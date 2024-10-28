29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri Ankara’da İptal Edildi

Ankara’da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi’ne (TUSAŞ) yapılan terör saldırısının ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarıyla ilgili yeni bir karar alındı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, saldırının ardından başkentte düzenlenecek olan 29 Ekim kutlama etkinliklerinin iptal edildiğini duyurdu. Peki, bu karar diğer iller için de geçerli mi? İşte detaylar!

Ankara’da 29 Ekim Kutlamaları İptal Edildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 23 Ekim 2024 Çarşamba günü TUSAŞ’a gerçekleştirilen terör saldırısından sonra, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na yönelik planlanan etkinliklerin iptal edildiğini açıkladı. Alınan bu karar, başkentteki kutlamaların iptal edilmesine yol açtı.

Diğer İllerdeki 29 Ekim Kutlamaları İptal Edildi mi?

Ankara’daki iptal kararının ardından, diğer illerde yaşayan vatandaşlar da “İstanbul’da 29 Ekim kutlamaları iptal mi?” veya “İzmir, Bursa ve Çanakkale gibi şehirlerde de kutlamalar iptal edilecek mi?” sorularının yanıtını araştırıyor. Ancak, şu ana kadar Ankara dışındaki iller için resmi bir iptal açıklaması yapılmadı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinliklerinin İptal Nedeni

Başkent Ankara’daki Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliklerinin iptal edilmesinin temel sebebi, TUSAŞ’a yönelik düzenlenen terör saldırısı olarak açıklandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, güvenlik gerekçeleriyle başkentte 29 Ekim kutlamalarının yapılmayacağını duyurdu.

Diğer İller İçin Bir Değişiklik Var mı?

Ankara dışındaki iller için Cumhuriyet Bayramı kutlamaları planlandığı gibi devam ediyor. Ancak, güncel duyurular ve açıklamalar takip edilmeye devam edilmelidir.