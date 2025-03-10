Türk Hava Yolları, İstanbul-Phnom Penh Rotasında Yeni Uçuşlarla Güneydoğu Asya Ağını Genişletiyor

Türk Hava Yolları, 10 Aralık 2025 itibarıyla İstanbul ile Phnom Penh arasında direkt uçuşlar başlatacak. Bu yeni rota, havayolunun Güneydoğu Asya’daki stratejik ağını güçlendirerek, bölgedeki varlığını daha da pekiştirecek.

Küresel Bağlantı ve Ekonomik İşbirliği

Yeni hattın, Türkiye ve Kamboçya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri artırması bekleniyor. Kamboçya, Türk Hava Yolları’nın Güneydoğu Asya’daki yedinci ülkesi olurken, Phnom Penh bu bölgedeki on birinci şehir olacak. Bu genişleme, Türk Hava Yolları’nın küresel bağlantısını güçlendirmesinin yanı sıra, bölgedeki ticaretin artmasına da katkı sağlayacak.

Türk Hava Yolları, aynı zamanda Phnom Penh’e uçuş gerçekleştiren tek Avrupa taşıyıcısı olarak, yolcularına kesintisiz küresel bağlantılar sunma taahhüdünü yinelemiş oluyor. Şirketin bu stratejik adımı, Uzak Doğu ağını 20 havalimanında 21 şehre daha genişletme hedefine katkı sağlayacak.

Türk Hava Yolları

Bangkok Üzerinden Ekonomik Uçuş Seçenekleri

Yeni rotada, Bangkok’ta bir duraklama yapılacak ve haftada üç sefer düzenlenecek. Uçuşlar şu günlerde gerçekleşecek:

İstanbul’dan Phnom Penh’e: Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri

Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri Phnom Penh’ten İstanbul’a: Pazartesi, Perşembe ve Cumartesi günleri

Bu düzenlemeler, yolculara esnek ve ekonomik bir seyahat imkânı sunacak.

Rezervasyon ve Ücret Bilgileri

Türk Hava Yolları, 31 Temmuz 2025 ile 30 Haziran 2026 tarihleri arasında seyahat etmek isteyen yolcular için, İstanbul-Phnom Penh uçuşlarında 659$’dan başlayan fiyatlarla bilet satışına başladı. Phnom Penh-İstanbul biletleri ise 649$’dan başlıyor. Koltuklar, Türk Hava Yolları’nın resmi web sitesi, bilet satış ofisleri ve yetkili seyahat acenteleri aracılığıyla temin edilebilir. Fiyatlar, satın alım noktasına göre değişiklik gösterebilir.

Uçuş Saatleri

Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Phnom Penh hattındaki uçuş saatleri şu şekilde olacak:

TK52 (İstanbul’dan Bangkok’a) Başlangıç tarihi: 10 Aralık 2025 Uçuş günleri: Çarşamba, Cuma, Pazar Ayrılış saati: 22:05 (İstanbul) Varış saati: 11:15+1 (Bangkok)

TK52 (Bangkok’tan Phnom Penh’e) Başlangıç tarihi: 11 Aralık 2024 Uçuş günleri: Pazartesi, Perşembe, Cumartesi Ayrılış saati: 12:50 (Bangkok) Varış saati: 14:20 (Phnom Penh)

TK53 (Phnom Penh’ten Bangkok’a) Başlangıç tarihi: 11 Aralık 2024 Uçuş günleri: Pazartesi, Perşembe, Cumartesi Ayrılış saati: 18:40 (Phnom Penh) Varış saati: 20:10 (Bangkok)

TK53 (Bangkok’tan İstanbul’a) Başlangıç tarihi: 11 Aralık 2024 Uçuş günleri: Pazartesi, Perşembe, Cumartesi Ayrılış saati: 21:40 (Bangkok) Varış saati: 04:55+1 (İstanbul)



Tüm saatler, yerel ortalama saat (LMT) cinsindendir.

Türk Hava Yolları’nın yeni rotası, küresel ulaşım ağını genişletme hedefinin bir parçası olarak, Asya ile Avrupa arasındaki köprüyü güçlendirecek ve yolcularına eşsiz seyahat fırsatları sunacak.