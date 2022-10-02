Tuğer Akkaya YouTube üzerinden girişimcileri cesaretlendiriyor

Dijital dönüşümün getirdiği teknolojik değişim iş dünyasında da karşılık buldu. Son yıllarda iş dünyasınca sıklıkla telaffuz edilen dijital girişimcilik, online platformlar aracılığıyla milyonlarca kişiye ulaşıyor. YouTube’da ‘İstifade Ettiren Fikirler’ video serisi ile girişimcilik, e-ticaret ve e-ithalat gibi içerikler üreten Tuğer Akkaya da girişimcilerin başarı hikayeleri üzerine içerikleriyle özellikle genç girişimcilere ilham veriyor.

Günümüzde gelişen teknolojik araç ve altyapılar, dijitalleşmenin de etkisiyle birçok sektörü online platformlara taşıdı. Değişen tüketim anlayışının yanı sıra dijital dönüşümün iş dünyasındaki bir yansıması olarak dijital girişimcilik, son yıllarda iş dünyası tarafından da sıklıkla telaffuz edilen popüler bir kavrama büründü.

İnternet, sosyal medya gibi dijital platformlar sayesinde girişimciler, geleneksel girişimcilik anlayışına oranla daha kolay, daha ucuz ve istedikleri zaman her şeye erişebiliyor. Amazon ve Trendyol gibi dev e-ticaret şirketlerine mağaza yönetimi konusunda danışmanlık yapan Tuğer Akkaya, YouTube kanalında ürettiği online içeriklerle girişimci adaylarına rehberlik ediyor.

Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye’de 2021 yılında e-ticaret hacminin bir önceki yıla göre %69’luk artışla 381,5 milyar TL olarak gerçekleştiğini ifade eden Tuğer Akkaya, artış trendinin sürdüğünü ve Elektronik Ticaret Derneği’nin 2022 sonunda 600 milyar liranın üstünde hacim beklentisi olduğunu belirtti.

Rakamlarla birlikte özellikle genç kesim tarafından girişimciliğe olan ilginin de arttığını söyleyen İstifade Ettiren Fikirler Platformu Kurucusu Tuğer Akkaya, “Girişimcilik son yıllarda her yerde sıkça karşımıza çıkan bir kavram. Kendi işini kurmak, kendi işinin patronu olmak isteyenlerin sayısı, dijitalleşmenin de etkisiyle her geçen gün artıyor” dedi.