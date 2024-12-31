Türkiye’den vizesiz gidilen ülkeler listesi 2025 yılı için yenilendi diyebiliriz. Yeni yerler keşfetmek, yeni kültürler tanımak ve farklı deneyimler yaşamak herkesin hayali. Fakat seyahate çıkmadan önce vizesiz gidilebilen ülkeleri araştırdınız mı?

T.C. pasaportuna sahip kişiler için dünya genelinde birçok vizesiz destinasyon mevcut. Balkanlar’dan Asya’ya, Afrika’dan Avrupa’ya kadar pek çok ülke, Türk pasaportuyla seyahat edenlere kolaylık sağlıyor. Şimdi, 2025 yılı itibariyle vizesiz gidilebilecek ülkeler ve seyahat öncesi dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar üzerinde duralım.

2025 Yılı İçin Vizesiz Gidilebilecek Ülkeler

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için 2025 yılında vizesiz seyahat edilebilecek toplamda 97 ülke bulunuyor. Bu ülkeler arasında doğal güzellikleriyle ünlü Balkanlar, tarihi yapılarıyla dikkat çeken Avrupa ülkeleri ve uzak Asya şehirleri öne çıkıyor. Ancak unutmayın, bu liste sadece bordo pasaport sahipleri içindir. Diğer pasaport türlerine sahip olanlar, gidecekleri ülkenin konsolosluklarından detaylı bilgi almalıdır.

Vizesiz Seyahat Nedir?

Vizesiz seyahat, pasaportunuzla herhangi bir ek belgeye gerek duymadan belirli bir ülkeye giriş yapmanıza imkan tanır. Bu seyahat türü, konsolosluk işlemleri veya vize başvuru süreçleriyle uğraşmadan, sadece pasaportunuz ve gerekli seyahat belgelerinizle gitmenizi sağlar. Ancak, pasaport geçerliliğinizin en az 6 ay olması gerektiğini unutmamalısınız.

Vizesiz Seyahat İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

Vizesiz seyahat ederken bazı hususlara dikkat etmeniz önemlidir. Seyahatiniz öncesinde şu adımları takip etmeniz gerekecektir:

Sınır Çıkış Formu: Yurt dışına çıkış formunu doldurup imzalamanız ve bu formu seyahatiniz boyunca yanınızda bulundurmanız gerekir. Yurt Dışı Çıkış Harcı: Güncel olarak yurt dışı çıkış harcı 750 TL’dir. Bu ücreti ödemeniz gerektiğini unutmayın. Pasaport Geçerliliği: Pasaportunuzun ülkeye giriş yaptığınız günden itibaren en az 6 ay geçerli olması gerekir. Gümrük Kontrolleri: Seyahatinizle ilgili belgeleri (otel rezervasyonu, gidiş-dönüş biletleri ve seyahat sağlık sigortası) yanınızda bulundurmanız tavsiye edilir.

Vizesiz Seyahat Edilebilecek Balkan Ülkeleri

Balkanlar, kültürel zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle Türk vatandaşları tarafından sıklıkla tercih edilen bir bölgedir. İşte vizesiz gidilebilen popüler Balkan ülkeleri:

Bosna-Hersek

Osmanlı İmparatorluğu’ndan izler taşıyan Bosna-Hersek, Mostar Köprüsü ve Saraybosna’nın tarihi sokaklarıyla büyüleyici bir destinasyon. Tarih ve doğa severler için ideal bir seçimdir.

Arnavutluk

Deniz tatili yapmak isteyenler için son yıllarda popülerleşen Arnavutluk, Ksamil ve Tiran gibi gözde lokasyonlarla ziyaretçilerine keyifli bir tatil sunuyor.

Karadağ

Karadağ, doğal güzelliklerinin yanı sıra, temiz plajları ve lezzetli yemekleriyle tatilcilerin gözdesi. Budva’nın ara sokaklarında dolaşarak, Sveti Stefan Adası’nın muhteşem manzarasını izleyebilirsiniz.

Sırbistan

Belgrad ve Niş gibi şehirleriyle ünlü olan Sırbistan, tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Belgrad Kalesi ve Nikola Tesla Müzesi, mutlaka görülmesi gereken yerlerden.

Kuzey Makedonya

Üsküp ve Ohri, Kuzey Makedonya’nın en bilinen şehirleridir. Bu ülkede, tarihi ve doğal güzelliklerin bir arada bulunduğu pek çok cazibe merkezi bulunuyor.

Vizesiz Gidilebilecek Asya ve Avrupa Ülkeleri

Türkiye Cumhuriyeti pasaportuyla vizesiz seyahat edilebilen Asya ve Avrupa ülkelerinden bazıları şunlardır:

Azerbaycan

Arnavutluk

Kosova

Sırbistan

Karadağ

Gürcistan

Moldova

Belarus

Asya’dan ise Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Güney Kore gibi ülkeler vizesiz giriş imkanı sunuyor.

