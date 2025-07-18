Uçak bileti alacaklar dikkat! Ücretsiz bagaj kalkıyor, koltuklar paralı oluyor

ABD’nin en çok tercih edilen düşük maliyetli havayollarından Southwest Airlines, yolcuları yakından ilgilendiren çok önemli değişikliklere gidiyor. Uzun yıllardır iki ücretsiz bagaj ve ücretsiz koltuk seçimi gibi ayrıcalıklarla öne çıkan havayolu şirketi, bu politikalarını tamamen değiştiriyor.

Yeni dönemde artık yolcular bagajları için ücret ödeyecek, belirli koltukları seçmek isteyenler ekstra ödeme yapmak zorunda kalacak.

Bu kararlar, Southwest Airlines’ın operasyonel verimliliği artırmak ve maliyetlerini düşürmek amacıyla filosunu da tamamen yenileme sürecine girmesiyle aynı döneme denk geliyor.

Southwest, eski uçaklarını emekliye ayırıyor

Şirket, yaklaşık 20 yıldır filosunda yer alan Boeing 737 NG model uçaklarını yavaş yavaş kullanımdan kaldırıyor. Halihazırda 19,4 yaş ortalamasına sahip 737-700 ve 10 yaşına yaklaşan 737-800 modellerinin bakım maliyetleri artarken, yakıt verimliliği ve yolcu konforu açısından da yetersiz kalmaya başladı.

Yeni nesil uçaklarla kıyaslandığında 737 NG serisinin bakım süreci oldukça zahmetli. Her uçak için haftalar süren ağır kontroller, milyonlarca dolarlık ek masraf anlamına geliyor. Ayrıca, bu uçaklar daha fazla yakıt tükettiği için işletme maliyetlerini doğrudan etkiliyor.

Bu nedenlerle Southwest Airlines, 737 NG model uçaklarını emekliye ayırarak filosunu yeni nesil Boeing 737 MAX serisiyle yenilemeyi hedefliyor.

500’den fazla yeni nesil uçak geliyor

Southwest Airlines, şimdiye kadar yaklaşık 300 adet Boeing 737 MAX 8 model uçağı teslim aldı. Bununla birlikte, 200’den fazla 737 MAX 8 ve yaklaşık 300 adet 737 MAX 7 uçağın daha siparişi verilmiş durumda.

737 MAX serisi, sadece yakıt tasarrufu sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda bakım süreçlerinde kolaylık, daha sessiz kabinler, elektrikli prizler gibi yolcu dostu detaylarla donatılmış durumda. MAX 7 modeli, mevcut 737-700’lerin yerini alacak ve daha fazla koltuk kapasitesi sunarak koltuk başına maliyeti düşürecek.

Ayrıca, tek tip filo politikasıyla bilinen Southwest, filosunu sadeleştirerek pilot eğitim süreçlerinden yedek parça stoklamaya kadar birçok alanda operasyonel avantaj elde edecek. Bu da şirketin toplam giderlerini azaltarak rekabet gücünü korumasını sağlayacak.

Önümüzdeki dönemde Southwest Airlines’ın hem uçuş ağında hem de hizmet politikasında büyük değişimlerin yaşanması bekleniyor. Hem eski uçakların emekliye ayrılması hem de ücretli bagaj ve koltuk sistemine geçilmesi, yolcuların seyahat alışkanlıklarını da yeniden şekillendirecek gibi görünüyor.