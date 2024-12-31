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Türkiye'den Vizesiz Gidilen Ülkeler Listesi
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Türkiye’den Vizesiz Gidilen Ülkeler Listesi 2025

Kerim Güler
31 Aralık 20240

Türkiye’den vizesiz gidilen ülkeler listesi 2025 yılı için yenilendi diyebiliriz. Yeni yerler keşfetmek, yeni kültürler tanımak ve farklı deneyimler yaşamak herkesin hayali. Fakat seyahate çıkmadan önce vizesiz gidilebilen ülkeleri araştırdınız mı?

T.C. pasaportuna sahip kişiler için dünya genelinde birçok vizesiz destinasyon mevcut. Balkanlar’dan Asya’ya, Afrika’dan Avrupa’ya kadar pek çok ülke, Türk pasaportuyla seyahat edenlere kolaylık sağlıyor. Şimdi, 2025 yılı itibariyle vizesiz gidilebilecek ülkeler ve seyahat öncesi dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar üzerinde duralım.

2025 Yılı İçin Vizesiz Gidilebilecek Ülkeler

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için 2025 yılında vizesiz seyahat edilebilecek toplamda 97 ülke bulunuyor. Bu ülkeler arasında doğal güzellikleriyle ünlü Balkanlar, tarihi yapılarıyla dikkat çeken Avrupa ülkeleri ve uzak Asya şehirleri öne çıkıyor. Ancak unutmayın, bu liste sadece bordo pasaport sahipleri içindir. Diğer pasaport türlerine sahip olanlar, gidecekleri ülkenin konsolosluklarından detaylı bilgi almalıdır.

Vizesiz Seyahat Nedir?

Vizesiz seyahat, pasaportunuzla herhangi bir ek belgeye gerek duymadan belirli bir ülkeye giriş yapmanıza imkan tanır. Bu seyahat türü, konsolosluk işlemleri veya vize başvuru süreçleriyle uğraşmadan, sadece pasaportunuz ve gerekli seyahat belgelerinizle gitmenizi sağlar. Ancak, pasaport geçerliliğinizin en az 6 ay olması gerektiğini unutmamalısınız.

Vizesiz Seyahat İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

Vizesiz seyahat ederken bazı hususlara dikkat etmeniz önemlidir. Seyahatiniz öncesinde şu adımları takip etmeniz gerekecektir:

  1. Sınır Çıkış Formu: Yurt dışına çıkış formunu doldurup imzalamanız ve bu formu seyahatiniz boyunca yanınızda bulundurmanız gerekir.
  2. Yurt Dışı Çıkış Harcı: Güncel olarak yurt dışı çıkış harcı 750 TL’dir. Bu ücreti ödemeniz gerektiğini unutmayın.
  3. Pasaport Geçerliliği: Pasaportunuzun ülkeye giriş yaptığınız günden itibaren en az 6 ay geçerli olması gerekir.
  4. Gümrük Kontrolleri: Seyahatinizle ilgili belgeleri (otel rezervasyonu, gidiş-dönüş biletleri ve seyahat sağlık sigortası) yanınızda bulundurmanız tavsiye edilir.

Vizesiz Seyahat Edilebilecek Balkan Ülkeleri

Balkanlar, kültürel zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle Türk vatandaşları tarafından sıklıkla tercih edilen bir bölgedir. İşte vizesiz gidilebilen popüler Balkan ülkeleri:

Bosna-Hersek

Osmanlı İmparatorluğu’ndan izler taşıyan Bosna-Hersek, Mostar Köprüsü ve Saraybosna’nın tarihi sokaklarıyla büyüleyici bir destinasyon. Tarih ve doğa severler için ideal bir seçimdir.

Arnavutluk

Deniz tatili yapmak isteyenler için son yıllarda popülerleşen Arnavutluk, Ksamil ve Tiran gibi gözde lokasyonlarla ziyaretçilerine keyifli bir tatil sunuyor.

Karadağ

Karadağ, doğal güzelliklerinin yanı sıra, temiz plajları ve lezzetli yemekleriyle tatilcilerin gözdesi. Budva’nın ara sokaklarında dolaşarak, Sveti Stefan Adası’nın muhteşem manzarasını izleyebilirsiniz.

Sırbistan

Belgrad ve Niş gibi şehirleriyle ünlü olan Sırbistan, tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Belgrad Kalesi ve Nikola Tesla Müzesi, mutlaka görülmesi gereken yerlerden.

Kuzey Makedonya

Üsküp ve Ohri, Kuzey Makedonya’nın en bilinen şehirleridir. Bu ülkede, tarihi ve doğal güzelliklerin bir arada bulunduğu pek çok cazibe merkezi bulunuyor.

