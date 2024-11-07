Starbucks Fiyatları 2024: Güncel Menü ve Zamlanan Kahve Çeşitleri

Starbucks, Türkiye’de ve dünyada en çok tercih edilen kahve zinciri markalarından biri olarak öne çıkıyor. Ekonomide yaşanan değişimlerle birlikte güncellenen fiyatları ise her zaman merak konusu. Peki, 2024 yılında Starbucks fiyatları ne kadar oldu? İçecek boyutlarına göre farklılık gösteren güncel menü fiyatlarını detaylı bir şekilde ele alıyoruz.

Son dönemde, Starbucks’ın menü fiyatlarına gelen zamlar tüketicilerin dikkatini çekiyor. 2024 yılında Starbucks fiyatlarının güncellenmesiyle birçok içeceğin fiyatında artış yaşandı.

Kahve zincirleri arasında fiyat stratejisiyle öne çıkan Starbucks, tüm mağazalarında aynı fiyat politikasını uyguluyor. Küçük, orta ve büyük boy seçenekleri bulunan içeceklerin güncel fiyatlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Berry Hibiscus : Tall (137 TL), Grande (150 TL), Venti (167 TL)

: Tall (137 TL), Grande (150 TL), Venti (167 TL) Cool Lime : Tall (137 TL), Grande (150 TL), Venti (167 TL)

: Tall (137 TL), Grande (150 TL), Venti (167 TL) Chocolate Cream Frappuccino : Tall (145 TL), Grande (160 TL), Venti (175 TL)

: Tall (145 TL), Grande (160 TL), Venti (175 TL) White Chocolate Mocha : Tall (145 TL), Grande (160 TL), Venti (175 TL)

: Tall (145 TL), Grande (160 TL), Venti (175 TL) Cold Brew Latte : Tall (120 TL), Grande (130 TL), Venti (140 TL)

: Tall (120 TL), Grande (130 TL), Venti (140 TL) Iced Caffé Americano : Tall (90 TL), Grande (100 TL), Venti (115 TL)

: Tall (90 TL), Grande (100 TL), Venti (115 TL) Classic Hot Chocolate: Tall (125 TL), Grande (145 TL), Venti (160 TL)

Not: Fiyatlar, mağazadan teyit edilmelidir; Starbucks fiyat politikalarını ekonomideki gelişmelere göre güncellemektedir.

Cool Lime Fiyatları 2024

Özellikle sıcak yaz aylarında tüketicilerin favori içeceklerinden biri olan Cool Lime, Starbucks fiyatları arasında dikkat çekenlerden biridir. 2024 güncellemeleriyle birlikte Cool Lime fiyatları şu şekilde belirlenmiştir:

Tall : 137 TL

: 137 TL Grande : 150 TL

: 150 TL Venti: 167 TL

Bu popüler içecek, serinletici tadıyla özellikle büyük şehirlerde sıkça tercih ediliyor.

Berry Hibiscus, Starbucks’ın soğuk içecek menüsünde öne çıkan bir diğer lezzettir. 2024 yılında fiyat güncellemeleriyle zamlanan bu içecek, kullanıcılar arasında oldukça popülerdir. İşte güncel fiyatlar:

Tall : 137 TL

: 137 TL Grande : 150 TL

: 150 TL Venti: 167 TL

Bu içecek, zengin meyve aromasıyla soğuk kahve dışındaki alternatifleri sevenler için ideal bir seçenek sunar.

Türk Kahvesi Fiyatları

Starbucks’ın Türk kahvesi de yoğun ilgi gören bir diğer içecek türüdür. 2024 yılında Starbucks Türk kahvesi fiyatları diğer içeceklere kıyasla daha uygun fiyatlı olarak sunulmaktadır. Tekli ve çiftli olmak üzere iki farklı boyut seçeneği bulunmaktadır:

Single : 80 TL

: 80 TL Double: 90 TL

Türk kahvesi severler için Starbucks’ın sunduğu bu klasik tat, markanın çeşitliliği arasında özel bir yere sahiptir.