Pasaportsuz Seyahat Edilebilen Ülkeler

Bazı ülkeler, pasaport yerine sadece kimlik kartı ile seyahat imkanı tanıyor. Bu seçenek, Türk vatandaşları için şu ülkelerde geçerlidir:

Gürcistan

Moldova

KKTC

Ukrayna

Azerbaycan (sadece Türkiye üzerinden direkt uçuşlarda geçerli)

Ancak unutmayın, kimlik kartınızın çipli ve geçerli olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Eski ve hasarlı kimlikler geçerli değildir.

Seyahat Etmeden Önce Aşı Zorunluluklarını Kontrol Edin

Bazı Afrika ve Güney Amerika ülkeleri, seyahatten önce aşı olmanızı zorunlu kılmaktadır. Özellikle Sarı Humma aşısı, bu tür ülkelerde gerekli olabiliyor. Aşılarınızın geçerlilik sürelerini kontrol ederek, gerekli önlemleri almayı unutmayın.

Vizesiz Seyahat İçin Önemli İpuçları

Pasaport Geçerliliği : Seyahat ettiğiniz ülkenin pasaport geçerliliği gereksinimlerini karşılayın. Pasaportunuzun en az 6 ay geçerli olması gerektiğini unutmayın.

: Seyahat ettiğiniz ülkenin pasaport geçerliliği gereksinimlerini karşılayın. Pasaportunuzun en az 6 ay geçerli olması gerektiğini unutmayın. Sağlık Sigortası : Seyahatiniz boyunca sağlık sigortanızın yanınızda olduğundan emin olun.

: Seyahatiniz boyunca sağlık sigortanızın yanınızda olduğundan emin olun. Gümrük Kontrolleri: Gidiş dönüş biletlerinizi ve seyahat sigortanızı her zaman hazır bulundurun.

Ülke Süre

Andorra 90 Gün

Angola 30 Gün

Antigua ve Barbuda 90 Gün

Arjantin 90 Gün

Arnavutluk 90 Gün

Azerbaycan 90 Gün

Barbados 180 Gün

Belarus-Beyaz Rusya 30 Gün

Belize 90 Gün

Bolivya 90 Gün

Bosna-Hersek 90 Gün

Botsvana 90 Gün

Brezilya 90 Gün

Britanya Virjin Adaları 30 Gün

Brunei 30 Gün

Cook Adaları 180 Gün

Dominika 21 Gün

Ekvador 90 Gün

El Salvador 90 Gün

Endonezya 30 Gün

Eswatini 30 Gün

Fas 90 Gün

Fiji 90 Gün

Filipinler 30 Gün

Guatemala 90 Gün

Güney Kore 90 Gün

Gürcistan 360 Gün

Honduras 90 Gün

Hong Kong 90 Gün

İran 90 Gün

Jamaika 90 Gün

Japonya 90 Gün

KKTC 90 Gün

Karadağ 90 Gün

Katar 90 Gün

Kazakistan 30 Gün

Kırgızistan 90 Gün

Kolombiya 90 Gün

Kosova 90 Gün

Kosta Rika 90 Gün

Küba Turist kartı

Libya 16 yaş altı ve 55 yaş üstü için vizesiz

Lübnan 90 Gün

Makao 30 Gün

Makedonya Cumhuriyeti 90 Gün

Malezya 90 Gün

Marshall Adaları 90 Gün

Mauritius 30 Gün

Moğolistan 30 Gün

Moldova 90 Gün

Nikaragua 90 Gün

Niue 30 Gün

Özbekistan 30 Gün

Palau Cumhuriyeti 30 Gün

Panama 180 Gün

Paraguay 90 Gün

Peru 90 Gün

Saint Kitts (Saint Christoper) ve Nevis Adaları 90 Gün

Saint Lucia 180 Gün

Saint Vincent ve Grenadinler 30 Gün

Samoa 90 Gün

Sao Tome ve Principe 15 Gün

Seyşeller 90 Gün

Sırbistan 90 Gün

Singapur 30 Gün

Solomon Adaları 90 Gün

Surinam 90 Gün

Suriye 90 Gün

Şili 90 Gün

Tayland 30 Gün

Trinidad ve Tobago 30 Gün

Tunus 90 Gün

Tuvalu 30 Gün

Turks ve Caicos 90 Gün

Ukrayna 90 Gün

Uruguay 90 Gün

Ürdün 90 Gün

Vanuatu 90 Gün

Vizesiz seyahatin keyfini çıkarırken, bu önemli detaylara dikkat etmek, sorunsuz bir seyahat geçirmenize yardımcı olacaktır.