Vizesiz Gidilebilecek Asya ve Avrupa Ülkeleri

Türkiye Cumhuriyeti pasaportuyla vizesiz seyahat edilebilen Asya ve Avrupa ülkelerinden bazıları şunlardır:

  • Azerbaycan
  • Arnavutluk
  • Kosova
  • Sırbistan
  • Karadağ
  • Gürcistan
  • Moldova
  • Belarus

Asya’dan ise Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Güney Kore gibi ülkeler vizesiz giriş imkanı sunuyor.

Pasaportsuz Seyahat Edilebilen Ülkeler

Bazı ülkeler, pasaport yerine sadece kimlik kartı ile seyahat imkanı tanıyor. Bu seçenek, Türk vatandaşları için şu ülkelerde geçerlidir:

  • Gürcistan
  • Moldova
  • KKTC
  • Ukrayna
  • Azerbaycan (sadece Türkiye üzerinden direkt uçuşlarda geçerli)

Ancak unutmayın, kimlik kartınızın çipli ve geçerli olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Eski ve hasarlı kimlikler geçerli değildir.

Seyahat Etmeden Önce Aşı Zorunluluklarını Kontrol Edin

Bazı Afrika ve Güney Amerika ülkeleri, seyahatten önce aşı olmanızı zorunlu kılmaktadır. Özellikle Sarı Humma aşısı, bu tür ülkelerde gerekli olabiliyor. Aşılarınızın geçerlilik sürelerini kontrol ederek, gerekli önlemleri almayı unutmayın.

Vizesiz Seyahat İçin Önemli İpuçları

  • Pasaport Geçerliliği: Seyahat ettiğiniz ülkenin pasaport geçerliliği gereksinimlerini karşılayın. Pasaportunuzun en az 6 ay geçerli olması gerektiğini unutmayın.
  • Sağlık Sigortası: Seyahatiniz boyunca sağlık sigortanızın yanınızda olduğundan emin olun.
  • Gümrük Kontrolleri: Gidiş dönüş biletlerinizi ve seyahat sigortanızı her zaman hazır bulundurun.

Türkiye’den Vizesiz Gidilen Ülkeler Listesi 2025

ÜlkeSüre
Andorra90 Gün
Angola30 Gün
Antigua ve Barbuda90 Gün
Arjantin90 Gün
Arnavutluk90 Gün
Azerbaycan90 Gün
Barbados180 Gün
Belarus-Beyaz Rusya30 Gün
Belize90 Gün
Bolivya90 Gün
Bosna-Hersek90 Gün
Botsvana90 Gün
Brezilya90 Gün
Britanya Virjin Adaları30 Gün
Brunei30 Gün
Cook Adaları180 Gün
Dominika21 Gün
Ekvador90 Gün
El Salvador90 Gün
Endonezya30 Gün
Eswatini30 Gün
Fas90 Gün
Fiji90 Gün
Filipinler30 Gün
Guatemala90 Gün
Güney Kore90 Gün
Gürcistan360 Gün
Honduras90 Gün
Hong Kong90 Gün
İran90 Gün
Jamaika90 Gün
Japonya90 Gün
KKTC90 Gün
Karadağ90 Gün
Katar90 Gün
Kazakistan30 Gün
Kırgızistan90 Gün
Kolombiya90 Gün
Kosova90 Gün
Kosta Rika90 Gün
KübaTurist kartı
Libya16 yaş altı ve 55 yaş üstü için vizesiz
Lübnan90 Gün
Makao30 Gün
Makedonya Cumhuriyeti90 Gün
Malezya90 Gün
Marshall Adaları90 Gün
Mauritius30 Gün
Moğolistan30 Gün
Moldova90 Gün
Nikaragua90 Gün
Niue30 Gün
Özbekistan30 Gün
Palau Cumhuriyeti30 Gün
Panama180 Gün
Paraguay90 Gün
Peru90 Gün
Saint Kitts (Saint Christoper) ve Nevis Adaları90 Gün
Saint Lucia180 Gün
Saint Vincent ve Grenadinler30 Gün
Samoa90 Gün
Sao Tome ve Principe15 Gün
Seyşeller90 Gün
Sırbistan90 Gün
Singapur30 Gün
Solomon Adaları90 Gün
Surinam90 Gün
Suriye90 Gün
Şili90 Gün
Tayland30 Gün
Trinidad ve Tobago30 Gün
Tunus90 Gün
Tuvalu30 Gün
Turks ve Caicos90 Gün
Ukrayna90 Gün
Uruguay90 Gün
Ürdün90 Gün
Vanuatu90 Gün

Vizesiz seyahatin keyfini çıkarırken, bu önemli detaylara dikkat etmek, sorunsuz bir seyahat geçirmenize yardımcı olacaktır.

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