Bakan Uraloğlu, Google’ın Algoritma Değişikliğini ve Sosyal Medya Düzenlemelerini Değerlendirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 26 Kasım 2024 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı açıklamada, Google’ın son dönemlerde yaptığı algoritma değişikliklerini ve sosyal medya platformlarına yönelik düzenlemeleri değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, değişikliklerin Türkiye’deki medya sektörü üzerinde oluşturduğu etkilere dikkat çekerken, sosyal medya platformlarına yönelik yaklaşımlarını da net bir şekilde ifade etti.

Google’ın Algoritma Değişiklikleri ve Türkiye’deki Etkileri

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Google’ın algoritma değişikliklerinin bazı haber sitelerinin görünürlüğünü düşürdüğünü belirtti. Bu durumun sektördeki medya kuruluşları üzerinde yarattığı etkileri değerlendiren Uraloğlu, bu konuyu takip ettiklerini ve gerektiği takdirde Rekabet Kurumu’na başvuracaklarını söyledi. Bu açıklama, özellikle dijital medya ve arama motorları arasındaki rekabetin daha sıkı denetleneceği bir döneme işaret ediyor.

Uraloğlu, bu meseleye ilişkin olarak “Google Türkiye ile bu konuyu takip ediyoruz, gerekirse Rekabet Kurumu ile bu konunun üzerine gideceğiz” şeklinde ifadeler kullandı. Bu açıklamalar, Türkiye’deki medya kuruluşlarının dijital platformlarda daha adil bir rekabet ortamına kavuşması adına önemli bir adım olabilir.

Sosyal Medya Düzenlemeleri ve Yasakçı Zihniyete Karşı Durma

Bakan Uraloğlu, sosyal medya platformlarına yönelik yasakçı bir yaklaşım sergilemediklerini vurguladı. Ancak, platformlarda yer alan içeriklerin milli manevi değerlere zarar verici nitelikte olmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Avrupa Birliği gibi uluslararası düzeyde büyük sosyal medya platformlarının kullanıcı güvenliğini artırmak amacıyla aldığı önlemlerden bahseden Bakan, benzer tedbirlerin Türkiye’de de uygulanabileceğine işaret etti.

Bakan, sosyal medya kullanımının özgürlükçü bir ortamda gerçekleşmesi gerektiğini ancak aynı zamanda kişisel hak ve özgürlüklerin de korunması gerektiğini dile getirdi. Ayrıca, Türkiye’nin sosyal medya düzenlemeleri konusunda daha özgür bir yaklaşım benimsemesine rağmen, bu platformlarda yayınlanan içeriklerin belirli etik sınırları aşmaması gerektiğini belirtti.

Sosyal Medya Platformlarında Kimler Sorumlu Olacak?

Bakan Uraloğlu’nun açıklamalarında, sosyal medya platformları sağlayıcılarının da sorumlu olması gerektiği vurgulandı. “Sosyal medyada biz gerçekten yasakçı bir zihniyette değiliz, ama herkesin de gerçekten haddini bilmesi lazım” diyerek, sosyal medya platformları ve kullanıcılarının dikkat etmesi gereken sınırları belirtti. Herkesin sorumlu bir şekilde içerik üretmesi ve yayınlaması gerektiğini savunan Uraloğlu, sosyal medya platformlarının da yerel düzenlemelere saygı göstermek zorunda olduğunu belirtti.

Rekabet Kurumu ve Dijital Düzenlemeler

Bakan Uraloğlu’nun açıklamaları, dijital ortamda daha dengeli ve şeffaf bir rekabet ortamı sağlanması gerektiğini gözler önüne seriyor. Google gibi büyük dijital platformlar, Türkiye gibi pazarlar için önemli kararlar alırken, bu kararların yerel medya ve içerik sağlayıcıları üzerinde yaratabileceği etkiler de göz önünde bulunduruluyor. Bakan, bu tür düzenlemelerin daha dikkatli şekilde izlenmesi gerektiğini belirterek, gerekirse Rekabet Kurumu ile bu süreçlerin denetleneceğini ifade etti.

Sonuç olarak, Bakan Uraloğlu’nun açıklamaları, Google’ın algoritma değişiklkleri ve sosyal medya platformlarına yönelik düzenlemeler konusunda Türkiye’de daha fazla denetim ve düzenleme yapılacağına işaret ediyor. Bu değişiklikler, dijital dünyada adil bir rekabetin sağlanmasını hedeflerken, aynı zamanda içeriklerin etik kurallar çerçevesinde yayınlanmasını da teşvik ediyor. ,