Starbucks İçecek Fiyatları: Diğer Ürünler

Sıcak ve soğuk içecek seçeneklerinin zengin olduğu Starbucks menüsünde, fiyatlar da geniş bir yelpazeye sahiptir. 2024 yılı itibarıyla en güncel Starbucks içecek fiyatları ise şu şekildedir:

Caffé Americano : Tall (90 TL), Grande (100 TL), Venti (115 TL)

: Tall (90 TL), Grande (100 TL), Venti (115 TL) Iced Caffé Latte : Tall (109 TL), Grande (119 TL), Venti (129 TL)

: Tall (109 TL), Grande (119 TL), Venti (129 TL) Iced White Chocolate Mocha : Tall (145 TL), Grande (160 TL), Venti (175 TL)

: Tall (145 TL), Grande (160 TL), Venti (175 TL) Cold Brew : Tall (115 TL), Grande (125 TL), Venti (135 TL)

: Tall (115 TL), Grande (125 TL), Venti (135 TL) Filter Coffee : Tall (85 TL), Grande (95 TL), Venti (110 TL)

: Tall (85 TL), Grande (95 TL), Venti (110 TL) Cappuccino : Tall (109 TL), Grande (119 TL), Venti (129 TL)

: Tall (109 TL), Grande (119 TL), Venti (129 TL) Caffe Mocha : Tall (140 TL), Grande (155 TL), Venti (170 TL)

: Tall (140 TL), Grande (155 TL), Venti (170 TL) Vanilla Latte : Tall (90 TL), Grande (100 TL), Venti (115 TL)

: Tall (90 TL), Grande (100 TL), Venti (115 TL) Caramel Macchiato: Tall (130 TL), Grande (145 TL), Venti (160 TL)

Starbucks içecek seçenekleri hem kahve severlere hem de soğuk içecek arayanlara geniş bir yelpaze sunmaktadır.

Starbucks Çekirdek ve Filtre Kahve Fiyatları

Starbucks yalnızca içecekleriyle değil, çekirdek kahve ve kapsül kahve gibi ürünleriyle de dikkat çekiyor. Migros gibi zincir marketlerde de satılan Starbucks ürünlerinin fiyatları 2024 yılında şu şekildedir:

Küçük Kahve Çeşitleri (24 GR) : 17,45 TL – 19,95 TL

: 17,45 TL – 19,95 TL 250 ML Kahve : 99,95 TL

: 99,95 TL Çekirdek Kahve (200 GR) : 349,95 TL

: 349,95 TL Türk Kahvesi (100 GR) : 79,95 TL

: 79,95 TL 220 ML Kahve : 99,95 TL

: 99,95 TL Kapsül Kahve : 169,90 TL

: 169,90 TL Filtre Kahve: 349,95 TL

Bu fiyatlar Migros mağazaları baz alınarak belirtilmiş olup, farklı satış noktalarında değişiklik gösterebilir.

Starbucks Fiyatları Her Yerde Aynı Mı?

Tüketiciler, Starbucks fiyatlarının her mağazada aynı olup olmadığını merak ediyor. Türkiye genelinde Starbucks’ın menü ve içecek fiyatları standart olarak uygulanmaktadır.

Yani İstanbul’dan Ankara’ya, her Starbucks mağazasında aynı fiyatlarla hizmet verilmektedir. Ayrıca, Getir ve Yemeksepeti gibi e-ticaret platformları üzerinden sipariş verilen ürünlerde de fiyatlar mağazalarla büyük oranda uyumludur.

Starbucks Menü Fiyatları Ne Zaman Güncelleniyor?

Starbucks, Türkiye’de yaşanan ekonomik dalgalanmalar doğrultusunda fiyatlarını belirli aralıklarla güncellemektedir. Özellikle döviz kuru dalgalanmaları ve ekonomik gelişmeler markanın fiyat stratejilerini doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle, belirli periyotlarla güncellenen fiyatlar, mağaza üzerinden teyit edilerek kontrol edilmelidir.