Önemli İpuçları
- Pasaport Geçerliliği: Seyahat ettiğiniz ülkenin pasaport geçerliliği gereksinimlerini karşılayın. Pasaportunuzun en az 6 ay geçerli olması gerektiğini unutmayın.
- Sağlık Sigortası: Seyahatiniz boyunca sağlık sigortanızın yanınızda olduğundan emin olun.
- Gümrük Kontrolleri: Gidiş dönüş biletlerinizi ve seyahat sigortanızı her zaman hazır bulundurun.
Türkiye’den Vizesiz Gidilen Ülkeler Listesi 2025
|Ülke
|Süre
|Andorra
|90 Gün
|Angola
|30 Gün
|Antigua ve Barbuda
|90 Gün
|Arjantin
|90 Gün
|Arnavutluk
|90 Gün
|Azerbaycan
|90 Gün
|Barbados
|180 Gün
|Belarus-Beyaz Rusya
|30 Gün
|Belize
|90 Gün
|Bolivya
|90 Gün
|Bosna-Hersek
|90 Gün
|Botsvana
|90 Gün
|Brezilya
|90 Gün
|Britanya Virjin Adaları
|30 Gün
|Brunei
|30 Gün
|Cook Adaları
|180 Gün
|Dominika
|21 Gün
|Ekvador
|90 Gün
|El Salvador
|90 Gün
|Endonezya
|30 Gün
|Eswatini
|30 Gün
|Fas
|90 Gün
|Fiji
|90 Gün
|Filipinler
|30 Gün
|Guatemala
|90 Gün
|Güney Kore
|90 Gün
|Gürcistan
|360 Gün
|Honduras
|90 Gün
|Hong Kong
|90 Gün
|İran
|90 Gün
|Jamaika
|90 Gün
|Japonya
|90 Gün
|KKTC
|90 Gün
|Karadağ
|90 Gün
|Katar
|90 Gün
|Kazakistan
|30 Gün
|Kırgızistan
|90 Gün
|Kolombiya
|90 Gün
|Kosova
|90 Gün
|Kosta Rika
|90 Gün
|Küba
|Turist kartı
|Libya
|16 yaş altı ve 55 yaş üstü için vizesiz
|Lübnan
|90 Gün
|Makao
|30 Gün
|Makedonya Cumhuriyeti
|90 Gün
|Malezya
|90 Gün
|Marshall Adaları
|90 Gün
|Mauritius
|30 Gün
|Moğolistan
|30 Gün
|Moldova
|90 Gün
|Nikaragua
|90 Gün
|Niue
|30 Gün
|Özbekistan
|30 Gün
|Palau Cumhuriyeti
|30 Gün
|Panama
|180 Gün
|Paraguay
|90 Gün
|Peru
|90 Gün
|Saint Kitts (Saint Christoper) ve Nevis Adaları
|90 Gün
|Saint Lucia
|180 Gün
|Saint Vincent ve Grenadinler
|30 Gün
|Samoa
|90 Gün
|Sao Tome ve Principe
|15 Gün
|Seyşeller
|90 Gün
|Sırbistan
|90 Gün
|Singapur
|30 Gün
|Solomon Adaları
|90 Gün
|Surinam
|90 Gün
|Suriye
|90 Gün
|Şili
|90 Gün
|Tayland
|30 Gün
|Trinidad ve Tobago
|30 Gün
|Tunus
|90 Gün
|Tuvalu
|30 Gün
|Turks ve Caicos
|90 Gün
|Ukrayna
|90 Gün
|Uruguay
|90 Gün
|Ürdün
|90 Gün
|Vanuatu
|90 Gün
Vizesiz seyahatin keyfini çıkarırken, bu önemli detaylara dikkat etmek, sorunsuz bir seyahat geçirmenize yardımcı olacaktır.